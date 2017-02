was tut der Paartherapeut, wenn zwei sich streiten? Er gibt beiden recht. Kommen also Wolfgang Schäuble von der CDU und Martin Schulz von der SPD zum Paartherapeuten, sagt der eine, "Deutschland geht es gut", sagt der andere, "Deutschland geht es schlecht". Dann nickt der Paartherapeut erst dem einen zu, dann dem anderen und sagt: "Es kommt auf die Perspektive an."

Mit der Frage, wie gerecht es in unserem Land zugehe, hat SPD-Kanzlerkandidat Schulz nun den Wahlkampf eröffnet. Meine Kollegen aus den Deutschlandressorts und dem Wirtschaftsressort sind für die Titelgeschichte des neuen SPIEGEL dieser Frage ihrerseits nachgegangen, haben sich die Einkommensverteilung im Zeitverlauf angesehen und berichten Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wer warum auf der Sonnenseite dieses Landes steht, wer warum auf der Schattenseite. Ja, die Agenda 2010 hat Deutschland ein Jobwunder bereitet, und ja, viele Deutsche zahlen dafür einen zu hohen Preis. Und ja, die Partei, die die Wähler am ehesten wird überzeugen können, dass sie in der Lage sei, Jobwunder und Gerechtigkeit zu vereinbaren, wird die größten Chancen haben, die Wahlen zu gewinnen.

Weil die Sonnenseiten-Bürger zu recht sagen, dass es Deutschland gut gehe und die Schattenseiten-Bürger zu recht das Gegenteil behaupten, haben wir für die neue SPIEGEL-Ausgabe zwei Cover gestaltet. Bei dem einen überwiegt das Sonnengold der Deutschlandfahne, bei dem anderen die schwarze Fläche der Fahne. Welches Cover die Abonnenten unter Ihnen bekommen, das ist wirklich Zufall. Wenn Sie SPIEGEL-Käufer am Kiosk sind, haben Sie die Wahl.

Video: Wie reich sind Deutschlands Reiche, wievielen Menschen droht die Armut? Und wieviel Vermögen besitzt jeder von uns - rein statistisch? Antworten in dieser Animation.

Trotzdem

Die Deutschen haben sich ihrer NS-Geschichte gestellt, das haben sie wirklich, und auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten sie da nichts ausgelassen. Ist es so? Leider nicht. Mein Kollege Klaus Wiegrefe, Zeithistoriker im SPIEGEL, hat in deutschen und amerikanischen Archiven die Spur des Alois Brunner verfolgt. Der war SS-Mann und Stellvertreter Adolf Eichmanns, somit für die Ermordung unzähliger Juden verantwortlich. Nach dem Krieg hat Brunner jahrzehntelang unbehelligt in Damaskus gelebt, deutsche Behörden und Regierungen bemühten sich kaum, ihn verhaften zu lassen. Was sagt das über das Verhältnis der Deutschen zu den Verbrechen der Vergangenheit aus? Dass es schreckliche Unterlassungen gegeben hat. Überall in Nachkriegsdeutschland übernahmen Nazis einflussreiche Posten und schützten ihre Gesinnungsgenossen, leider passierte das auch im SPIEGEL, wie der Fall Brunner ebenfalls zeigt. Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit war ein Trotzdem - trotz widriger Bedingungen haben die Deutschen damit begonnen. Und dass es dieses Trotzdem gab und dass es fortwirkt, darin liegt das Gute in der für Deutschland so beschämenden Geschichte des Alois Brunner.

Deswegen

Zu einer demokratischen Zivilgesellschaft gehört die freie Presse. Wie wichtig sie ist, haben unter anderem die Amerikaner den Deutschen nach der dunklen NS-Zeit beigebracht. Ausgerechnet in Amerika muss die freie Presse heute wieder verteidigt werden, US-Präsident Donald Trump hat die Presse zum "Feind des amerikanischen Volkes" erklärt. SPIEGEL-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer schreibt im Leitartikel zum Thema Pressefreiheit: "Wir müssen die Lage so ernst nehmen, wie sie ist."

Wir müssen übrigens auch hierzulande genau hinschauen. Meine Kollegen Maik Baumgärtner, Martin Knobbe und Jörg Schindler haben Dokumente eingesehen, die darauf schließen lassen, dass der Bundesnachrichtendienst ausländische Journalisten überwachte. Die Interessenorganisation "Reporter ohne Grenzen" ist entsetzt über den BND und sieht einen "ungeheuerlichen Angriff auf die Pressefreiheit".

Gewinner des Tages...

...ist Paul Wilders, denn er spricht im neuen SPIEGEL über seinen Bruder, den niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders. Jahrelang hat er sich nicht zu seinem Bruder geäußert, aber nun, da in den Niederlanden bald gewählt wird, tut er, was ein anständiger Bruder nicht gerne tut, aber was nötig ist, wenn man ein anständiger Bürger bleiben will - er warnt vor seinem Bruder, vor dem Politiker und vor dem Privatmann: "Er war eine entsetzliche Plage. Egozentrisch und aggressiv", sagt er über den Jugendlichen. "Wissen Sie, meine Mutter lebt für ihre Kinder, sie liebt uns innig. Aber Geerts Benehmen ihr und meinem Vater gegenüber war so katastrophal, dass sie ihn eines Tages ernsthaft rauswerfen wollte." Hass ist es nicht, was Paul für Geert Wilders empfindet, es ist ein anderes Gefühl: "Ich habe Mitleid mit ihm."

Liebe Leserin, lieber Leser, im neuen SPIEGEL können Sie außerdem nachlesen, warum Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht plötzlich eine Koalition mit der SPD für möglich hält, Sie können in einem großen Report erfahren, was Sie beim Online-Banking beachten müssen, um sich vor Internet-Dieben zu schützen. Wir berichten, wie Facebook die Bundestagswahl revolutionieren wird, und der israelische Schriftsteller Amos Oz verrät im SPIEGEL-Gespräch, was in dem Brief steht, den er an jenem Morgen an die Bundeskanzlerin schrieb, an dem er von der Wahl Trumps zum US-Präsidenten erfuhr.

