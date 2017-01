heute trifft sich der Innenausschuss des Düsseldorfer Landtages auf Drängen der Opposition zum Fall Anis Amri. Die "Spur des Terroranschlages auf dem Berliner Weihnachtsmarkt führt nach Nordrhein-Westfalen", heißt es theatralisch in dem Antrag von CDU, FDP und Piraten. Nun hat der forsche Aufklärungswille sicher etwas mit den Landtagswahlen zu tun, die im Mai in Nordrhein-Westfalen anstehen. Aber ich finde, dagegen ist nichts zu sagen.

Über zwei Wochen sind nun vergangen, seit Amri einen Lkw in einen Weihnachtsmarkt in Berlin steuerte und dabei zwölf Menschen tötete. Dass im Fall Amri von den Behörden Fehler gemacht wurden, liegt auf der Hand. Nur wer dafür die Verantwortung trägt, ist nach wie vor völlig unklar. Wenn nun die Debatte darüber beginnt, ist das kein Parteiengezänk - sondern Ausweis einer funktionierenden Demokratie.

Der Stuttgarter Seehofer

Winfried Kretschmann ist für die Berliner Grünen das, was Horst Seehofer für die Kanzlerin ist: eine permanente Nervensäge. Gerade haben die Grünen den Ärger um Parteichefin Simone Peter aus der Welt geschafft, die sich etwas voreilig mit kritischen Bemerkungen zum Einsatz der Kölner Polizei in der Silvesternacht zu Wort gemeldet hatte - da tritt Kretschmann auf die Bühne und sagt, dass er selbstverständlich die Idee mittrage, Tunesien, Marokko und Algerien zu sicheren Drittstaaten zu erklären. Riesenaufregung bei den Berliner Parteioberen, die den Vorschlag strikt ablehnen. Den baden-württembergischen Ministerpräsidenten wird das in seiner Meinung eher noch bestärken. Ihm geht es da wie dem Kollegen aus Bayern: Noch lieber als die Zustimmung aus Berlin ist ihm Gunst seiner Wähler.

Israel, ein gespaltenes Land

Es ist ein Fall, der Israel noch lange beschäftigen wird: Gestern hat ein Militärgericht in Tel Aviv den Feldwebel Elor Azaria des Totschlags für schuldig gesprochen, weil er im März einen wehrlos am Boden liegenden palästinensischen Attentäter in den Kopf geschossen hatte. Israels Generalstabschef Gadi Eizenkot hatte die Tat von Beginn an als "schweren Verstoß" gegen die Werte des Militärs verurteilt. Aber vielen Israelis gilt Azaria als Held, und die rechten Konkurrenten von Benjamin Netanyahu starteten eine Kampagne für den Soldaten, was wiederum den Regierungschef unter Druck setze. Schon während des Prozesses hatte Netanyahu mit Azarias Eltern telefoniert und ihnen seine Solidarität versichert. Gestern Abend forderte der Premier auf seiner Facebook-Seite die Begnadigung des Soldaten.

Gewinnerin des Tages...

... ist Megyn Kelly. Jahrelang war sie bei dem amerikanischen Krawallsender Fox News beschäftigt. Dort fiel sie zuletzt allerdings dadurch angenehm auf, dass sie Donald Trump unangenehme Fragen stellte. Nun wechselt Kelly zum liberaleren Sender NBC News. Fox soll Kelly angeblich 20 Millionen Dollar pro Jahr für eine Vertragsverlängerung angeboten haben. Allerdings muss Kelly auch mit dem neuen Job nicht darben. Ihr Gehalt bei NBC News soll bei 15 Millionen Dollar jährlich liegen.

