Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

die Nachrichten aus Texas sind dramatisch. Zehntausende Menschen sind evakuiert worden, mehr als ein Dutzend gestorben, die Millionenstadt Houston ist zu weiten Teilen überflutet, die Schäden belaufen sich auf mehr als 40 Milliarden Dollar - und es gießt weiterhin in Strömen. Der Sturm "Harvey" wütet nun seit sechs Tagen in Folge in der Gegend.

Obwohl die Rettungsarbeiten noch im Gang sind, hat Präsident Trump die Krisenregion mit seiner Frau Melania besucht. Trump verzichtete auf jede Demonstration von Anteilnahme, ließ die Texaner wissen, dass alles wieder gut werde - und freute sich vor allem über die paar hundert Anhänger, die ihn jubelnd begrüßten. Trump will offenbar mit aller Macht beweisen, dass er sich des Sturms persönlich annimmt und damit die Fehler von George W. Bush vermeiden: Der wirkte 2005 beim Hurrikan "Katrina" ziemlich desinteressiert und seine Beliebtheitswerte erholten sich davon nie mehr. Lesen Sie auf SPIEGEL ONLINE die umfassende aktuelle Berichterstattung zu dem Thema.

Kims Rakete

Die Krise um Nordkorea hat sich noch einmal verschärft: Herrscher Kim Jong Un ließ eine Rakete über japanisches Festland hinweg ins Meer feuern und löste damit in Tokio einen gewaltigen Schock aus. US-Präsident Trump betont einmal mehr, alle Optionen lägen auf dem Tisch - auch militärische. Doch die militärischen Drohgebärden aus den USA lösen in der Region Ängste aus, die Sorge vor einem versehentlichen Krieg mit schrecklichen Folgen steigt - und damit auch die Bereitschaft, mit Nordkorea zu verhandeln. Das wäre nicht das Schlechteste, denn eine gute Lösung gibt es ohnehin nicht und eine militärische schon gar nicht. Ein Krieg würde zu Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen Toten führen.

DER SPIEGEL live mit Sigmar Gabriel

DPA

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat heute ein dichtes Programm vor sich. Vormittags besucht er in Paris Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und spricht bei der Jahreskonferenz der französischen Botschafter. Am Abend kommt er zu uns nach Hamburg für ein Gespräch in der Reihe DER SPIEGEL live. In unserem Foyer an der Ericusspitze wird er ab 18 Uhr mit SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer und Auslandsressortleiterin Britta Sandberg sprechen - über sein neues Amt, aber natürlich auch über den Wahlkampf. Resttickets für die Veranstaltung sind unter diesem Link und auch an der Abendkasse erhältlich. Das Gespräch wird auch live gestreamt werden - auf unserer Homepage und über Facebook Live.

Sag mir, was ich wählen soll

DPA

Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz bestreiten ausdrücklich, dass der Wahlkampf langweilig sei. Ein eindeutigeres Zeichen dafür, dass der Wahlkampf tatsächlich langweilig ist, gibt es übrigens nicht. Ab heute ist nun immerhin wieder Wahl-O-Mat-Zeit. Die Bundeszentrale für politische Bildung schaltet ihr Wahl-Tool heute Mittag live. Es hilft Unentschlossenen bekanntlich dabei, herauszufinden, welche Partei sie eigentlich wählen wollen und stellt ihnen dazu 38 Fragen - anschließend erhält man eine Parteipräferenz angezeigt. Das ist eine nützliche Hilfestellung, um seine Positionen mit Parteien abzugleichen, aber Vorsicht: Der Wahl-O-Mat ist nicht unfehlbar. Erreichbar ist er ab der Mittagszeit unter diesem Link, aber auch auf SPIEGEL ONLINE.

Der Hadsch beginnt

AP

Heute beginnt die große muslimische Pilgerfahrt, der Hadsch. Mehr als 1,7 Millionen Muslime sind nach Saudi-Arabien gereist, um bei Mekka zu beten. Der Hadsch steht dieses Jahr im Zeichen der Verwerfungen zwischen Saudi-Arabien und Iran, sowie der Katar-Krise. Im vergangenen Jahr konnten Iraner nicht nach Saudi-Arabien reisen, weil die beiden Staaten ihre diplomatischen Beziehungen abgebrochen hatten - dieses Jahr sind die Iraner dank einer Einigung zwischen den Regierungen wieder dabei. Auch die Katarer können trotz der Golfkrise am Hadsch teilnehmen. In Mekka werden die Pilger überall auf riesige Porträts des saudischen Königs stoßen - und daran erinnert werden, dass Saudi-Arabien dank der Kontrolle über die Heiligen Stätten über einen wichtigen Trumpf im regionalen Streit der Mächte verfügt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

DPA

... ist Gerhard Schröder. Er soll nach russischen Medienberichten nicht nur Aufsichtsrat des mehrheitlich staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft werden, er wird nun gar als Aufsichtsratsvorsitzender gehandelt. Das ist so oder so ungeheuerlich. Ein Altkanzler, der deutsche und europäische Interessen verrät, um sich vom russischen Staat als Lobbyist kaufen zu lassen - über diesen Skandal wird leider immer noch nicht genug geredet. Schröder ist nicht irgendein Privatmann, der bei irgendeinem Wirtschaftsunternehmen anheuert - er ist der einzige lebende Altkanzler, und er wird von Wladimir Putin aus genau diesem Grund für eine Firma eingekauft, die allein Putins politischen Zielen dient. Schröder hat sich als Reformer einst um Deutschland verdient gemacht, aber sein jetziges Verhalten ist schändlich.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr