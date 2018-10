Eurokrise ist das europäische Albtraumwort unserer Zeit. Damit begann das große Zerwürfnis, die Rückkehr des nationalen Denkens auch in Deutschland. Den Griechen helfen, den Griechen nicht helfen? Und was ist, wenn auch Italien kippt?

Die Hilfe für die Griechen ist gerade ausgelaufen, die Eurokrise, die 2010 begann, scheint einigermaßen bereinigt. Nun droht die nächste. Mit Italien. Die Regierung in Rom hat der Europäischen Union einen Haushalt mit einem hohen Defizit vorgelegt. Finanzkommissar Moscovici hat gestern darauf ziemlich harsch reagiert. Nun sind wieder die Italiener am Zuge. Lenken sie ein oder nicht? Das wird die große Frage der nächsten Tage.

Die Spekulanten lauern schon, die Märkte sind unruhig. Und Europa ist in einem weit schlechteren Zustand als in der Hochphase der ersten Eurokrise, als es noch keine Masseneinwanderung gab, keinen Brexit, keinen Boom des Rechtspopulismus' in so vielen Mitgliedsstaaten. Die AfD begann als Anti-Euro-Partei, das sollte man nicht vergessen. Die rechtspopulistischen Freunde in Rom täten ihr einen Gefallen, würden sie die nächste Eurokrise auslösen. Dann hätte sie zwei große Themen, die sie beackern kann.

Der Deutsche

Er hat genug, er geht. Abends packt er die Umzugskisten, bald ist er weg. Er hält es nicht mehr aus, ein Deutscher mit dunkler Haut. Bei einem Mittagessen hat er mir erzählt, wie sie ihn dumm anmachen, ihn diskriminieren. Er hat mir ekelhafte Mails vorgelesen. Ein richtiger Deutscher sei er eben doch nicht, werde er nie sein. Er hat Kinder, er will ihnen das ersparen. "Ich gehe lieber zu früh als zu spät", sagt er.

Als Kind ist er nach Deutschland gekommen und ist so deutsch wie ich. Er hat Karriere gemacht, seine Deutschen haben ihm einiges zu verdanken. Jetzt sitzt er abends in seinem Wohnzimmer und packt die Gesamtausgabe von Schiller ein, von Hölderlin. Er kann sie nicht zurücklassen. Sie gehören ihm, er gehört ihnen. Wenn Deutschland ihn verliert, verliert es sich selbst.

Schwarzer Genosse (Gewinner des Tages 1)

DPA

Einen schönen Spitznamen hat er jetzt: Genosse Günther. So nennt man in der CSU Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Christdemokrat, seitdem er die Idee ins Spiel gebracht hat, dass die CDU in Ostdeutschland mit den Linken zusammenarbeiten solle. Bis dahin hatte ihn südlich von Lübeck niemand wahrgenommen, er brauchte einen Satz, mit dem er auffallen konnte (siehe unten). Er hat ihn gefunden. Heute wird der Bundesrat Günther für ein Jahr zum Vorsitzenden wählen, turnusgemäß.

Mission Zertrümmerung

Getty Images

Er hat Großes vor. Er will die rechten Europäer dazu bewegen, den Staat in ihren Ländern zu zertrümmern. Das wollte Stephen Bannon auch in den USA bewerkstelligen, ist aber gescheitert, weil er einen Großteil seiner rechten Freunde gegen sich aufgebracht hat, einschließlich Donald Trump, dessen Berater er war.

Christoph Scheuermann, unser Korrespondent in den USA, hat Bannon über Wochen begleitet, war bei ihm zu Hause in Washington und hat ihn auf seiner Mission in Europa getroffen. Bannon hat Kontakt zur AfD und zu Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, in deren Familiensitz St. Emmeram er Seminare abhalten möchte.

Aber Bannon kommt nicht so richtig voran. Die rechten Europäer wollen ihre Staaten nicht auflösen, sondern verändern. Und er selbst ist eher ein Mann des Wortes als der Taten. Lesen Sie dieses schaurige Porträt in der neuen Ausgabe des SPIEGEL, die Sie heute ab 18 Uhr auf dem iPad kaufen können.

Gewinner des Tages (2)

DPA

Sagt Ihnen der Name Tobias Hans etwas? Na, Tobias Hans ist doch der Mann, zu dem die "Welt" gestern die Überschrift gemacht hat: "Hans ist schon Profi beim Windelwechseln". Tobias Hans ist kürzlich Vater von Zwillingen geworden. Heute macht Tobias Hans den nächsten Karriereschritt, Tobias Hans wird voraussichtlich zum Vorsitzenden der CDU im Saarland gewählt. Deshalb ist Tobias Hans der Gewinner des Tages.

Aber welchen Beruf übt Tobias Hans jetzt schon aus, seit März dieses Jahres, seit sieben Monaten. Und? Wissen Sie's? Die meisten Saarländer wissen es vielleicht. Tobias Hans ist der Ministerpräsident ihres Bundeslandes. Warum ich den Namen Tobias Hans jetzt neunmal aufgeschrieben habe? Damit ich ihn mir merken kann. Tobias Hans hat seinen Satz noch nicht gefunden (siehe oben).

Ihr Dirk Kurbjuweit