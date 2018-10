die Debatte über ein mögliches Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel wird auch im Weißen Haus sehr genau verfolgt. Dort sitzen bekanntlich nicht nur Fans der deutschen Regierungschefin, weshalb sich die Frage stellt, wen Donald Trump und Co. eigentlich am liebsten künftig im Kanzleramt sehen würden. Fest steht: Die Karriere von Merkel-Kritiker Jens Spahn, der mit Amerikas neuem Botschafter in Berlin, Richard Grenell, befreundet ist, wird von der Trump-Regierung mit einigem Wohlwollen verfolgt. Nachdem Spahn zu Beginn von Trumps Amtszeit bei einer Visite in Washington bereits vom damaligen Chefstrategen Stephen Bannon empfangen wurde, bekam er nun bei einem Kurzbesuch in den USA auch bei Trumps Sicherheitsberater John Bolton einen Termin.

Offiziell ging es um Epidemien und den Kampf gegen Terrorismus mit biologischen Waffen. Gleichwohl ist der Besuch eines deutschen Gesundheitsministers im Weißen Haus ungewöhnlich und kann deshalb getrost als Indiz dafür gewertet werden, dass sie Spahn in Washington den weiteren Aufstieg zutrauen. Oder kann sich jemand daran erinnern, dass die Gesundheitsminister Ulla Schmidt und Hermann Gröhe beim Sicherheitsberater des US-Präsidenten zu Gast waren?

Donald Trumps Öl-Problem

REUTERS

Schon wieder ein neues Problem für US-Präsident Donald Trump: der stetig steigende Ölpreis. Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostet jetzt 84,19 Dollar und ist damit so teuer wie seit vier Jahren nicht mehr. Hauptgrund ist, dass Iran in den kommenden Monaten wegen Trumps neuer Sanktionen mehr und mehr als Öllieferant ausfallen wird. Saudi-Arabien wiederum ist möglicherweise nicht in der Lage, diese Ausfälle zu kompensieren. Trump drängt Riad öffentlich und in Telefonaten dazu, die Produktion weiter hochzufahren, bislang lässt sich der Preisanstieg jedoch kaum bremsen. Weltweit könnte sich so das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Vor allem aber steigen in den USA kurz vor den Midterm-Wahlen die Benzinpreise, was gerade Trump-Wähler in den ländlichen Regionen gar nicht mögen. Auch im Trump-Zeitalter gilt eben die alte Weisheit: Alles hängt mit allem zusammen.

Koalition einigt sich auf Lösungen im Dieselstreit

REUTERS

Das hat aber gedauert. Fast die halbe Nacht saßen die Spitzen der Großen Koalition in Berlin zusammen, um endlich eine Lösung im Dieselstreit zu finden. Gegen 2.30 Uhr wurde dann die Einigung vermeldet. Bei dem Treffen ging es im Kern um Lösungen für Dieselfahrer, denen in einigen Städten Fahrverbote drohen. SPD-Chefin Andrea Nahles sprach von einer ausgesprochen komplexen Einigung, was wie eine Drohung klingt. Angedacht waren bereits vor dem Treffen Kaufprämien für die Halter älterer Diesel-Autos sowie Hilfen zum Umbau von Motoren. Auch beim Thema Fachkräftezuwanderung gab es eine Einigung der Koalitionäre. Die Details der beiden Kompromisse sollen heute von den Fachministern bekanntgegeben werden.

Schon wieder Chemnitz

REUTERS

Regt euch doch nicht so auf! Alles halb so wild! Weimarer Verhältnisse wird es bei uns nicht geben - so oder ähnlich wurden die Umtriebe von Rechtsextremisten Ende August in Chemnitz zum Teil verharmlost. Der Schlag des Generalbundesanwalts gegen eine Gruppe junger Männer, die Attentate auf Migranten, Politiker und Journalisten geplant haben sollen, zeigt nun jedoch erneut, dass es keinen Grund gibt, die Bedrohung klein zu reden. In welchen Dimensionen die Verdächtigen der Gruppe "Revolution Chemnitz" dachten, zeigt sich allein daran, dass sie nach SPIEGEL-Informationen in ihren Chats den "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) im Vergleich zu den eigenen Plänen als "Kindergarten-Vorschulgruppe" bezeichneten. Lesen Sie hier die wichtigsten Hintergründe zu dem Fall, zusammengestellt von meinen Kollegen Jörg Diehl und Sarah Heidi Engel.

Physik-Nobelpreis live

DPA

Es ist Nobelpreiswoche: Den Nobelpreis für Medizin erhielten am Montag der US-Amerikaner James Allison und der Japaner Tasuku Honjo für die Entwicklung einer Immuntherapie gegen Krebs. Heute wird der Nobelpreis für Physik vergeben. SPIEGEL ONLINE zeigt die Verkündigung der Preisträger in Stockholm um circa 11.35 Uhr live.

Verlierer des Tages...

REUTERS

... ist Brett Kavanaugh. Bei seiner Senatsanhörung hat sich Donald Trumps Richterkandidat stets als braver katholischer Schüler und Student inszeniert, der angeblich nur Interesse an Lernen und Sport hatte. Pech für Kavanaugh: Je länger sich die Beratungen im Senat über seine Kandidatur hinziehen, desto mehr unschöne Geschichten aus seiner Vergangenheit kommen nun ans Licht. Die "New York Times" berichtet, Kavanaughs Name tauche in einem Polizeibericht über eine Kneipenrauferei in der Nähe seiner damaligen Universität Yale auf. Kavanaugh sei zwar nicht festgenommen worden, sei aber wohl in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen. Dabei wurde ein Mann durch einen umherfliegenden Bierkrug verletzt. So viel also zum Thema: braver Student.

