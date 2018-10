Die Lage am Samstag

Das Handy ist eine Pest. Im Handy steckt das Paradies. Beide Sichtweisen sind weitverbreitet, unter Eltern wohl eher die erste, soweit es um ihre Kinder geht. Man kennt sie vor allem mit gesenktem Kopf und gebeugtem Rücken, aufs Display starrend. Oft sind sie damit allerdings das Spiegelbild von uns selbst.

In der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL beschreiben wir, wie das Handy die Stimmung in Familien und Schulen verdirbt. Wir beschreiben aber auch, wie nützlich das Handy gerade für das Lernen sein kann. Wie immer gilt es, ein gutes Maß zu finden. Wie das aussehen könnte - auch dafür finden Sie Rat im neuen SPIEGEL.

Von all den Regeln, die ich mal erlassen habe, ist nur noch eine übrig. Bei Tisch ist das Handy verboten. Darauf achte ich mit jakobinischem Eifer, auch wenn meine Kinder mit den Augen rollen.

Zahlen, Daten, Fakten rund um die Handynutzung von Kindern und Jugendlichen.

Wie Bayern so sind

CSU gleich Bayern, Bayern gleich CSU. Diese Formel hat lange gegolten, die CSU ließ sich als bayerische Staatspartei feiern und schien dieses Bundesland auf ewig beherrschen zu können, auch zu dessen Nutzen. Bayern steht ziemlich gut da. Doch die Formel geht nicht mehr auf, wenn die Umfragen zutreffen. Nur noch 33 Prozent der Stimmen würde die CSU holen, hat Infratest ermittelt.

Eine Woche vor der Landtagswahl beschreiben wir in zwei großen Geschichten, warum sich viele Bayern von der Staatspartei entfernt haben. Markus Feldenkirchen ist durchs Land gereist und hat mit vielen Leuten gesprochen, solchen, die an der CSU festhalten, und solchen, die nun auf die AfD oder die Grünen setzen. Anna Clauß hat über einige Wochen Ministerpräsident Markus Söder begleitet und traf auf einen überraschend flauschigen Spitzenkandidaten, nicht nur wegen eines weißen Bademantels, den Söder einmal anlegte, auch rhetorisch. Aber geht das, eine weiche CSU? Anna Clauß ist skeptisch.

Wie Milliardäre so sind, Teil eins

Reichtum und Irrsinn ist eine Kombination, die es so selten nicht gibt, die jedenfalls viel Aufmerksamkeit findet, auch mitunter Genugtuung auslöst, weil jene, die nicht so reich sind, sich darüber freuen können, dass ihnen wenigstens der Irrsinn erspart bleibt (was aber nicht verlässlich gilt).

Einer der irrsten Reichen ist ohne Frage Elon Musk, den wir im neuen Heft in einem großen Porträt vorstellen. Er lässt coole Elektroautos bauen, die Teslas, er möchte den Weltraum erobern, und wenn ihn der Teufel reitet, vertreibt er kleine Flammenwerfer, die aussehen wie Spielzeugmaschinengewehre. Zwischendurch bringt er noch die Börsenaufsicht in Rage, weil er irgendwelches Zeugs twittert.

In dieser sehr unterhaltsamen Geschichte taucht dann noch der verbitterte Ex-Geschäftspartner von Musk auf, der eine diebische Freude daran hat, dass er sich den Ex-Tesla von der Ex-Frau von Musk sichern konnte. Falls Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Wert darauf legen, ein normales Leben zu führen, können Sie sich in dieser Geschichte wahrscheinlich bestätigt fühlen.

Wie Milliardäre so sind, Teil zwei

Mein Lieblingsschmöker in dieser Woche war das Sonderheft vom manager magazin mit der Liste der 1001 reichsten Deutschen. Man liest sich so durch, freut sich, wenn man einen Namen kennt, staunt, womit man so alles superreich werden kann (mindestens ein gelernter Journalist ist auf der Liste) und malt sich aus, welche buddenbrookschen Verwerfungen es gibt, wenn es um Familien geht. Oder wo sich wohl muskscher Irrsinn breitmacht.

Auf Platz eins stehen die Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten mit zusammen 34 Milliarden Euro Vermögen. Zweiter ist die Familie Reimann, eine Milliarde ärmer. Letzter, was für ein Zufall, sind Klaus Meine, Matthias Jabs und Rudolf Schenker, die man als Scorpions kennt. Ihr Vermögen: 90 Millionen Euro. Nirgendwo wäre ich lieber Letzter als auf der Liste der 1001 reichsten Deutschen.

Auf Platz 50 findet sich die Familie Dirk Roßmann, Vermögen: 3,2 Milliarden Euro, und mit jenem Dirk Roßmann haben meine Kolleginnen Susanne Beyer und Simone Salden ein SPIEGEL-Gespräch geführt, ein ziemlich offenes. Roßmann: "Ich bin ja ein kleiner Mann, ich habe nur die Volksschule besucht, habe früh meine Haare verloren, da hatte ich nicht allzu große Chancen. Ich weiß, wie sich Armut anfühlt." Dann geht es um die Therapien, die er gemacht hat.

Wie Elefanten so sind

Eine meiner schönsten Erinnerungen an Afrika ist eine Elefantenherde an einem Fluss. Sie hatten ihren durstigen Nachwuchs dorthin geführt, zwei kleine Elefanten, die wegen ihrer inneren Paradoxie so rührend sind wie kaum etwas anderes, Koloss und Baby in einem. Sie standen halb im Wasser und tranken, und nicht weit von ihnen lugten zwei Äuglein aus dem Wasser. Die großen Elefanten schienen das nicht zu merken, waren mit Rüsselschlenkern oder Nachdenken beschäftigt. Man hätte schreien mögen.

Aber sobald die Äuglein noch ein Stück näher rückten, stapften vier der größten Elefanten in den Fluss und bildeten einen Halbkreis um die Kinder, die seelenruhig weiter tranken. Die Familie als Burg, Geborgenheit im Angesicht des Krokodils. Das zog bald davon. Nice try.

Mit den Menschen ist es bekanntermaßen schwieriger für die Elefanten. Elfenbein gilt immer noch als Luxusgut, vor allem in Asien. Deshalb ist das Handelsverbot, das China erlassen hat, gleichsam die letzte Hoffnung für die Kolosse. Philip Bethge wollte wissen, ob es eingehalten wird, und hat sich auf chinesischen Märkten umgesehen. Dort wird nun Mammutelfenbein aus dem sibirischen Permafrost verkauft, was legal ist. Aber, so viel sei verraten, Bethge, wurde auch Elfenbein vom Elefanten angeboten.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

