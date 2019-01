die US-Notenbank Federal Reserve tritt überraschend auf die Zinsbremse. Während Fed-Chef Jerome Powell vor einigen Wochen noch weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte, treiben ihn nun offenbar Konjunktur-Sorgen um, weshalb er die Zinsen erst mal nicht erhöhen will. Auch wenn die Fed unabhängig ist, tut sie damit indirekt auch Trump einen Gefallen. Schließlich hatte der stets gegen Zinserhöhungen gewettert. Nun kann er darauf hoffen, dass mit dem billigen Geld der Aufschwung in den USA weitergeht. Das kann ihm bei der nächsten Wahl helfen.

Aber es gibt auch eine schlechte Nachricht für Trump: Der taiwanesische Elektronikgigant Foxconn überlegt offenbar, eine geplante Milliarden-Investition in den USA drastisch herunterzufahren. Mit dem Vorzeigeprojekt sollten bis zu 13.000 neue Jobs in Wisconsin geschaffen werden. Nun sagt Foxconn, die Arbeitskosten seien zu hoch. Blöd für Trump: Er hatte sich mit der Foxconn-Investition stets gebrüstet und sie als Beleg für seine herausragenden Fähigkeiten als Präsident gewertet. Nun ja.

Kohle-Gipfel bei Merkel

Getty Images

Kanzlerin Angela Merkel trifft sich heute in Berlin mit den Ministerpräsidenten der Länder. Auf dem Themenzettel stehen etliche aktuelle Problemfälle: die Asylpolitik und die Flüchtlingskosten; der Digitalpakt Schule, der kaum vorankommt; eine Entscheidung über die Einstellung von 2000 neuen Richtern.

Merkel will mit den Chefs der betroffenen Länder zudem über den Kohleausstieg sprechen, schon jetzt zeigt sich, die Sache wird kniffelig. Die Länder halten die Hand auf, wollen "belastbare Zusagen" über Milliarden-Entschädigungen und auch in Merkels eigener Partei gibt es Kritik: Der Wirtschaftsflügel der Union warnt vor einer "teuer erkauften, klimapolitischen Symbolpolitik". So wird die Kanzlerin das komplizierte Thema vermutlich auf die übliche Weise angehen, mit einer Politik der kleinen Schritte. Oder sie übergibt es dann an den/die Nachfolger/in.

"Einfach scheiße" - "Danke, Spiegel"

DPA

Das Tempolimit berührt die Seele der Deutschen offenbar stärker als viele andere Angelegenheiten. Das bekam mein SPIEGEL-Kollege Marco Evers zu spüren, der einen Text zu diesem umstrittenen Thema veröffentlicht hat: "Was Deutschland von Schweden lernen kann". Der Beitrag wurde sehr oft angeklickt und sehr engagiert und kenntnisreich kommentiert. Die Spanne der Leserreaktionen ist dabei ungewöhnlich breit - sie reicht von "der Artikel ist einfach scheiße" (Hauke L.), und "für so einen Mist zahle ich kein Geld" (Steve) und "grottenschlechter Journalismus" (Ingo A.) bis hin zu "sehr guter Artikel, bitte mehr davon" (Andreas F.), "ein sehr interessanter Bericht" (Martin S.) und "toller Artikel", "Danke, Spiegel!" (Anne B.).

Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind: Hier hat Evers die Leserreaktionen zusammengefasst und kommentiert.

Gewinner des Tages...

DPA

ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Weil wieder einmal ein Regierungsflieger der Flugbereitschaft streikte, verzögerte sich der Abflug des Präsidenten aus Äthiopien um einige Stunden. Steinmeier, der für seine Coolness bekannt ist, nahm es gelassen. Immerhin bekamen sie so in der Heimat mit, dass er überhaupt in dem Land unterwegs war. Wirklich kurios ist übrigens, dass bei diesen Vorfällen stets behauptet wird, der deutsche Ruf im Ausland leide unter dieser Pannenserie der Regierungsflieger. Das ist natürlich totaler Quark und eine sehr deutsche Betrachtungsweise. Kaum jemand im Ausland interessiert sich dafür, ob deutsche Politiker irgendwo festhängen oder nicht. Kaum zu glauben, stimmt. Ist aber so.



