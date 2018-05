es gibt Meldungen, bei denen man nicht so genau weiß, ob man sich freuen soll oder nicht. In Italien ist die Regierungsbildung zwischen der rechten Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung gescheitert, was unter anderem zur Folge hat, dass es vorerst keinen Finanzminister namens Paolo Savona geben wird, der den Euro allen Ernstes für die Fortsetzung des Nazismus mit anderen Mitteln hält. Nun müssen die Italiener voraussichtlich erneut an die Urnen, und das ist wohl eher eine schlechte Nachricht.

"Wir sind nicht die Sklaven der Deutschen oder Franzosen... An diesem Punkt muss das Wort wieder an Euch zurückgegeben werden", twitterte Lega-Chef Matteo Salvini nicht ohne triumphierenden Unterton, was auch daran liegt, dass laut den Umfragen die populistischen Parteien bei Neuwahlen eher noch besser abschneiden dürften als zuletzt Anfang März.

Kommt Trump - oder nicht?

AP

Zum heiteren Ratespiel der Weltpolitik gehört die Frage, ob Donald Trump am 12. Juni nach Singapur reist, um dort den nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un zu treffen. Am vergangenen Donnerstag hat der amerikanische Präsident das Treffen mit einem Brief abgesagt, der im Ton zwischen enttäuschter Liebe und Kriegserklärung changierte. Nun hat Trump verkündet, der Gipfel finde womöglich doch statt, ein Vorauskommando der US-Regierung ist jedenfalls in Nordkorea eingetroffen, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Das ganze Spektakel ist sicherlich auch der Sprunghaftigkeit des US-Präsidenten geschuldet, dessen Aufmerksamkeitsspanne zwischen zwei Werbeblöcke auf Fox News passt.

Aber es ist zu früh, seine Nordkorea-Politik zu verdammen. Trump hat ganz offenkundig erkannt und weiß es zu nutzen, dass die chinesische Führung genauso wenig Interesse wie er selbst an einem nordkoreanischen Diktator hat, der mit dem Atomknopf spielt. Ob das am Ende dazu führt, dass Kim ihn abgeben muss, ist noch offen. Aber Trump ist jedenfalls weiter gekommen als seine Vorgänger.

Der Massenmörder als Friedensengel

REUTERS

Man kann es wohl nur noch als zynische Pointe der internationalen Diplomatie verstehen, dass heute ausgerechnet Syrien den Vorsitz der Abrüstungskonferenz übernimmt, die in der Schweiz unter dem Dach der Vereinten Nationen tagt. Die Konferenz hat einst die Chemiewaffen-Konvention verhandelt, die das völlige Verbot dieser Kampfstoffe vorsieht. Nun wird sie von einem Land geführt, das ganz offenbar nicht davor zurückschreckt, Sarin und Chlorgas gegen das eigene Volk einzusetzen. Assad, der Massenmörder, kann sich nun dank der Statuten der Konferenz einen Monat lang als Friedensengel gerieren.

Gewinnerin des Tages...

HAYOUNG JEON/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock

... ist Andrea Nahles. Wer am Wochenende die Aufregung über ein Interview der SPD-Vorsitzenden nur oberflächlich verfolgt hat, konnte auf die Idee kommen, sie habe verlangt, Willy Brandt nachträglich den Friedensnobelpreis abzuerkennen - was natürlich nicht so war. Nahles hat gefordert, dass sich die Grünen im Bundesrat dazu bereit erklären sollten, die Maghreb-Staaten zu sicheren Drittländern zu erklären, was zur Folge hätte, dass die Verfahren von Asylbewerbern aus diesen Ländern beschleunigt werden. "Wer Schutz braucht, ist willkommen. Aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen", sagte Nahles. Kaum lief der Satz über die Agenturen, brach ein Sturm der Entrüstung los. Nahles, so hieß es, mache sich die "Sprache der Rechten" zu eigen. Ein sonst eher besonnener Kollege riet der SPD: "Macht den Laden dicht, ihr Deppen."

Ich kann den Wirbel nicht verstehen, muss ich an dieser Stelle gestehen. Man mag es für eine Binse halten, dass Deutschland nicht jedem Zuflucht gewähren kann. Aber wenn einige Beamte im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ganz offenkundig der Meinung waren, dass jeder, der den Weg nach Deutschland findet, auch hier bleiben darf, wie sich nun zeigt - dann ist es für eine Politikerin, die den Anspruch hat, eine Volkspartei zu vertreten, schon angezeigt, noch einmal auf das Selbstverständliche hinzuweisen.

