der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich in einer Rede an die Nation demütig gezeigt und will den "Gelbwesten" entgegenkommen, die an vier Samstagen im ganzen Land protestiert haben. Zwar sei die Gewalt bei den Protesten nicht akzeptabel, sagte Macron, doch die Wut der Leute sei gerechtfertigt - sie sei die Folge von "40 Jahren Malaise". Macron kündigte eine Steigerung des Mindestlohns um 100 Euro auf knapp 1600 Euro pro Monat an, zudem sollen Überstunden künftig von Steuern und Sozialabgaben befreit sein. Macron wollte aber auch sein Image als harter und arroganter "Präsident der Reichen" korrigieren. In seiner Rede sprach er ungewohnt sanft und gestand eigene Fehler ein: "Ich weiß, dass ich mit meinen Worten manche unter euch verletzt habe." Es war eine deutliche Stilkorrektur. Ob sie ausreicht: Wird man sehen.

Als Macron kandidierte, trug ihn ein Teil desselben Ärgers an die Macht, der sich nun gegen ihn wendet. Er ist jetzt in einer Lage, in der vor ihm schon viele Präsidenten waren: Er hat dem Druck der Straße nachgegeben. Das wird voraussichtlich zu Problemen mit Brüssel führen - denn die angekündigten Maßnahmen werden viele Milliarden Euro kosten und Frankreich wird die Drei-Prozent-Regel bei der Neuverschuldung kaum einhalten können. Das wird auch die Regierung in Rom mit Interesse sehen - sie befindet sich gerade ihrerseits in einem Konflikt mit der EU wegen zu hoher Ausgaben; besonders hart gerügt wurde sie dafür bisher ausgerechnet von Macron. Und in Deutschland? Wird man sich vielleicht daran erinnern müssen, dass Gerhard Schröder die Drei-Prozent-Regel mehrfach verletzt hat, als er die Hartz-Reformen durchführte. Für Europa ist es entscheidend, dass Macron seine wirtschaftlichen Reformen in Frankreich fortsetzen kann.

May hat keinen Brexit-Deal

Kann die britische Premierministerin Theresa May jetzt wirklich noch im Amt bleiben? Die Kontrolle über den Brexit scheint ihr zu entgleiten, sie ist politisch stark geschwächt: Gestern sollte eigentlich die entscheidende Abstimmung über ihren Deal mit der EU im Parlament stattfinden, doch eine massive Niederlage war ihr gewiss. Nun soll die Abstimmung bis Januar verschoben werden - aber es ist unklar, was sich bis dahin ändern soll: Die EU schließt eine Neuverhandlung aus, EU-Ratspräsident Donald Tusk hat für Donnerstag einen EU-Gipfel einberufen. Dort will man den Briten aber nur juristisch unverbindliche Zusicherungen abgeben - das würde die zweifelnden Abgeordneten kaum beeindrucken. Ein Austritt ohne Deal wird wieder wahrscheinlicher, doch zum jetzigen Zeitpunkt scheint fast alles möglich: ein neues Referendum, ein Rücktritt oder eine Absetzung Mays. Seit gestern ist nach einer Entscheidung des EU-Gerichtshofs auch klar: Die Briten könnten ihre Austrittsankündungung nach Artikel 50 auch einseitig wieder rückgängig machen. Das klägliche Brexit-Schauspiel will einfach nicht enden, die britische Politik ist auf eine erschreckende Weise chaotisch geworden - dieses Chaos kann ganz Europa anstecken.

Neue Ukraine-Diplomatie

In Berlin finden heute Gespräche zur Ukraine-Krise und zur Lage rund um das Asowsche Meer statt. Die außenpolitischen Berater der Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs, Russland und der Ukraine treffen sich im sogenannten Normandie-Format, allerdings haben die letzten Treffen in dieser Zusammensetzung kaum Fortschritte gebracht. In einem Telefongespräch hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin gefordert, dass er die ukrainischen Seeleute freilässt, die von der russischen Küstenwache vor zwei Wochen festgesetzt worden waren - nachdem die Russen den Ukrainern die Fahrt in einen ukrainischen Hafen am Asowschen Meer verweigert hatten. Vorschläge gibt es zwar: Deutschland möchte die bestehende OSZE-Beobachtermission in der Ostukraine auf das Asowsche Meer ausweiten, doch Russland ist dagegen. Am Montag forderte der ukrainische Außenminister die EU dazu auf, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Eine Lösung ist nicht in Sicht, nur zähe und endlose Gespräche - womöglich bis zur nächsten Eskalation.

Gewinner des Tages...

...sind die iPhone-Nutzer. Heute will Apple seinen mobilen Bezahldienst Apple Pay laut "Süddeutscher Zeitung" auch in Deutschland starten - damit könnten Apple-Kunden auch hierzulande kontaktlos per Handy an der Kasse bezahlen. In vielen Ländern funktioniert dieser Dienst schon seit Jahren, doch die Deutschen stehen Kreditkarten und anderen technischen Neuerungen beim Zahlen bekanntlich skeptisch gegenüber. Beim Zahlen sind hier in Restaurants immer noch die Sätze "hier nur mit EC-Karte" oder "hier nur bar" zu hören. Es ist deshalb anzunehmen, dass sich die neue Bezahlform nicht unbedingt von heute auf morgen im ganzen Land durchsetzen wird.

