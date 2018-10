die Kanzlerin besucht Israel und kann damit nach Wochen der innenpolitischen Streitigkeiten endlich wieder in eine ihrer Lieblingsdomänen eintauchen: die große Weltpolitik. Ganz einfach ist die Reise aber auch nicht. Das Verhältnis zwischen Merkel und ihrem israelischen Gegenüber, Benjamin Netanyahu, gilt seit geraumer Zeit als angespannt, es gibt etliche Konfliktpunkte, die zur Sprache kommen dürften. Merkel lehnt die Aufkündigung des Atomabkommens mit Iran durch die USA ab, Netanyahu ist dafür. Auch die Politik Israels gegenüber den Palästinensern sieht Merkel in Teilen kritisch. Israels Kulturministerin Miri Regev warnte Merkel deshalb vor einer Einmischung in Israels Politik. "Ich rate ihr, sich mit den Problemen ihres eigenen Landes zu beschäftigen", sagte Regev.

Andererseits wird die Kanzlerin von vielen Israelis als große Freundin und Unterstützerin gesehen. Sicherlich will sie auch die Bedeutung der deutsch-israelischen Beziehungen unterstreichen, weshalb die Atmosphäre bei den Gesprächen trotz aller Meinungsverschiedenheiten einigermaßen freundschaftlich sein dürfte. Bei einem ersten Treffen mit Netanyahu in dessen Residenz wurde Merkel am Abend herzlich empfangen. Heute gehen die Gespräche weiter. Merkel wird außerdem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen und die Ehrendoktorwürde der Universität Haifa entgegennehmen.

US-Senat beschließt Paket gegen Opioid-Krise

Widersprüchliches Amerika: Während sich die Politiker in Washington auf der einen Seite weiterhin eine brutale Schlacht um Donald Trumps Richterkandidaten Brett Kavanaugh liefern, verabschiedet der Senat gleichzeitig einmütig mit 98 zu 1 Stimmen ein großes Gesetzespaket zur Bekämpfung der Opioid-Krise im Land. Darin werden etliche Maßnahmen gebündelt, um dieses akute Problem endlich in den Griff zu bekommen. Im vergangenen Jahr starben in den USA 72.000 Menschen an einer Überdosis, weil sie zum Beispiel zu viele gepanschte Schmerzmittel eingenommen haben oder Heroin spritzten, um ihre Medikamentensucht zu stillen.

Der Grund für die seltene politische Harmonie im Senat ist einfach. Die Opioid-Krise ist praktisch in jedem Bundesstaat und Wahlbezirk ein brennendes Thema und die Wähler von Demokraten und Republikanern sind sich einig: Abgeordnete, die sich hier nicht endlich für eine schnelle Lösung engagieren, brauchen gar nicht erst wieder zur Wahl anzutreten. Also gibt es plötzlich ein großes Gesetz. So einfach kann das manchmal sein mit der Konsenskultur. Auch in Amerika.

Reich mit Papas Hilfe

Zu den Geschichten, die Donald Trump gerne verbreitet, zählt die, dass er sein Vermögen quasi im Alleingang aufgebaut hat - ohne echte Hilfe von seinem reichen Vater. Die "New York Times" zertrümmert diese Erzählung nun mit einer ausführlichen Recherche, die in den USA für reichlich Diskussionen sorgt. Anhand alter Dokumente wird deutlich, dass Trump alles andere als ein Selfmademilliardär ist. Vielmehr hat er seinen finanziellen Aufstieg vor allem auch dem Vermögen seines Vaters Fred Trump zu verdanken. Außerdem soll er laut "NYT" gemeinsam mit seinen Geschwistern allerlei Tricks genutzt haben, um möglichst wenig Steuern auf das Erbe der Eltern zu zahlen.

Trump tut die Geschichte natürlich als Unsinn ab, gleichwohl dürfte sie ihn weiter verfolgen: Gewinnen die Demokraten bei den Midterm-Wahlen das Repräsentantenhaus, könnten sie mit ihrer neuen Mehrheit von den Finanzbehörden aktuelle Steuererklärungen des Präsidenten anfordern - und mögliche Ungereimtheiten aufdecken. Trump hatte die Veröffentlichung seiner Steuererklärungen bislang stets abgelehnt.

Gewinner des Tages...

Zukunft heißt Technologie. Bayern ist Marktführer: wir investieren in Digitalisierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Hyperloop und Raumfahrt und entwickeln sogar Quantencomputer. pic.twitter.com/v3GpSi7YP5 — Markus Söder (@Markus_Soeder) 2. Oktober 2018

... ist Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident und Experte für Selbstvermarktung muss an dieser Stelle ausnahmsweise in Schutz genommen werden. Natürlich ist das neue Logo "Bavaria One", mit dem er Werbung für sich selbst und den Hightech-Standort Bayern macht, albern. Gleichwohl ist die Häme und Bedenkenträgerei, mit der Söders Vorstoß vor allem von vielen Linken wie dem Juso-Chef Kevin Kühnert niedergemacht wird, eigentlich das größere Problem. Wenn Bayern konsequent in modernste Technologien und Forschung zu Künstlicher Intelligenz investiert, sichert das dauerhaft Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze und Einkommen. Oder anders gesagt: Irgendwo muss das Geld verdient werden, das der Juso-Chef so gerne umverteilen würde.

