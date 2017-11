warum sind die Jamaikaner nicht einfach mal still? Reden nicht ständig dieses Zeugs. Selten ist der politische Diskurs so schal wie jetzt, in der Endphase der Sondierungsgespräche. Fast alle müssen zeigen, wie frei sie sich fühlen, wie unabhängig. Sie betonen, dass sie diese Koalition gar nicht brauchen, dass die anderen nicht konstruktiv sind und so weiter und so fort. Jürgen Trittin greift die Union an. Ach. Tatsächlich? Wo ist der Sportteil?

Warum reden sie nicht laut und begeistert über ihr Projekt? Es gibt doch eins für Jamaika. Es könnte die passende Koalition für diese Zeit sein. Die großen Aufgaben für die nächste Bundesregierung sind die Digitalisierung und der Kampf gegen den Klimawandel. FDP und Grüne können hier ihre jeweiligen Stärken ausspielen und verknüpfen. Und die Union als Volkspartei sorgt dafür, dass die Modernisierungen bei der Mehrheit Akzeptanz finden, dass sie maßvoll bleiben und sozial ausgewogen sind. Das wären Grundbausteine für eine Rede von Angela Merkel, die all das kleinliche Gerede zunichtemachte: Der grüne Weg in eine digitale Gesellschaft, von der alle profitieren. Kann man bestimmt schöner sagen, aber es wäre ein Anfang.

Heute ist ein großer Jamaika-Tag, viele Gespräche, viele Pressekonferenzen, am Abend treffen sich die Verhandlungsführer der vier Parteien. Vom Zeugs zur Substanz, das wäre ein schönes Ziel für den Tag.

Nahe beim Raketenmann

Donald Trump wird an diesem Tag Südkorea beehren. Er wird ganz nahe sein bei dem Mann, den er den Raketenmann nennt, bei Kim Jong Un aus Nordkorea. Beide hielten in den vergangenen Wochen die Welt in Atem, mit Drohungen, Gegendrohungen, mit dummen Sätzen, deren Hintergrund dummerweise Atomraketen bildeten. Sätze auf dem möglichen Kriegsschauplatz werden eine besondere Wucht haben. Man kann nur hoffen, dass Trump dies bewusst ist. Er sollte den Raketenmann einfach treffen. Eigentlich müssten sie sich ganz gut verstehen, als Freaks der Politik.

Klima ohne Trump

In Bonn beginnt heute eine weitere Weltklimakonferenz. 20.000 Delegierte nehmen teil. Sie werden sich vor allem um Details kümmern, nachdem die großen Fragen schon in Paris geklärt wurden. Dachte man. Bis Trump kam und die USA ins Abseits stellte. Aber es gibt eine Welt ohne Trump. Die macht einfach weiter. Das ist so tröstlich an dieser Bonner Konferenz. Dass nicht ein Mann alles zerstören kann (außer eventuell mit Atomraketen).

Zug des wahren Lebens

Gestern Nachmittag, 16 Uhr, Berlin, eine kurze Bahnfahrt von Gneisenauer Straße nach Eisenacher Straße, von Kreuzberg nach Schöneberg, mit der U7, eine Stunde später zurück. Es war wenig los an den Bahnhöfen und im Zug, schlechtes Wetter, eine tote Zeit. Von den Leuten, die ich gesehen habe, hatten siebzig Prozent ein Problem. Sie waren furchtbar arm, sie haben getrunken, sie waren zugedröhnt, sie haben offen Drogen gekauft und verkauft, sie stanken, sie nuschelten mir etwas zu.

Es war wie eine Dystopie, in die ich gestolpert war. Oder wie das Erwachen aus einem schönen Traum, und das hier ist die Realität. Diese Menschen sind ja immer da, aber in der Masse des Alltags gehen sie unter. Solange wir den Eindruck haben, ihre Zahl sei klein, sind wir weitgehend unbesorgt. Aber gestern in der U7 war das ihre Welt und ich der Außenseiter. Sozialpolitik bleibt ein großer Auftrag, auch für Jamaika.

Gewinnerin des Tages

Zugehörigkeit ist das größte aller Menschheitsthemen (für die Tierwelt gilt das auch). Wer gehört dazu, wer nicht? Ein Thema für Familien, Freundeskreise, Schulklassen, Volksgruppen, Nationen. Gibt es Streit, gibt es Krieg, geht es oft um Zugehörigkeit. Jede Zuwanderung wirft Fragen der Zugehörigkeit auf.

Das ist Vorrede. Ich hätte mir das sparen können. Ich hätte gleich über Emily Fridlund und ihren Roman "History of Wolves" reden können. Ich habe das ganze Wochenende über diesen Roman nachgedacht, weil ich so begeistert und so verstört bin. Weil hier eine junge Frau mit ihrem Debüt das Thema Zugehörigkeit so genial und aufwühlend behandelt.

How far would you go to belong? Wie weit würdest du gehen, um dazuzugehören? Diese Frage steht auf dem Cover von Fridlunds Buch. Minnesota, Kälte, viel Schnee, Seen, Einsamkeit. Hier lebt eine 14-Jährige mit ihren Eltern. Sie gehört nie dazu, in ihrer Familie nicht, in der Schule nicht, keine Freundinnen, keine Jungs. Dann bekommt sie eine Chance, dazuzugehören. Eine Familie zieht auf die andere Seite des Sees. Und das Mädchen geht rüber und kümmert sich um den kleinen Sohn. Sie sieht die Katastrophe kommen, aber würde sie einschreiten, würde sie nicht mehr dazugehören. Manchmal musste ich mich daran erinnern, dass man auch beim Lesen atmen sollte. Emily Fridlund ist meine Gewinnerin des Tages.

