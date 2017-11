Donald Trump wurde vor einem Jahr zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, und unser Korrespondent Christoph Scheuermann war bei seiner Recherche für die Titelgeschichte des neuen SPIEGEL erstaunt darüber, wie sehr wie viele Amerikaner mit diesem neuen Mann an der Spitze ihres Landes hadern. Selbst das konservative Establishment verübelt Trump, dass dieser Washington D.C. zur Bühne für seine ganz und gar vulgär-obszöne Realityshow gemacht hat. Wird Trump Washington zerstören? Nein. "Es sieht so aus, als sei er einfach zu dilettantisch, um die Stadt in die Luft zu jagen", schreibt Scheuermann.

REUTERS Donald Trump

Ich glaube, dass Trump und seine Lügen, die von den Republikanern mitgetragen und von Medien wie Fox News wider besseres Wissen verbreitet werden, die politische Kultur dauerhaft beschädigen werden; und dass jene in den USA inzwischen verbreitete Verachtung von Wissenschaft, Bildung, Medien, Justiz und politischer Klasse, die vom Präsidenten aus taktischen Gründen geschürt wird, kaum wieder einzudämmen sein wird; und dass dieser Trump darum in 20 oder 30 Jahren noch nicht einmal der Tiefpunkt einer traurigen Entwicklung, sondern nur der wesentliche Schritt gewesen sein wird.

Im Video:

SPIEGEL-Korrespondent Christoph Scheuermann berichtet über das politische Washington und wie Präsident Trump die Stadt verändert hat.

Video DER SPIEGEL

Türkei

Im neuen SPIEGEL spricht unser Türkei-Korrespondent Maximilian Popp mit den Menschenrechtlern Peter Steudtner und Ali Gharavi, die am 5. Juli in Erdogans Türkei gefangen genommen wurden und dann über drei Monate lang inhaftiert waren. Steudtner beschreibt die Gefängnis-Kommunikation über Rohre: "In der Zelle links von mir saß ein Bürgermeister, rechts ein Hochschulprofessor, über das Rohr konnten wir miteinander reden, beide sprachen Englisch."

Dioxin

2,3,7,8- Tetrachlordibenzodioxin-Molekül

Cordt Schnibben beschäftigt sich noch einmal mit einem Thema, das ihn seit langer, langer Zeit nicht loslässt. Als nämlich der junge SPIEGEL-Reporter Schnibben 1991 über das Gift Dioxin schrieb, das überall auf der Welt für Krankheiten, Todesfälle, Totgeburten und Erbschäden verantwortlich ist, meinte SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein, dass er selten "einen derart aufrührenden Bericht gelesen" habe; Augstein prophezeite, das Thema betreffe "die Zukunft der Menschheit". Nun steht Dioxin in Paris vor Gericht, weil die 76-jährige Vietnamesin Tran To Nga 26 Chemieunternehmen verklagt hat. Tran To Nga, die Heldin dieses Dramas, hat Krebs. Unsere Multimedia-Reportage finden Sie im gedruckten und im digitalen SPIEGEL und natürlich über SPIEGEL ONLINE.

Im Video: Cordt Schnibben erzählt die Geschichte einer Enthüllung, die gerade in Paris vor Gericht endet.

Video COLLAGE: SHUTTERSTOCK, MICHAEL MEISSNER

Dass der SPIEGEL "das deutsche Nachrichtenmagazin" ist, weil er politisch und investigativ arbeitet und weil er eben darum das meistzitierte deutsche Medium geworden ist, all das hat sich in den 70 Jahren seit seiner Gründung hoffentlich ein wenig herumgesprochen. Wir wollen aber noch mehr sein: Wir möchten die Reportagen und Erzählungen über unsere Welt und unsere Wirklichkeit recherchieren und schreiben. Und wir versuchen das Blatt zu machen, in dem die Debatten unserer Zeit ausgetragen werden.

Nach der "Schulz Story", der Reportage meines Kollegen Markus Feldenkirchen über die SPD und deutsche Politik im Wahljahr 2017, schrieben Eva Menasse und Sascha Lobo Essays: über den Umgang der Medien, auch den des SPIEGEL, mit dem Kandidaten Martin Schulz und über die Umfragehörigkeit der politischen Szene. Nach unserem Gespräch mit Emmanuel Macron über ein neues Europa und ein neues Politik-Verständnis antworteten die großen Denker Jürgen Habermas und Heinrich August Winkler auf Macron. Und im heute erscheinenden SPIEGEL schreibt meine Kollegin Melanie Amann über Sexismus.

Sexismus

In der Folge des Titels "Macht und Missbrauch" und eines Leitartikels ("Men, too") hatte in der vergangenen Woche mein Kollege Jochen-Martin Gutsch die Debatte fortgeführt; Gutsch diagnostizierte einen inflationären Gebrauch des Wortes Sexismus und auch eine Instrumentalisierung dieses Wortes durch manche Frauen. Nun antwortet meine Kollegin Melanie Amann: "Frauen wollen Männer nicht auf die Anklagebank setzen und sich selbst auf den Richterstuhl, aber wir lassen Männer eben auch nicht mehr in Ruhe über sich selbst richten. Wir erwarten gerade von den Netten, den Nicht-Sexisten, sich über ihren Umgang mit Frauen Gedanken zu machen."

Wer in diesen Tagen nach der Enthüllung der Weinstein-Affäre (durch "New York Times" und "New Yorker") mit Politikerinnen oder Managern, in der Arbeitswelt oder im Privatleben, mit Kolleginnen und Kollegen über dieses Thema redet, lernt viel.

Getty Images

Es geht um eine Vergangenheit, die Verletzungen hervorgerufen hat, in vielen Gemeinschaften, vielen Firmen, auch in unserer Redaktion: Kolleginnen mussten sehr viel mehr aushalten, mussten darum sehr viel mehr kämpfen, als ich gedacht hätte, als möglicherweise ja manche Männer gedacht hätten. Dass wir in unseren liberalen westlichen Gesellschaften heute tolerant, gleichberechtigt, fair miteinander umgehen wollen, dass Frauen und Männer gleiche Rechte, Pflichten, Chancen haben müssen, ist ja klar, so möchte man es hinschreiben, denn das sollte klar sein. Denn wir leben im Jahr 2017. Es geht, natürlich, auch um feine Unterscheidungen: Wie groß ist jener Graubereich, in welchem Männer und Frauen eben aushandeln müssen, wie ein Blick zu deuten ist, ein Satz, was ein Flirt ist und was nicht. Und was ist Belästigung, was Missbrauch und was Vergewaltigung, wann also kann es nur die Antwort "keine Toleranz" geben?

Gewinner des Morgens...

DPA

... sind Tina und Wolfgang Niedecken. "Full disclosure", wie das in den USA heißen würde, volles Bekenntnis also: Wolfgang Niedecken war ein Held meiner Jugend, und heute sind wir Freunde; an dieser Stelle bin ich also ausnahmsweise nicht objektiv. Und doch: Es ist jetzt genau sechs Jahre her, dass Wolfgang einen Schlaganfall haarscharf überstand, weil Tina sofort und genau richtig reagierte. Niedecken veröffentlicht nun ein "Familienalbum" ("Reinrassije Strooßekooter"), denn er macht weiter und immer weiter, und wenn man den natürlich einzig und allein angemessenen Vergleich anstellen wollte, müsste man sagen: wie Springsteen, wie die Stones.

Ihnen viel Freude bei der SPIEGEL-Lektüre und ein erholsames Wochenende. Herzlich aus Hamburg

Ihr Klaus Brinkbäumer

Klaus Brinkbäumer auf Facebook