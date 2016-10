Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

von meinem Büro im Hamburger SPIEGEL-Gebäude kann ich jeden Tag die neue Elbphilharmonie sehen, ein wunderbarer Anblick, ein beglückendes Bauwerk, das majestätisch über dem Hafen zu schweben scheint. Ich finde: Selten waren 800 Millionen Euro besser in Architektur investiert. In der vergangenen Nacht bildeten die erleuchteten Fenster einen Schriftzug: "FERTIG". Fast zehn Jahre nach Baubeginn wurde die Elbphilharmonie an die Stadt übergeben.

Die Basler Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron sind diesen Donnerstagabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe "DER SPIEGEL live" zu einem Podiumsgespräch bei uns an der Hamburger Ericusspitze zu Gast - und ich verlose fünf Mal zwei Gratistickets an die Leserinnen und Leser der Lage. Schreiben Sie eine E-Mail an info@spiegelgruppe-veranstaltungen.de, es gewinnt, wer am schnellsten ist!

Sieben Tage bis zur US-Wahl

Hillary Clinton liegt im Durchschnitt immer noch mit rund drei bis vier Prozentpunkten vorne, sie ist weiterhin die Favoritin für den Wahlsieg heute in einer Woche, aber die Umfragen sind nicht mehr so eindeutig wie noch vor ein paar Tagen. Es gibt große Schwankungen, womöglich wird es doch noch einmal eng. Das hat nicht nur mit der bizarren jüngsten Wendung in der E-Mail-Affäre zu tun, sondern auch damit, dass schon vergangene Woche viele schlechte Nachrichten für Clinton bekannt wurden. Und auch damit, dass es noch immer viele Unentschiedene gibt und sich mancher Republikaner zum Schluss doch noch für Trump entscheidet. Der Datenanalyst Nate Silver, der die Wahlresultate vor vier und vor acht Jahren aufgrund von Umfragedaten exakt vorhergesagt hat, gibt die Wahrscheinlichkeit eines Clinton-Wahlsiegs aktuell mit rund 75 Prozent an - Tendenz zuletzt sinkend.

Unruhen in Marokko

Während in vielen anderen nordafrikanischen Staaten die Regierungen stürzten, überstand Marokko den Arabischen Frühling vor fünf Jahren ohne große Veränderungen - damals wie heute hat König Mohammed VI. das Sagen. Doch nun sind Zehntausende auf die Straßen gegangen, um gegen den Tod eines Fischhändlers zu protestieren - die Polizei hatte seine Ware konfisziert, er war daraufhin in den Müllwagen gesprungen und wurde darin zerdrückt. Die Geschichte erinnert ein wenig an Mohammed Bouazizi, den tunesischen Obsthändler, der sich 2011 selbst in Brand steckte und damit die tunesische Revolution auslöste. Die Proteste gegen korrupte Sicherheitskräfte haben sich mittlerweile auf 40 Städte und Dörfer ausgeweitet - und niemand kann heute sagen, was daraus noch folgen wird.

Sellering, die dritte Amtszeit

Zwei Monate nach der Landtagswahl wird in Schwerin heute um 11 Uhr der SPD-Ministerpräsident Erwin Sellering vereidigt, es ist die dritte Amtszeit für die schwarz-rote Koalition in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2008 ist Sellering schon im Amt, diese könnte seine letzte Amtszeit sein. Als mögliche Nachfolgerin gilt Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig - falls die SPD nächstes Jahr nicht mehr an der Regierung beteiligt sein sollte, wird erwartet, dass sie nach Schwerin wechselt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages

Zweieinhalb Jahre lang hatte der Libanon keinen Präsidenten. Nach 45 gescheiterten Wahlgängen ist nun der 81-jährige christliche Ex-General Michel Aoun in das Amt gewählt worden. Es ist das Ende eines langen Machtkampfs zwischen den verschiedenen schiitischen, sunnitischen, drusischen und christlichen Fraktionen des Libanon. Aoun gilt heute als Alliierter der schiitischen Hisbollah-Miliz und damit auch des syrischen Diktators Baschar al-Assad. Im Bürgerkrieg hatte Aoun die Hisbollah einst bekämpft, er lebte später vorübergehend im französischen Exil - nun soll er das Land führen. Es wird spekuliert, dass der sunnitische Politiker Saad Hariri im Gegenzug zum Premierminister gewählt werden könnte - als Teil eines Deals. Der Libanon ist ein ungeheuer kompliziertes Land, aber wundersamerweise konnten die Kriege in seiner Nachbarschaft nicht auf ihn übergreifen.

