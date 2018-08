der Sommer 2003 war einer der heißesten der letzten hundert Jahre. Vielerorts kletterten die Temperaturen auf mehr als 40 Grad, auf den Feldern verdorrte das Getreide, und die betroffenen Landwirte erhielten laut Deutscher Presseagentur eine staatliche Soforthilfe von 72 Millionen Euro. In diesem Jahr ist es noch längst nicht so warm wie vor 15 Jahren, aber der Deutsche Bauernverband hat seine Forderung schon mal deutlich nach oben geschraubt: auf eine Milliarde Euro. Das erscheint auf den ersten Blick unverhältnismäßig, aber der erfahrene Agrar-Lobbyist weiß: Die Höhe der Staatshilfen bemisst sich weniger am tatsächlichen Schaden, als am Ausmaß der öffentlichen Hysterie.

Es lief nicht gut für Horst Seehofer in den vergangenen Wochen. Erst kam die Niederlage im Flüchtlings-Machtkampf mit Angela Merkel. Dann wurden ihm die miesen Umfragewerte für die CSU angelastet. Und schließlich räumten seine Parteifreunde ein, im Konflikt mit der Schwesterpartei verbal überzogen zu haben. Wörter wie "Asyltourismus", "Anti-Abschiebeindustrie" oder "Obergrenze", die wochenlang die Stammtische im Freistaat zum Beben gebracht hatten, stehen nun auf dem CSU-Index, nach dem Motto: Meina darfst des scho, aber sogn darfst des net. Heute tritt Seehofer als Wahlkämpfer im oberbayerischen Städtchen Töging auf, und in der Partei warten nun alle auf einen wichtigen Fingerzeig: Wie hält man eine Bierzeltrede, wenn man nicht mehr wie im Bierzelt reden darf?

Sie wollten wie Gucci oder Zegna sein: doch nach ihrem gescheiterten Ausflug in die Luxusregion der Modewelt setzten die Manager des Metzinger Bekleidungskonzerns Hugo Boss in jüngster Zeit wieder auf die klassischen Tugenden des Kostenmanagements. Läden wurden geschlossen, die Preise gesenkt, Schulden abgebaut. Heute stellt das Unternehmen seine neusten Quartalszahlen vor, doch manche Branchenkenner fürchten, dass es die Boss-Bosse mit dem Kürzen und Sparen übertrieben haben könnten. Von "Langeweile" und "Mittelmaß" berichtete kürzlich das Manager Magazin und überschrieb seinen Report mit einem in der Branche höchst unbeliebten Begriff: "Grauschleier".

Wie lautet die Antwort auf Wohnungsnot und steigende Mieten? Das Glück in den eigenen vier Wänden, so meinen zumindest Immobilienexperten und Anlageberater. Meine Kollegin Elke Schmitter weiß es besser, wie Sie Ihrer heutigen Glosse auf SPIEGEL plus entnehmen können: "Wer je eine Wohnung gekauft oder sich gar einer Baugruppe angeschlossen hat, weiß von der moralischen Regression Erwachsener und der hohen Kunst der Intrige anschaulich zu berichten."

ist das heute beginnende Rockfestival in Wacken. In den vergangenen Jahren wurde der Konzertmarathon meist von ergiebigen Regenfällen begleitet, weshalb die Bilder von matschbespritzten und im Morast tanzenden Lederwestenträgern zu Wacken gehörten wie der Bierkrug zum Oktoberfest. Diesmal aber wird die Konzertserie wegen der anhaltenden Hitze- und Trockenperiode wohl eher von "Staub als von Schlamm" geprägt sein, wie die Lokalpresse argwöhnt. Metal-Fans hoffen nun auf unerwartete Gewittergüsse sowie auf den Beistand jener höheren Mächte, auf den auch der diesjährige Wacken-Top-Act "Judas Priest" vertraut. "Verzweifele nicht", heißt es in ihren Songs, "Mutter Natur ruht nur in ihrem wohlverdienten Schlaf".

