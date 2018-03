heute trifft sich der EZB-Rat zu einer Sitzung in Frankfurt. Wenig spricht dafür, dass Mario Draghi von seiner ultralockeren Geldpolitik abrückt, die Südeuropa so verzückt. Wahrscheinlich kann man es dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank nicht einmal zum Vorwurf machen, dass er immer auch seine italienische Heimat mit im Blick hat. Schließlich würde jede Zinserhöhung das Land dem Staatsbankrott ein Stück näher rücken. Italiens Schuldenquote liegt inzwischen bei über 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, in den vergangenen Jahren hat sie noch einmal kräftig zugelegt. Erlaubt sind 60 Prozent, aber das nur am Rande.

Man könnte der Meinung sein, dass eine solche Entwicklung die Bürger dazu anhält, Politiker zu wählen, die mit Geld umzugehen wissen. Aber bei den Parlamentswahlen am Sonntag war die Fünf-Sterne-Bewegung der große Sieger, die nicht nur ein Ende der deutschen "Austeritätspolitik" fordert, sondern auch ein bedingungsloses staatliches Grundeinkommen, in dessen Genuss neun Millionen Italiener kämen und das so teuer würde, dass vermutlich nicht einmal mehr Draghi helfen könnte.

Die Brüsseler Oase

AP

Lange Zeit galt Brüssel als Ruhesitz für Politiker, die ihre besten Tage hinter sich haben. Zuletzt aber versuchten einige den umgekehrten Weg. Manfred Weber, der Chef der konservativen EVP-Fraktion, mühte sich, den CSU-Vorsitz zu erobern. Martin Schulz stürzte sich in den deutschen Bundestagswahlkampf. Beides ging schief, im Fall von Schulz sogar sehr böse. Woran liegt das? Unser Brüsseler Bürochef Peter Müller ist der Frage nachgegangen. "In Berlin wirken Brüsseler Politiker wie Golfspieler, die plötzlich in einem Rugby-Turnier antreten müssen", schreibt er.

Der Masochismus der SPD

Getty Images

Noch vor einem Jahr war Martin Schulz der Retter der SPD, umjubelt und verehrt. Nun will ihm die eigene Partei nicht einmal mehr einen Posten im Kabinett gönnen. Manchmal ist es schwer, die irren Wege der deutschen Sozialdemokratie zu verstehen. Natürlich war es eine große Eselei von Schulz, am Tag nach der Wahl hoch und heilig zu versprechen, niemals in ein Kabinett Merkel einzutreten. Nun aber grübelt Andrea Nahles darüber nach, wen um Himmels willen sie ins Auswärtige Amt schicken soll: Thomas Oppermann? Heiko Maas? In den nächsten Tagen will die designierte SPD-Chefin das Ergebnis verkünden, eines aber steht fest: Schulz darf es nicht werden. "Man hat Deutschland entweder an der Gurgel oder zu Füßen", hat Winston Churchill einmal gesagt. So ähnlich geht es Schulz gerade mit der SPD.

Verlierer des Tages...

AP

... ist Donald Trump. Die Liste mit den Abgängen aus dem Weißen Haus ist inzwischen so lang wie der Abspann eines Hollywood-Blockbusters. Wenn es so weitergeht, ist Trump bald Präsident und Pförtner in Personalunion. Gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber für viele Insassen des Weißen Hauses ist ein Leben in Freiheit und ohne die Launen des Chefs offenbar sehr verlockend. Trumps ehemaliger Berater Stephen Bannon zum Beispiel ist gerade auf Europatour, um all die Politiker und Journalisten zu beraten, die davon träumen, ein neuer Trump oder Bannon zu werden.

