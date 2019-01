"Mr Gorbatschow, tear down this wall!" Ronald Reagan, vor mehr als dreißig Jahren.

"Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten." Walter Ulbricht, vor bald sechzig Jahren.

"This barrier is absolutely critical to border security." Donald Trump, heute.

Wieder ist eine Mauer zum Protagonisten der Weltgeschichte geworden, zum Symbol des Ringens um Menschlichkeit und Freiheit. US-Präsident Donald Trump hat sich mit einer kurzen Ansprache an die Nation gewandt und einmal mehr für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko geworben. Dabei bezeichnete er die Lage im Grenzgebiet als "wachsende humanitäre und Sicherheitskrise" - und machte die oppositionellen Demokraten für den "Shutdown" in den USA verantwortlich. Der teilweise Stillstand der Regierung sei nur darauf zurückzuführen, dass die Demokraten "Grenzsicherheit nicht finanzieren wollen". Die wiesen das umgehend zurück und kritisierten ihrerseits Trump für den teilweisen Regierungsstillstand.

Auf SPIEGEL ONLINE halten Sie meine Kollegen aus Washington und New York auf dem Laufenden, unter anderem mit einer Analyse und einem Faktencheck zu Trumps Rede.

Die Macht des Wortes

AFP/ PRU

Heute Nachmittag geht es wieder los im britischen Unterhaus: Es wird weiter diskutiert über den Brexit und den Deal, den Premierministerin Theresa May mit Brüssel ausgehandelt hat. Eigentlich hatten die Abgeordneten schon im Dezember abstimmen sollen, doch angesichts einer sicheren Niederlage hatte May das Votum verschoben.

Ich muss sagen, dass mich diese Debattierkultur der Briten wirklich fasziniert. Die Argumente sind längst alle ausgetauscht, mehrfach und immer wieder. Trotzdem debattieren die Abgeordneten Stunden um Stunden mit derselben Schärfe und Leidenschaft wie am ersten Tag, und das alles in der Enge des House of Commons. Die Demokratie gerät an ihre Grenzen und steht doch nie infrage. So viel steht auf dem Spiel und zugleich gibt es keinen Zweifel, dass sich alle an die Regeln halten. Und am Ende muss doch abgestimmt werden. Am nächsten Mittwoch.

Gesetze in einfacher Sprache

DPA

In Berlin stellen Arbeitsminister Hubertus Heil und Familienministerin Franziska Giffey heute das Starke-Familien-Gesetz vor. Vor Kurzem hat der Bundestag schon das Gute-Kita-Gesetz verabschiedet, und es spricht sicher vieles dafür, Politik überhaupt und Gesetze im Besonderen dem Bürger in einfacher und positiver Sprache nahezubringen. Ist nur ein bisschen infantil. Früher hätte das vielleicht Familienförderungsgesetz geheißen, das war auch nicht besonders schön. Ich erwarte, dass es jetzt so weitergeht und zur Abschaffung des Soli das Niedrige-Steuern-Gesetz kommt, für Bundeswehreinsätze das Friedliche-Welt-Gesetz, weitere Fahrverbote mit dem Saubere-Luft-Gesetz geregelt werden und zur Pflege das Glückliche-Senioren-Gesetz verabschiedet wird.

Gewinner des Tages...

DPA

ist die Katholische Kirche. Ganz im Ernst. Heute wird vor dem Strafgericht in Lyon das Urteil in einem weiteren Prozess zu dem tausendfachen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Geistliche erwartet. Mehrere hohe Geistliche, darunter ein Kardinal, müssen sich verantworten. Ihnen wird kein Missbrauch vorgeworfen; die Anklage lautet auf Nichtanzeige sexueller Übergriffe gegen Minderjährige. Es ist ein Prozess gegen das System des Schweigens, die stille Komplizenschaft, das Vertuschen. Möglicherweise wird es wieder keinen Schuldspruch geben, denn auch das Wegsehen verjährt. Trotzdem ist jeder Tag, an dem sich die Verantwortlichen einem Prozess stellen müssen, eine Genugtuung. Und gut und heilsam für die Katholische Kirche.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann