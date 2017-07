in der Reality-TV-Serie, zu der die Trump-Präsidentschaft längst verkommen ist, müssen wir uns einen neuen Protagonisten merken: Anthony Scaramucci, von vielen nur "The Mooch" genannt. Trump hat diesen glühenden Anhänger, der ihn bis in kleinste Gesten nachahmt, zu seinem Kommunikationsdirektor ernannt, doch in Wahrheit ist er viel mehr: Der ehemalige Hedgefund-Manager aus New York, der immer wieder auf seine italo-amerikanischen Wurzeln verweist, mischt gerade das Weiße Haus auf. Etwas schmierig, mit breitem Lächeln und endlosen Wortschwallen zieht er durch die Talkshows und verkündet, dass er den Präsidenten "liebe". Zuvor löschte er noch all seine Tweets aus der Vergangenheit, in denen er sich für das Recht auf Abtreibung, Kontrollen beim Schusswaffenverkauf und eine allgemeine Krankenversicherung eingesetzt hatte.

Das Ziel von Scaramucci ist es offenbar, Trumps Stabschef Reince Priebus aus dem Amt zu mobben. Zwar sagte er zunächst, Priebus und er seien wie "Brüder". Später stellte er jedoch klar, dass er Kain und Abel meinte - und verdächtigte Priebus öffentlich, ein "Leaker" zu sein, also Informationen an die Medien durchzustechen. Einem Journalisten des "New Yorker" erzählte er, Priebus sei "ein verfickter paranoider Schizophrener". Und über den Chefstrategen des Präsidenten sagte er: "Ich bin nicht Steve Bannon. Ich versuche nicht, meinen eigenen Schwanz zu lutschen." Alles klar. Wir wissen nicht, wie lange Anthony Scaramucci seinen Posten bekleiden wird, aber bis dahin werden wir vermutlich ziemlich viel von ihm hören.

Rückruf des Porsche Cayenne

DPA

Die deutsche Automobilindustrie fällt im Moment vor allem durch Kartellabsprachen und Schummeleien bei Dieselmotoren auf - und mit jeder Enthüllung stellt sich die Frage, wo eigentlich die ganze Zeit die Aufsichtsbehörden waren. Nun hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eine weitere SPIEGEL-Recherche bestätigt: Messungen meiner Kollegen hatten im Juni ergeben, dass auch Porsche eine illegale Abgas-Software einsetzt. Dobrindt hat jetzt einen europaweiten Pflicht-Rückruf des Porsche Cayenne 3 Liter TDI angeordnet und ein Zulassungsverbot verfügt - betroffen sind 22.000 Fahrzeuge. Meine Kollege David Böcking beschreibt (LINK zur Geschichte!), dass auf die Autokonzerne nun Sammelklagen aus den USA zukommen - und das kann sehr teuer werden.

Neue Ausschreitungen am Tempelberg?

REUTERS

Auf dem Tempelberg in Jerusalem könnte es beim Freitagsgebet zu neuen Ausschreitungen kommen. Zuletzt sah es nach Entspannung aus - nach Tagen der Auseinandersetzungen mit Verletzten und Toten. Die israelischen Behörden bauten am Donnerstag die Metalldetektoren am Eingang wieder ab, die sie nach dem Attentat auf Polizisten errichtet hatten. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und muslimische Geistliche riefen die Gläubigen dazu auf, auf den Tempelberg zurückzukehren - und dennoch kam es gestern zu erneuten Ausschreitungen, rund 50 Palästinenser wurden verletzt. Das ist kein gutes Vorzeichen für heute. Zum Freitagsgebet werden Zehntausende Gläubige erwartet.

Showdown in Caracas

REUTERS

Am Sonntag findet in Venezuela die umstrittene Wahl für eine verfassungsgebende Versammlung statt, die Präsident Nicolas Maduro angesetzt hat. Der Wahlmodus garantiert der Regierungspartei eine Mehrheit, der Präsident könnte die Verfassung umschreiben und offiziell eine Diktatur errichten. In der Hauptstadt Caracas droht deshalb eine Eskalation der Gewalt. Seit April sind bei Protesten und Straßenkämpfen mit Regierungstruppen bereits mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Nahrungsmittel sind in dem ölreichen Land knapp geworden, Tausende sind in die Nachbarländer geflohen - am Sonntag könnte der Zerfall der Ordnung weiter voranschreiten.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist Jeff Bezos - laut "Forbes" der neue reichste Mensch der Welt. Mit einem geschätzten Vermögen von 90,6 Milliarden Dollar hat der Amazon-Chef knapp Microsoft-Mitgründer Bill Gates überholt (90 Milliarden Dollar). Bezos ist außerdem der Besitzer der "Washington Post", die auch dank seiner Investitionen wieder zu einem der publizistisch führenden Medienhäuser der USA geworden ist. Bezos ist damit auch sehr viel reicher als Donald Trump, den "Forbes" im März auf 3,5 Milliarden Dollar schätzte - und der die "Washington Post" nach ihren Enthüllungen neuerdings als "Amazon Washington Post" beschimpft.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr