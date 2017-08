Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Lage am Mittwoch

Dieselaffäre und kein Ende. Sigmar Gabriel kann nichts Verwerfliches daran erkennen, dass Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil seine Regierungserklärungen zur Kontrolle bei VW vorgelegt hat; er hätte ganz genauso gehandelt, sagte der Außenminister und ehemalige niedersächsische Ministerpräsident - und schon kommt die Frage auf, wie es eigentlich die CDU-Regierungschefs in Hannover gehalten haben. Womöglich muss sich Christian Wulff einer peinlichen Befragung unterziehen, nur um zu zeigen, wie scheinheilig die Empörung der Union über Weil ist.

Tatsächlich entsteht ja ein Konflikt, wenn ein Regierungschef einerseits das Wohl seines Landes im Auge haben soll und gleichzeitig als Aufsichtsrat die Interessen von VW vertritt. Ein gutes Thema für den nun beginnenden Wahlkampf in Niedersachsen wäre die Frage, ob das Land als Akt der politischen Hygiene nicht seinen 20-prozentigen Anteil an VW verkaufen sollte. Hätte sich VW solche Abgasbetrügereien getraut, wenn der Konzern nicht die Gewissheit gehabt hätte, am Ende immer die Fürsprache der Politik zu bekommen?

Marathonmann Schulz

REUTERS

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist weiter denn je von einem Wahlsieg entfernt. Dennoch hat er angekündigt, im Dezember wieder als Parteivorsitzender zu kandidieren. Was ist das? Chuzpe? Hybris? Verzweiflung? Der Wahlkampf der SPD will nicht in Schwung kommen. Andererseits wird Merkel, sollte sie im September gewinnen, in ihre vierte Amtsperiode gehen. Auch für die Union wird die Macht einmal vergehen.

Schulz steht zwischen dem widrigen Jetzt und dem verheißungsvollen Morgen. Nicht viele Kanzler haben den Sprung an die Macht im ersten Anlauf geschafft. Brandt brauchte drei Versuche, Kohl verlor die Bundestagswahl 1976 und verzichtet 1980 zugunsten von Ernst Albrecht, der wiederum von Franz Josef Strauß aus dem Feld geschlagen wurde. Merkel musste 2002 Edmund Stoiber den Vortritt lassen. Der Weg ins Kanzleramt braucht Ausdauer, soviel ist klar. Schulz sollte sie aufbringen, wenn die SPD am Wahltag nicht völlig einbricht. Kaum etwas hat der Union mehr geholfen als das personelle Chaos der SPD in den vergangenen zwölf Jahren.

Ende der Privilegien

AFP

Parlamentarische Reserve heißt das Privileg, das die französische Nationalversammlung heute voraussichtlich abschaffen wird. Das klingt wie ein anderes Wort für eine satte Regierungsmehrheit, bedeutet allerdings, dass Abgeordnete der Nationalversammlung nach eigenem Ermessen Gelder in ihrem Wahlkreis verteilen durften. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 146 Millionen Euro.

Schon in der vergangenen Woche verbot das Parlament die Beschäftigung von Verwandten, über die der Konservative François Fillon im französischen Präsidentschaftswahlkampf gestolpert war. Ob Emmanuel Macron am Ende ein großer Präsident sein wird, steht in den Sternen. Aber dass er mit seiner Partei den Selbstbedienungsladen der französischen Politik schließt, gehört schon jetzt zu seinen bleibenden Verdiensten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

AP

... ist Mike Pence. Der amerikanische Vizepräsident bereitet sich angeblich darauf vor, Donald Trump zu beerben, so berichtet es zumindest die "New York Times". Tatsächlich hat Pence das Kunststück geschafft, kein schlechtes Wort über Trump zu verlieren und gleichzeitig nicht im Intrigensumpf des Weißen Hauses zu versinken. Bisher hat sich Pence darauf beschränkt, sich auf Bildern neben Trump zu postieren und dekorativ zu lächeln. Ein bisschen wenig, um sich für das mächtigste Amt der Welt zu qualifizieren, mögen Sie sagen. Aber in der Regierung Trump gilt inzwischen jeder als Vollprofi, der es schafft, vor die Presse zu treten und keinen Skandal zu produzieren.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr

René Pfister