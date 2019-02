in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi treffen sich heute Abend Ortszeit US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un zum Vieraugengespräch und anschließend zum Dinner mit Begleitern - im "Sofitel Legend Metropole Hanoi", einem Luxushotel im Kolonialstil. Das ist der Auftakt zum Nukleargipfel, dessen Hauptteil am Donnerstag stattfinden wird.

Die Begegnung wird heute und morgen wieder so viele Bilder der beiden Männer erzeugen, dass der Gedanke nahe liegt, die Begegnung selbst sei eigentlich schon die Story. In der Tat wird der Nuklearkonflikt auf der koreanischen Halbinsel in Hanoi kaum gelöst werden - die beiden Hauptdarsteller erhalten aber dennoch sehr viel Aufmerksamkeit, von der sie auf ihre eigene Weise profitieren.

Kim strebt immer noch eine Lockerung der Sanktionen gegen sein Land an, Trump scheint aber seine Ziele deutlich heruntergeschraubt zu haben: Statt auf der kompletten Denuklearisierung Nordkoreas zu beharren, scheint er sich damit zufriedenzugeben, dass das Land seine Atomtests nur einschränkt und betont die gute Atmosphäre zwischen sich selbst und Kim - Trump scheint vom Friedensnobelpreis zu träumen, den sein Vorgänger Barack Obama einst erhalten hatte.

Was man realistischerweise und konkret von dem Treffen erwarten kann, erklärt unser Asien-Korrespondent Bernhard Zand hier.

Merkel trifft Macron

Die Stimmung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron war auch schon mal besser. Wenn Merkel heute in Paris eintrifft, um mit Macron über Europa- und Außenpolitik zu reden, steht den beiden im Weg, dass ihrem Anfang ein Zauber inne wohnte, aus dem nichts folgte.

Merkel ignorierte Macrons Reformideen für Europa - und nun haben die beiden in vielen Feldern regelrechte Interessenskonflikte. Vergangene Woche haben meine Kollegen dazu im SPIEGEL einen längeren Report veröffentlicht. Ein großer Streitpunkt sind unter anderem die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Deutschland hat nach dem Mord an Jamal Khashoggi einen Stopp angeordnet, und der betrifft zum Ärger der Franzosen (und der Briten) auch gemeinsame Rüstungsprojekte. Eine gemeinsame europäische Rüstungsindustrie, finden aber Franzosen und Briten, mache wenig Sinn, solange die Deutschen ihre Exporte immer wieder deutlich strenger handhaben als ihre Partner.

Von der anderen Seite ist Merkel unter Druck von ihrem Koalitionspartner, der SPD, die sich gerade als "Friedenspartei" neu erfindet.

Trumps früherer engster Mitarbeiter packt aus

In Washington tritt Donald Trumps früherer Mann für alle Fälle, Michael Cohen, erstmals öffentlich vor dem US-Kongress auf, um über seinen früheren Boss auszupacken. Erwartet wird, dass der frühere Anwalt offen über Trumps mutmaßlich kriminelles Verhalten im Amt redet - etwa im Zusammenhang mit angeblich vertuschten Schweigegeldzahlungen des Präsidenten. Schon gestern haben Senatoren Cohen stundenlang befragt, über den Inhalt drang allerdings nichts an die Öffentlichkeit.

Cohen war einst Trumps treuester Mitarbeiter, er ist ein hochinteressanter Zeuge, kaum jemand kennt den Präsidenten und seine Deals so gut wie er. Cohen wird über seine Kooperation mit Sonderermittler Robert Mueller und den New Yorker Staatsanwälten wohl bei der öffentlichen Befragung am Mittwoch nicht viel sagen dürfen. Bestimmt werden die Kongress-Abgeordneten ihn bei seinem Auftritt auch zu Trumps finanzieller Situation befragen - und zur Frage, ob Trump, wie berichtet, Cohen anwies, vor dem Kongress über sein Moskauer Bauprojekt zu lügen.

Der Auftritt passt jedenfalls bestens in eine Zeit, in der alle in Washington den Bericht von Sonderermittler Robert Mueller zur Frage der russischen Einflussnahme auf den US-Wahlkampf erwarten.

May und der verschobene Brexit

Heute ist der Tag, an dem das Parlament die Kontrolle über den Brexit übernehmen könnte, zumindest theoretisch: Im Unterhaus in London wird über einen Antrag von Parlamentariern mehrerer Parteien abgestimmt. Sie wollen Theresa May zwingen, den Brexit zu verschieben und einen No-Deal-Brexit auszuschließen. May hat wohl unter diesem Eindruck in letzter Minute eine eigene Abstimmung über eine Verschiebung in Aussicht gestellt - sie soll vor dem 14. März stattfinden. Der Brexit wird damit mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wie geplant am 29. März stattfinden.

Doch auch damit wäre nichts gelöst: Eine Verschiebung um wenige Monate würde nichts daran ändern, dass May ihren Austrittsdeal nach wie vor nicht durchs Parlament bringen kann. Die Regierung veröffentlichte gestern eine Analyse, wie sich ein No-Deal-Brexit auf britische Unternehmen auswirken würde: Das Wirtschaftswachstum würde über 15 Jahre 6,3 bis 9 Prozent niedriger ausfallen, die neuen Zollkontrollen könnten die britischen Unternehmen 13 Milliarden Pfund kosten.

Gewinner des Tages...

... ist Sigmar Gabriel, weil er laut einem Bericht des "Handelsblatts" Vorsitzender der "Atlantik-Brücke" werden soll, die für eine enge transatlantische Partnerschaft lobbyiert. Bisher hatte der CDU-Politiker Friedrich Merz den Vorsitz inne. Gabriel wäre, wenn die Nachricht denn stimmt, eine überraschende Wahl - schließlich hat sich der frühere SPD-Chef immer wieder sehr kritisch gegenüber den USA geäußert, die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 verteidigt und verständnisvolle Worte gegenüber Russland gefunden.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

