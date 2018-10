in der Affäre um den ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi hat die US-Regierung erste Sanktionen verhängt, aber nicht gegen das Königshaus oder den Staat Saudi-Arabien, sondern lediglich gegen die Geheimdienstmitarbeiter, die für die Bluttat offiziell verantwortlich gemacht werden. Ihnen werden die Einreisevisa für die USA entzogen. US-Präsident Donald Trump schimpfte zugleich über den Mord an Khashoggi. Der ganze Fall sei der "schlechteste Vertuschungsversuch in der Geschichte der Vertuschungsversuche", sagte er.

Wie geht es jetzt weiter? Wahrscheinlich mit einem alten Trump-Trick: Weil der Präsident selbst den persönlichen Konflikt mit der saudischen Herrscherfamilie vermeiden will, schiebt er die Verantwortung für das heikle Thema einfach anderen Leuten zu - in diesem Fall dem Kongress. Das heißt, seine Regierung könnte zwar weitere kleinere Sanktionen beschließen, ob aber zum Beispiel Mitglieder die Königsfamilie direkt bestraft werden, sollen die Abgeordneten entscheiden. "Das überlasse ich dem Kongress", sagt Trump. Es fehlte nur noch das Wort "gerne".

Italiener suchen die Nähe zu Putin

AP

Im Streit mit der EU-Kommission um den aufgeblähten italienischen Haushaltsentwurf gibt sich die Regierung in Rom weiter hart. Nachdem die Kommissare die Italiener aufgefordert haben, ihre Finanzpläne für 2019 zu überarbeiten und weniger Geld auszugeben, erklärte Vizeregierungschef Matteo Salvini, man werde nicht zurückweichen.

Derweil will Premierminister Giuseppe Conte heute nach Moskau reisen, um sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu treffen. Italiens Populisten-Regierung wird in Moskau als neuer, wichtiger Freund in West-Europa gesehen. Sowohl Conte als auch Salvini haben sich bereits mehrfach für eine rasche Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Vor allem Salvini ist zudem als glühender Bewunderer des Autokraten Putin bekannt.

Der neue Schulterschluss zwischen Moskau und Rom erinnert ein wenig an die Russland-Reisen griechischer Politiker in der Euro-Schuldenkrise. Allerdings konnten Alexis Tsipras und Co. damals eine Erfahrung machen, die auch die Italiener bald erleben dürften: Viel Geld gibt's von Putin nicht. So dicke hat er es nämlich auch nicht.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Angela Merkel kämpft

DPA

Wenige Tage vor der wichtigen Landtagswahl in Hessen am Sonntag hängt sich Kanzlerin Angela Merkel bei etlichen Wahlveranstaltungen selbst richtig ins Zeug, um eine drohende Schlappe ihrer CDU zu verhindern. Die Hessenwahl wird von Merkels Gegnern in der Partei bekanntlich hinter vorgehaltener Hand bereits als Schicksalswahl beschrieben, bei einer Niederlage soll mit ihrer politischen Karriere angeblich Schluss sein.

Nun wird aber aus den Merkel-Veranstaltungen berichtet, dass die Kanzlerin selbst wohl gar nicht ans Aufhören denkt. Dort tritt sie so kämpferisch auf wie lange nicht, teilt gegen die AfD aus und räumt auch Fehler ein. Von den CDU-Anhängern erhält sie dafür demnach sehr viel warmen Applaus. Das ist interessant, denn sollte dies die tatsächliche Stimmung an der CDU-Parteibasis wiedergeben, werden sich die Putschisten in der Union noch gehörig anstrengen müssen, wenn sie Merkel bis zum Jahressende wirklich loswerden wollen.

Verlierer des Tages...

picture alliance / dpa

... ist James Dyson, der britische Erfinder und Staubsauger-Hersteller. Der Mann ist seit langer Zeit einer der lautesten Brexit-Befürworter auf der Insel. Seinen Landsleuten hat Dyson in rosigen Worten in Aussicht gestellt, der Brexit würde die Wirtschaft des Königreichs beflügeln. Optimistisch zu sein, einen "anderen Ansatz" zu wählen, könnte zu "aufregenden Ergebnissen" führen, versprach er. Wirklich?

Ausgerechnet Dyson will nun eine neue Fabrik für ein Elektroauto gerade doch lieber nicht im Königreich bauen. Zwar soll die Technologie in Großbritannien entwickelt werden. Die Milliarden-Investition für das Zusammenbauen des Wagens geht aber nach Singapur, unter anderem wegen der dortigen "Lieferketten und der Marktzugänge", wie Dyson mitteilte. Ach ja, und Singapur hat gerade ein Freihandelsabkommen mit der EU abgeschlossen. Da können Autos und Teile dann problemlos exportiert werden, fast so, als wäre die Fabrik ein Teil Europas. Wie praktisch in diesen Zeiten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag.

Ihr Roland Nelles