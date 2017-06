bei den Schwulen und Lesben der Union wird heute gefeiert. Oder doch nicht? Ihr Bundesverband lädt am Abend zum Parlamentarischen Jahresempfang in Berlin. Eigentlich könnten sie sich freuen, dass die Ehe für alle rasch kommen soll. Andererseits will ihre Fraktion im Bundestag das noch verhindern. Für Jens Spahn zum Beispiel ist das ein Dilemma. Er ist schwul und Abgeordneter der CDU. Er ist für die Ehe für alle, aber er braucht das Wohlwollen seiner Partei, weil er nach ganz oben kommen will. Das ist Dilemma 1 an diesem Morgen der Dilemmata.

Dilemma 2 kommt auf die katholische Kirche zu. Die hat lange darauf bestanden, dass Spitzenpolitiker der Union verheiratet sind. Zum Beispiel wurde Angela Merkel aus katholischen Kirchenkreisen ermahnt, weil sie mit Joachim Sauer liiert, aber nicht ehelich verbunden war. Sie hat ihn dann geheiratet. Die katholische Kirche ist gegen die Ehe für alle. Aber was ist, wenn Spahn weiter Karriere macht? Werden ihn dann Kardinäle ermahnen, seinen Freund zu heiraten, weil ihnen schwul verheiratet nicht so übel vorkommt wie unverheiratet? Oder ist dann schwul verheiratet schlimmer als unverheiratet? Da kommt echt was zu auf die Kardinäle.

Albtraum und Albtraum

Bill Clinton trifft heute in Baden-Baden ein. Er wird dann weiterreisen zum Staatsakt für Helmut Kohl in Straßburg. Das erinnert mich an einen Text, den ich kürzlich in der "New York Times" gelesen habe. Autorin war Monica Lewinsky, ehemals Praktikantin im Weißen Haus und zu jener Zeit Geliebte von Präsident Clinton. Jetzt schrieb sie über Fox News, und ihre These war, dass der Fernsehsender groß geworden ist, indem er diese Affäre ausgeschlachtet hat, "24 Stunden am Tag".

Lewinsky: "Ihr Traum war mein Albtraum. Mein Charakter, mein Aussehen und mein Leben wurden gnadenlos zerpflückt." Und weiter: "Wahrheit und Fiktion wurden nach dem Zufallsprinzip vermischt, um höhere Einschaltquoten zu erzielen." Dies ist die spezielle Sicht einer Betroffenen, aber der Text hat mich berührt. Wegen des Schicksals von Lewinsky, aber auch wegen der Rolle, die der groß gewordene Sender für die Wahl Donald Trumps gespielt hat, mit Propaganda. Aus dem Albtraum für Lewinsky wurde ein Albtraum für die Welt.

Patriot oder Neidhammel

Einen interessanten Fernsehabend haben heute Mesut Özil, Thomas Müller, Mats Hummels und andere Fußball-Weltmeister. Die deutsche Nationalmannschaft spielt im Halbfinale des Confed Cups gegen Mexiko (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD), und die Stars sind nicht dabei, weil Bundestrainer Joachim Löw ihnen eine Pause gönnt. Das führt zu Dilemma 3: Sind die Weltmeister dafür, dass die junge deutsche Mannschaft gewinnt, weil sich das so gehört? Oder wäre ihnen lieber, dass sie verliert, damit sich niemand profiliert und einem Weltmeister den Stammplatz wegnimmt? Man würde gerne in diese Köpfe schauen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages

Einen schönen Titel heimst heute der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein. Der Deutsche Brauer-Bund ernennt ihn zum "Botschafter des Bieres". Es ist derselbe Kretschmann, der vor einigen Jahren dafür eintrat, den Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen zu verbieten. Wofür wird er nun belohnt? Dafür, dass er damals umgefallen ist? Politiker, das muss man leider immer wieder ausrufen, müssen sich nicht für jeden Quatsch hergeben, echt nicht. Nichts gegen Bier, aber ein Ministerpräsident sollte sich nicht zum Werbeclown degradieren lassen.

