der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, will heute in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen, um über eine mögliche Beilegung des Handelsstreits zu sprechen. Die Zeit drängt, denn Trump könnte schon bald die nächste Stufe in dem Konflikt zünden und Strafzölle auf europäische Autos verhängen. Dass Juncker bei dem Treffen in Washington einen Erfolg verkünden kann, glauben indes nicht einmal die größten Optimisten.

Trump selbst bringt nun wieder die Idee ins Gespräch, alle Zölle, Beihilfen und Handelsbarrieren zwischen der EU und den USA abzuschaffen. Damit hätte man endlich einen freien Markt und fairen Handel, twitterte er. Doch das Angebot ist vergiftet. Trump weiß nur zu genau, dass eine solche, scheinbar simple Lösung, weder in den USA noch in Europa über Nacht politisch durchsetzbar wäre. Wenn er dies wirklich wollte, würde er alle Strafzölle gegen die EU wieder abschaffen und heute mit ernst gemeinten Verhandlungen über ein Handelsabkommen beginnen. Daran hat er aber kein Interesse. Er braucht das Zoll-Drama zumindest noch für eine Weile, um seinen Wählern vor den wichtigen Midterm-Wahlen im November zu demonstrieren, wie unerschrocken er für vermeintliche amerikanische Interessen kämpft.

Subventionen auf amerikanisch

Die ganze Absurdität eines Handelskriegs zeigt sich in einer anderen Idee des US-Präsidenten: Um die Auswirkungen europäischer und chinesischer Strafzölle auf die US-Bauern zu mildern, zahlt die Regierung in Washington ihren Farmern nun zwölf Milliarden Dollar an Nothilfen. Natürlich will Trump so auch sicherstellen, dass Wählerstimmen in wichtigen Staaten des Mittleren Westens auf keinen Fall zu den Demokraten wandern. Zugleich führt er exemplarisch vor, welche Folgen sein Protektionismus hat: Es wird in die Staatskasse gegriffen, staatlich subventioniert, reguliert und der freie Wettbewerb abgetötet.

Der US-Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman hat den ganzen Irrsinn schön auf den Punkt gebracht: "Schritt 1: Handelskrieg; Schritt 2: Notfall-Maßnahmen um die Schäden auszugleichen; Schritt 3: Maßnahmen, um die Schäden von Schritt 2 auszugleichen; Schritt 4: Maßnahmen, um die Schäden von Schritt 3 auszugleichen, usw."

Außenminister Maas besucht Asien

In der Außenpolitik ist es manchmal wie im echten Leben. Wenn ein Freund nur noch nervt, verbringt man seine Zeit eben lieber mit anderen Bekannten. Das denkt sich wohl auch Heiko Maas. Der Außenminister besucht heute und morgen Japan und Südkorea. Beide Länder sind wichtige deutsche Handelspartner und sehen Donald Trumps Politik ebenso mit Sorge wie Deutschland. Das Auswärtige Amt betont denn auch mit Blick auf beide Länder, man teile gemeinsame Werte wie "Demokratie, Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und eine regelbasierte Weltordnung". Und Maas erklärte, die enge Partnerschaft zu beiden Ländern sei jetzt für Deutschland "noch einmal wichtiger geworden".

Verliererin des Tages...

... ist die Tochter von Donald Trump, Ivanka. Sie sieht sich dazu gezwungen, ihre Modemarke "Ivanka Trump" zu schließen. Das Label, unter dem die Präsidententochter seit 2014 Schuhe, Parfums und Handtaschen verkaufte, hat ihr zu viel Ärger bereitet: Immer wieder wurde sie für ihre Doppelrolle als Präsidentenberaterin und Mode-Unternehmerin kritisiert. Tatsächlich kam es zu seltsamen Interessenkonflikten, etwa dann, wenn ihre Firma in China wichtige Lizenzrechte erhielt, während ihr Vater mit Staatschef Xi Jinping Handelsfragen diskutierte. Gleichzeitig gingen die Verkäufe in den USA zurück, weil viele Kunden die Produkte boykottierten.

