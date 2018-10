US-Präsident Donald Trump ist offenbar regelmäßig das Ziel von Lauschangriffen der Chinesen und Russen. Das berichtet die "New York Times" und beruft sich dabei auf amerikanische Sicherheitskreise. Trump nutzt zwar für viele Anrufe sichere Festnetzanschlüsse, will aber zugleich für einige Anrufe nicht auf den Gebrauch seiner iPhones verzichten. Mitarbeiter haben den Präsidenten bereits mehrfach davor gewarnt, dass die Telefone abgehört werden könnten, er zeigt sich davon aber unbeeindruckt und nutzt die Handys weiterhin, um mit privaten Freunden zu plaudern.

Laut "NYT" ist unklar, ob Trump bei diesen Telefonaten auch als geheim eingestufte Informationen bespricht. Pekings Agenten haben demnach eine Liste der Freunde zusammengestellt, mit denen sich Trump regelmäßig unterhält und versuchen nun, diese Gesprächspartner in ihrem Sinne zu beeinflussen, damit diese wiederum den Präsidenten für die Ziele der Chinesen einnehmen. Die US-Sicherheitsbehörden sollen die Erkenntnisse über die Lauschangriffe ihrerseits aus überwachter Kommunikation auf chinesischer und russischer Seite beziehen.

Fahndung nach Bombenbauern

Nach dem Fund mehrerer mutmaßlicher Bombenpakete, die unter anderem an CNN, Barack Obama und Hillary Clinton adressiert waren, suchen die US-Sicherheitsbehörden weiter fieberhaft nach den Tätern. Donald Trump hat die mutmaßlichen Angriffe verurteilt, die Androhung politischer Gewalt "jeder Art" habe keinen Platz in den USA, sagte er.

Das ist einigermaßen bizarr, denn natürlich ist klar, dass Trump maßgeblich dazu beiträgt, die politische Spaltung in den USA zu vertiefen und den Hass zu befeuern. Medien wie CNN erklärte er zu "Feinden des Volkes".

Andererseits ist auch richtig, dass politische Attentate in den USA eine lange, traurige Tradition haben, auch konservative Politiker wurden bereits Opfer von Angriffen. Aber Trump ist der erste Präsident in der jüngeren Geschichte, der diese konfrontative Stimmung mit seiner Rhetorik bewusst anheizt. Wird er seinen Ton jetzt dauerhaft ändern? Zumindest bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Nacht in Wisconsin blieb er einigermaßen friedlich. Er erklärte, dass auch die Medien in der Verantwortung stünden, "einen zivilisierten Ton zu setzen". Zugleich bemerkte er ironisch: "Schaut, wie gut ich mich benehme."

Die Nato rasselt mit der Panzerkette

Der Westen und Russland streiten über den INF-Abrüstungsvertrag, Wladimir Putin warnt die USA und Europa vor einem neuen atomaren Rüstungswettlauf. Und nun auch noch das: Die Nato startet heute ihr größtes Manöver seit Ende des Kalten Krieges. In Norwegen werden 50.000 Soldaten aufmarschieren, davon kommen gut 10.000 von der Bundeswehr. Zudem sind 300 Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Schiffe im Einsatz. Wie bei Manövern üblich, ist der Gegner natürlich "fiktiv", aber jeder weiß, wer gemeint ist. Natürlich Russland.

Die Nato will mit der Machtdemonstration unter dem Namen "Trident Juncture" ein Signal der Abschreckung in Richtung Moskau senden. Dort dürfte sich Wladimir Putin derweil heimlich freuen: Das Rasseln der Nato-Panzerketten wird für seine Regierung eine willkommene Gelegenheit sein, wieder einmal den Westen zum eigentlichen Bösewicht in Europa zu erklären. Russland ist ja bekanntlich lammfromm.

Digitale Welt - Deutschlands Schüler werden abgehängt

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen heute über ein Thema beraten, das in Deutschland viel zu wenig Beachtung findet: die mangelnde Digitalisierung in den Schulen. Bund und Länder streiten noch immer über die Finanzierungmodalitäten für ein Fünf-Milliarden-Euro-Programm. Angeblich soll es zumindest da nun bald eine Lösung geben. Zugleich gibt es aber auch von Lehrern und Eltern Bedenken und hinhaltenden Widerstand.

In den USA sind sie längst viel weiter. In etlichen Schulen können Eltern und Lehrer über Onlinesysteme auf Lehrmaterialien, Noten und Hausaufgaben zugreifen. Viele Schulbücher werden digital angeboten. So viel Offenheit für das Neue ist vielen in Deutschland fremd, weshalb sich niemand wundern muss, wenn das nächste Amazon, Apple oder Google wieder in Amerika erfunden wird und nicht bei uns.

Gewinner des Tages...

... ist Elon Musk, das Enfant Terrible aus dem Silicon Valley. Nach einem turbulenten Jahr hat sein Unternehmen Tesla nun den größten Quartalsgewinn seiner Geschichte verzeichnet, fast 312 Millionen Dollar. Die Aktie des Konzerns legte im nachbörslichen Handel zwischenzeitlich um 14 Prozent zu. Vor allem das neue Elektroauto-Modell für den Massenmarkt, der Tesla 3, ist wohl ein Erfolg. Inzwischen rollen pro Woche 5000 Stück aus der Fabrikhalle. Der Tesla 3 ist in den USA damit das fünftmeist verkaufte Auto seiner Klasse, hinter Bestsellern wie dem Toyota Camry oder dem Honda Accord. Der Fortschritt, er ist am Ende eben doch nicht aufzuhalten.

