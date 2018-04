die europäische Initiative von Frankreichs Präsident Macron ist mausetot, nach nur sieben Monaten. Im September 2017 hielt er seine visionäre Rede an der Sorbonne in Paris, heute redet er vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. In der Zeit dazwischen mahlten die fürchterlichen Mühlen, die alles kleinkriegen, auch Macrons Idee eines Zusammenwachsens über eine gemeinsame Finanzpolitik.

Es war ein kurzer Traum, der in die Zeit eines Machtvakuums in Deutschland fiel. Inzwischen haben sich alle berappelt, und gestern hat die CDU-Führung deutlich gesagt, dass deutsche Interessen Vorrang haben. Die nordeuropäischen Länder hatten schon vor einigen Wochen Macron ein Stoppschild hingestellt.

Europa-Skeptiker mag das freuen. Aber Macron nicht folgen, heißt nicht, dass alles gut ist. Heißt: weiterleben mit einem Provisorium. Denn der Euro ohne gemeinsame Finanzpolitik ist krisenanfällig und sorgt für wirtschaftliche Unwuchten auf dem Kontinent. Schade.

Keine Macht den Kindern

AFP Jacinda Ardern

Die Frage, ob ein Politiker Kinder hat oder nicht, hat die Menschen über die Jahrhunderte auf ganz verschiedene Weise beschäftigt. In den Monarchien galt Kinderlosigkeit des Königs oft als Katastrophe, vor allem wenn es an Jungs fehlte. Dann war mitunter die Nachfolge umstritten, es drohte ein Machtvakuum, ein Erbfolgekrieg.

Für Demokratien spielte das keine Rolle. Manche Zeitgenossen von George Washington sahen einen Vorteil darin, dass der erste Präsident der USA keine leiblichen Kinder hatte. So, fanden sie, konnte er der Vater der Nation werden. In Bezug auf Angela Merkel klingt manchmal ein ähnliches Motiv an. Sie sei die politische "Mutti" geworden, weil sie keine leiblichen Kinder hat.

Jacinda Ardern musste sich schon anzügliche Fragen nach einem Kinderwunsch gefallen lassen, bevor sie Ministerpräsidentin von Neuseeland wurde. Im Januar hat sie mitgeteilt, dass sie schwanger ist. Wieder war sie unverschämten Fragen ausgesetzt.

In Demokratien ist die Frage nach Kindern nicht politisch, sondern privat. Also ist es keine Frage, die sich schickt. Jacinda Ardern besucht heute Angela Merkel in Berlin.

Politporno

DPA James Comey

Wolff habe ich verschlungen, Comey lese ich nicht. Michael Wolffs Buch "Feuer und Zorn" gab den Lesern erste Einblicke in das Leben im Weißen Haus. Man weiß jetzt, wie es bei den Trumps zugeht. James Comeys Enthüllungen scheinen dem, soweit ich das aus den Rezensionen erkennen kann, nichts Wesentliches hinzuzufügen.

Die Medienwelt steckt jetzt in einer typischen Falle. Alle warten auf die große Enthüllung, auf den Skandal, über den Trump stürzen wird. Da ein Nachweis für korruptes oder verräterisches Verhalten bislang ausgeblieben ist, stürzen sich Journalisten und andere auf Details, als könnten viele Puzzleteilchen den großen Fall ersetzen. Aber so funktioniert das nicht. Wir werden gerade Zuschauer eines Politpornos, und der führt eher zu Überdruss und bestärkt bei Trumps Anhängern den Verdacht, er sei Opfer einer Kampagne.

Verlierer des Tages

Getty Images Farid Bang (r.) und Kollegah

Das ist der Musikpreis Echo. Es ist schon klar, dass Rap nicht politisch korrekt sein muss, dass er von der Tabuverletzung lebt, dass ein wesentliches Element das Dissen ist, die Herabwürdigung - von Frauen, Homosexuellen und anderen. Solange nur auf Englisch gerappt wurde, nahm man's ja nicht so genau wahr. Es ist ein Unterschied, ob das Wort "motherfucker" die Wahrnehmung streift oder jemand singt, "komm, lass' ein paar Mütter ficken", wie es Kollegah und Farid Bang tun. Ist trotzdem kein Skandal.

Ihre Zeile, in der es um einen "Körper definierter als von Auschwitzinsassen" geht, ist ein Gipfel an Geschmacklosigkeit, sie ist aber auch erbärmlich, weil so schief und so flehend in dem Wunsch, doch bitte, bitte, bitte ein Tabu gebrochen zu haben. Habt ihr, Jungs, schon okay, ist halt Rap, aber einen Preis hat das nicht verdient.

