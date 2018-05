zwei der wichtigsten Politiker der Welt treffen heute in Paris aufeinander, Emmanuel Macron und Marc Zuckerberg. Der eine herrscht über Frankreich, der andere über die internationale Facebook-Gemeinde. Wer ist wohl mächtiger? Die Gewichte verschieben sich seit Jahren mehr und mehr in Richtung der Kommunikations-Unternehmen.

Zuckerberg tut gerne harmlos, aber noch nie hatte ein Unternehmen mehr politischen Einfluss als Facebook, weil es über seine Algorithmen und Regeln das Weltbild und die Debatten steuern kann. Deshalb hat dieses Treffen in meinen Augen mindestens die Bedeutung von Macrons Besuch bei Donald Trump. Dort trat der Franzose als Anführer der liberalen Demokratien auf und schlug sich achtbar.

Die liberale Demokratie braucht nichts so sehr wie einen Diskurs, der die heikle Balance hält zwischen Freiheit und Regulierung der Freiheit zugunsten der Freiheit. Zuckerberg ist einer der Männer, gegen den die Politik Regeln für diesen Diskurs durchsetzen muss.

Es lebe der Reißverschluss

DPA

Die liberale Demokratie ist heute auch ein Thema im Schloss Bellevue in Berlin. Bundespräsident Steinmeier hat eingeladen zu einer Diskussion zum Thema: "Gesellschaft ohne Politik? Liberale Demokratie in der Bewährungsprobe".

Ich habe dazu gerade ein Buch von Patrick Deneen gelesen. "Why Liberalism failed". Für Deneen ist die liberale Demokratie schon an ihrem Paradox gescheitert. Die Freiheit drängt ins Totale, in die totale Freiheit, die aber so zerstörerisch ist wie alle totalitären Systeme, hier durch Exzesse des Ökonomismus, durch Zerstörung von Werten, durch eine Diktatur der Technologie, die das Menschliche im Menschen überwinden wird, indem sie ihn in mit den Maschinen verschmelzen lässt.

Deneens Analysen stimme ich in vielen Punkten zu, aber was ist seine Alternative? Er schreibt auffällig sympathisierend über die Amischen, eine große Sekte in den USA, deren Mitglieder ungefähr so leben wie im 18. Jahrhundert. Reißverschlüsse sind verpönt. Aber es muss doch einen Mittelweg geben zwischen der Herrschaft der Knöpfe und der Herrschaft der Maschinen, oder?

Fußball-Autoritäten

Getty Images

In Südtirol beginnt heute das Trainingslager der deutschen Internationalmannschaft für die Fußballweltmeisterschaft, die im Juni und Juli in Russland ausgetragen wird. Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben kürzlich bei zwei Auftritten gezeigt, dass sie mit den alten Kategorien von Nationalität nicht mehr zu fassen sind. Erst waren sie ein Herz und eine Seele mit dem türkischen Präsidenten, dann mit dem deutschen.

Mich irritiert dabei nicht, dass die beiden Spieler offenbar eine deutsche und eine türkische Identität haben. Warum denn nicht? Mich irritiert, dass sie, obwohl in einer liberalen Demokratie aufgewachsen, kein Problem mit einem Autokraten wie Erdogan haben (okay, ich übertreibe heute etwas mit dem Thema liberale Demokratie, und sollten wir von Fußballspielern die Rettung in politischen Fragen erwarten?).

Verlierer des Tages

Aber wenn ich schon übertreibe, dann richtig. Verlierer des Tages ist (wie in Wahrheit beinahe täglich, wenn man den Zeitungen glaubt, was ich selbstverständlich tue) die liberale Demokratie, auch der Westen genannt, obwohl die USA unter Trump kaum noch dazugehören. Offenbar habe ich einen masochistischen Zug, denn als ich am Wochenende in London war, griff ich sofort zu, als ich in einem Waterstones ein Buch von Kishore Mahbubani sah. Titel: "Has the West lost it?"

Mein Kollege Markus Feldenkirchen und ich haben Mahbubani, der Politikprofessor in Singapur ist, vor zehn Jahren dort interviewt. Das waren peinvolle zwei Stunden, denn Mahbubani konnte sehr klug, sehr detailliert, und häufig von einem feinen Lächeln begleitet, analysieren, was der Westen alles falsch gemacht hat und falsch macht. Und was ist inzwischen nicht alles dazugekommen?

Sein neues Buch beginnt so: "Warum fühlt sich der Westen so verloren? Die Antwort ist simpel. Im frühen 21. Jahrhundert ist die Geschichte um eine Ecke gebogen, vielleicht die wichtigste Ecke der Menschheit - aber der Westen weigert sich, diese neue historische Ära zu akzeptieren oder sich ihr anzupassen."

Die Lektüre wird weh tun, das weiß ich, aber ich werde, versprochen, dieses Buch zu Ende lesen und hier davon berichten.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit