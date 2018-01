zum ersten Mal wird Donald Trump heute vor beiden Häusern des Kongresses eine Rede zur Lage der Nation halten. Für US-Präsidenten ist das jährliche Ritual seit jeher eine schöne Möglichkeit, ihre Pläne und Visionen auszubreiten und sich als Vater der Nation zu präsentieren. Nach allem, was man in Washington hört, will Trump natürlich erstmal sich selbst loben. Darüber hinaus ist völlig offen, was uns sonst noch erwartet.

Der Mann ist bekanntlich unberechenbar. Es ist gut möglich, dass er den Versöhner gibt und die oppositionellen Demokraten zur Zusammenarbeit einlädt, zum Beispiel beim Thema Zuwanderung oder bei seinem Plan zur Erneuerung der Infrastruktur. Genauso gut kann es aber auch passieren, dass er die Gelegenheit nutzt, um seine Kritiker zu attackieren oder einen neuen Handelskrieg mit China auszurufen. Wir lassen uns überraschen, die Rede beginnt um 21 Uhr Ortszeit. Mittwochfrüh lesen Sie dann bei SPIEGEL ONLINE unsere Analyse.

VW übt die Vorneverteidigung

Volkswagen wird für die nun bekanntgewordenen Affen-Experimente zurecht scharf kritisiert. Es ist grotesk, mit welchen Methoden die Herren aus der Automobilbranche jahrelang versucht haben, ihre Diesel-Autos zu einer Art Öko-Technik hochzujubeln. Interessant ist bei diesem Fall aber auch, wie der VW-Konzern reagiert: Statt die Affäre wie früher zu leugnen oder wegzudiskutieren, gehen Aufsichtsrat und Vorstand zur Vorneverteidigung über. Vorstandschef Matthias Müller nennt die Tierversuche "falsch, unethisch, abstoßend". Chef-Aufseher Hans Dieter Pötsch sagt, er distanziere sich nachdrücklich von den Tierversuchen. Die Taktik ist klar: Beide hoffen darauf, dass sich der Sturm bald legt und sie weiter ungestört Autos verkaufen können. Das könnte funktionieren, denn die meisten Kunden scheint der gesamte Diesel-Skandal ohnehin eher kalt zu lassen. Im vergangenen Jahr verkaufte VW trotz Diesel-Affäre fast elf Millionen Autos - vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Kommt Puigdemont doch nach Barcelona?

Dem Drama um Kataloniens Unabhängigkeit wird heute ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Im Parlament in Barcelona soll am Nachmittag die Debatte über den Kandidaten für die Regionalpräsidentschaft, Carles Puigdemont, beginnen. Laut einer Entscheidung des Verfassungsgerichts kann die Sitzung nur stattfinden, wenn Puigdemont persönlich erscheint und sein Regierungsprogramm vorstellt. Er hält sich aber in Brüssel auf, um einer drohenden Festnahme durch die spanischen Behörden zu entgehen. Die Möglichkeit, das Programm per Videoschalte zu präsentieren, hat das Gericht ausgeschlossen. Das Parlamentsgebäude soll zudem schwer bewacht werden, um zu verhindern, dass sich Puigdemont über Hintereingänge in den Saal schleicht.

Gewinner des Tages...

... sind die Frauen in Iran, die nicht länger vom Staat dazu gezwungen werden wollen, ihre Haare mit einem Tuch, dem sogenannten Hidschab, zu bedecken. Erneut haben Frauen in Teheran an belebten Straßenkreuzungen gegen die strengen religiösen Regelungen in dem Land protestiert, indem sie auf Stromkästen kletterten und ihre Kopftücher abnahmen. "Ich will mir nicht länger von der Regierung vorschreiben lassen, was ich mit meinem Körper zu tun habe", sagte eine der Frauen. Das ist mutig und zeigt, dass sich die Protestbewegung in Iran offenbar nicht von der Staatsmacht unterkriegen lässt.

