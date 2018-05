nun also Singapur. Der Treffpunkt für das groß angekündigte Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un ist so gewählt, dass er gerade noch in der Reichweite des betagten Flugzeugs des Koreaners liegt. Der Stadtstaat ist außerdem sehr sicher und politisch einigermaßen neutral, ähnlich wie die Schweiz.

Auffällig ist in diesen Tagen, welche Wertschätzung Trump dem nordkoreanischen Diktator entgegenbringt. Trump nannte die Freilassung von drei Amerikanern durch Kim eine "wunderbare Sache" und lobte, Kim habe die Männer "exzellent" behandelt. Während Trump die Menschenrechtsverletzungen in Iran permanent anspricht, bringt er sie im Fall von Nordkorea praktisch gar nicht mehr zur Sprache. Das kann man Verhandlungstaktik nennen - oder einfach nur: Gedankenlosigkeit.

Merkel beim Katholikentag

AP

Während alle geübten Brückentag-Experten unter den deutschen Arbeitnehmern heute ihr langes Wochenende genießen, wird die Bundeskanzlerin arbeiten. Angela Merkel besucht den Katholikentag in Münster. Die Kanzlerin diskutiert mit dem Friedensforscher Tilman Brück und dem Kurienkardinal Peter Turkson über das Thema "Deutschland in einer veränderten Weltlage - Wie umgehen mit Konfliktherden und aggressiven Regimes?" Vor dem Hintergrund der Iran-Krise ist natürlich interessant, was die Kanzlerin dazu zu sagen hat. Bereits am Donnerstag bei der Verleihung des Karlspreises an Emmanuel Macron waren von ihr durchaus besorgt klingende Worte zu hören: Es gehe im Nahen Osten derzeit "wahrlich um Krieg und Frieden", erklärte sie.

Wutbürger Lagerfeld

AFP

Nochmal Angela Merkel: Der Modemacher Karl Lagerfeld hat ein Interview mit der Zeitschrift "Le Point" geführt, in dem er die Kanzlerin für ihre Flüchtlingspolitik scharf kritisiert. In der Zusammenfassung geht Lagerfelds Kritik ungefähr so: Merkel hat eine Million Zuwanderer aufgenommen, um ihr Image zu verbessern, das war falsch. Und dann hat sie dadurch auch noch die AfD ins Parlament gebracht. Das war auch falsch. Zwischendurch erklärt er noch, dass er Merkel nun "hasse" und womöglich seinen deutschen Pass abgebe. Alles in allem also ein typischer Lagerfeld. Er macht sich ein bisschen wichtig, provoziert, holt zum Rundumschlag aus, alle sind doof, nur einer nicht, der Meister selbst. Ist ja klar. Das alles wirkt sehr eitel und irgendwie auch wirr. Deshalb ist es am besten, man schenkt seinen Kommentaren einfach nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Tja, ist leider auch hier wieder einmal nicht gelungen.

Verliererin des Tages...

... ist Kelly Sadler, Mitarbeiterin in der Kommunikationsabteilung des Weißen Hauses. In Washington gibt es gerade ein politisches Ringen um die Frage, ob Gina Haspel, die am früheren Folter-Programm der USA beteiligt war, CIA-Chefin werden darf. Der hoch angesehene Senator John McCain, der schwer an Krebs erkrankt ist, lehnt dies ab. Dazu gab es nach mehreren US-Medienberichten eine interne Strategiedebatte im Weißen Haus. Während dieses Treffen erklärte demnach die Trump-Mitarbeiterin Sadler, McCains Meinung sei in der Sache überhaupt nicht entscheidend: "Er stirbt doch sowieso."

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.

Ihr Roland Nelles