wir haben uns daran gewöhnt, dass in den USA unter Donald Trump laufend Unfassbares geschieht. Man stumpft ab. Was sich gerade im US-Senat und im Weißen Haus ereignet, ist aber schon außergewöhnlich verrückt. Zunächst haben die Republikaner mit der knappstmöglichen Mehrheit von 51-50 Stimmen beschlossen, den Gesetzgebungsprozess zur Abschaffung von Barack Obamas Gesundheitsreform einzuleiten. Die Senatoren kennen das Gesetz, über das sie heute oder am Donnerstag abstimmen sollen, bisher aber gar nicht. Der Grund: Es wurde im Geheimen erarbeitet und existiert in seiner finalen Form auch noch nicht. So etwas gab es im US-Senat noch nie.

Ob die Republikaner am Ende genügend Stimmen zusammenbringen werden, ist unsicher. Ihr Vorhaben ist äußerst unpopulär; alle bisher bekanntgewordenen Gesetzesversionen würden dazu führen, dass mindestens 20 Millionen Menschen ihre Krankenversicherung verlieren. Eigens für die Abstimmung kehrte auch Senator John McCain nach Washington zurück, bei dem kürzlich ein Hirntumor entdeckt worden war. Er stimmte für die Einleitung der Debatte, kritisierte aber in einer Rede deutlich das Vorgehen seiner eigenen Partei: Der Prozess werde "wahrscheinlich scheitern", er selbst werde nicht für das Gesetz in der jetzigen Form stimmen.

Trump mobbt Sessions

Gleichzeitig treibt Präsident Donald Trump sein erratisches Verhalten auf die Spitze. Er setzt sein öffentliches Mobbing gegen seinen eigenen Justizminister Jeff Sessions fort, den er offensichtlich zum Rücktritt drängen will. Trump nannte Sessions auf Twitter: "sehr schwach", forderte ihn aus heiterem Himmel auf, gegen Hillary Clinton zu ermitteln und sagte, er sei "enttäuscht" von ihm.

Warum macht Trump das? Vermutlich weil ein neuer Justizminister die Macht hätte, Trumps Alptraum zu beenden: Er könnte Sonderermittler Robert Mueller feuern, der Trumps Russland-Affäre untersucht. Wie lange hält Sessions durch, wenn der Präsident ihn täglich öffentlich piesackt?

Das US-Repräsentantenhaus hat derweil - wie zuvor schon der Senat - drastische neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Das Gesetz ist so ausgestaltet, dass Trump die Sanktionen nicht selber aufheben kann. Das zeigt, wie groß das Misstrauen gegen seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin selbst in seiner eigenen Partei ist. Nun muss Trump bald entscheiden, ob er gegen das Gesetz sein Veto einlegen will. Falls er es tun sollte, wird er wohl einen erneuten politischen Sturm ernten.

Urteil gegen Salafistenprediger

Im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts fällt heute das Urteil im Prozess gegen den Salafistenprediger Sven Lau. Selbst die Verteidigung, die auf Freispruch plädiert, rechnet nach Medienberichten offenbar mit einer Verurteilung. Die Bundesanwaltschaft hat sechseinhalb Jahre Haft beantragt. Der Vorwurf: Lau habe junge Männer für den Kampf in Syrien angeworben - für die islamistische terroristische Vereinigung "Jamwa" in Syrien , die sich 2013 dem "Islamischen Staat" anschloss. Er soll sie außerdem mit Geld und Nachtsichtgeräten versorgt haben.

Rajoy sagt vor Gericht aus

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hat einen demütigenden Auftritt vor sich: Er muss heute im Prozess um einen großen Korruptionsskandal vor Gericht aussagen. Davor hatte er versucht, seine Aussage schriftlich oder über per Bildschirm leisten zu können - vergebens. Nun muss er sich den Demonstranten stellen, die ihn vor dem Gerichtsgebäude empfangen werden. Bei der sogenannten "Gürtel"-Affäre geht es um Unternehmer, die an Politiker von Rajoys Regierungspartei PP Bestechungsgelder bezahlt und dafür Aufträge erhalten haben sollen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die EU und die Türkei haben bei einem Treffen in Brüssel den Zustand ihrer Beziehung ausgelotet - doch die Stimmung war eisig. Mehr hier

haben bei einem Treffen in Brüssel den Zustand ihrer Beziehung ausgelotet - doch die Stimmung war eisig. Mehr hier Zwei wichtige Gegenspieler im libyschen Bürgerkrieg haben sich unter Vermittlung des französischen Präsidenten Macron auf einen Zehn-Punkte-Plan mit einer Waffenruhe und baldigen Wahlen verständigt. Mehr hier

haben sich unter Vermittlung des französischen Präsidenten Macron auf einen Zehn-Punkte-Plan mit einer Waffenruhe und baldigen Wahlen verständigt. Mehr hier Im Irak sind vier Frauen mit deutscher Staatsangeh örigkeit festgenommen worden, die für den IS gekämpft haben sollen. Mehr hier

Gewinner des Tages...

...ist Deutschland. Ich muss vorausschicken, dass ich Deutschland vor knapp zwei Monaten zum Verlierer des Tages erklärt habe: wegen der Nachricht von der Abschiebung eines Mädchens namens Bivsi Rana. Sie ist heute 15 Jahre alt, in Deutschland geboren und aufgewachsen.

Im Mai holten Beamte sie aus dem Unterricht in ihrem Düsseldorfer Gymnasium und setzten sie mit ihren Eltern in einen Abschiebeflug nach Nepal. Eine inhumane und unsinnige Aktion, denn Deutschland kann kein Interesse daran haben, eine perfekt integrierte Gymnasiastin abzuschieben. Nun kann Bivsi mit ihrer Familie nach Deutschland zurückkehren - über ein Schüleraustausch-Visum; nach ihrem Schulabschluss kann sie voraussichtlich auch ein Visum für ein Studium oder eine Ausbildung bekommen.

Der nordrheinwestfälische Integrationsminister Joachim Stampf (FDP) sagte: "Bivsi ist in Deutschland geboren und aufgewachsen - sie ist de facto ein deutsches Kind." Es tut gut, das in dieser Klarheit zu hören.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr