Die Lage am Donnerstag

noch ist das Bündnis nicht unter Dach und Fach, aber Union und SPD üben heute schon einmal ein bisschen Große Koalition. Im Bundestag wollen sie gemeinsam über das Streitthema Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus entscheiden. Zu dieser Gruppe zählen Zehntausende syrische Kriegsflüchtlinge, die keinen Anspruch auf politisches Asyl haben. Die Flüchtlinge dürfen ihre Familien momentan nicht nach Deutschland holen.

SPD und Union haben sich in ihren Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, diesen Stopp des Familiennachzugs bis zum Juli zu verlängern, das soll nun heute geschehen. Ab dem 1. August soll dann einer begrenzten Zahl von bis zu 1000 Betroffenen pro Monat der Nachzug wieder erlaubt werden. Zusätzlich sollen auf Wunsch der SPD Härtefälle berücksichtigt werden. Die Mehrheit für das Vorhaben gilt als sicher, die Generalprobe sollte also klappen.

AP

Trumps Verständnis von Rechtsstaatlichkeit

Es ist fast ein wenig untergegangen: Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, das umstrittene Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba für die Inhaftierung von Kämpfern der Terrormiliz "Islamischer Staat" offenzuhalten, spielte bei der Rede zur Lage der Nation nur am Rande eine Rolle. Dennoch ist es bedeutsam, denn eigentlich war es das Ziel von Trumps Vorgänger Barack Obama, die Einrichtung, in der immer noch 41 mutmaßliche Terroristen ohne ordentlichen Prozess festgehalten werden, zu schließen. Trump dagegen hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, das Lager weiterbetreiben zu wollen, um dort "viele böse Typen wegzusperren". Unklar ist, wer nun wirklich dorthin gebracht werden soll. Es gäbe dafür bislang keine Pläne, sagte eine Sprecherin des US-Militärs. Immerhin wissen wir jetzt aber wieder ein bisschen mehr über Trumps Rechtsstaatsverständnis.

DPA

Können Raser auf Milde hoffen?

Vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird heute ein spektakulärer Fall verhandelt. Es geht um die Revision zum Urteil gegen zwei Raser aus Berlin. Die beiden Männer hatten sich vor zwei Jahren im Alter von 24 und 26 Jahren auf dem Kurfürstendamm ein illegales Autorennen geliefert. Der Ältere hatte mit Tempo 160 (!) eine rote Ampel missachtet und den Wagen eines unbeteiligten Fahrers gerammt. Der 69 Jahre alte Mann starb noch im Auto. Anschließend wurden die Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt, es war das erste Urteil dieser Art, in dieser Härte. Wann die Bundesrichter entscheiden werden, ist noch unklar.

Gewinner des Tages...

... ist die Bananenrepublik. Ich habe im Morning Briefing am Mittwoch Donald Trumps Rede zur Lage der Nation mit einer Propaganda-Show aus einer Bananenrepublik verglichen. Bei nochmaligem Nachdenken ist mir aufgefallen, dass das eigentlich ein blöder Ausdruck ist, der pauschal Länder abwertet, in denen Bananen produziert werden. Heute weiß jedes Kind, dass staatliche Propaganda vor allem auch in großen, autokratischen Staaten wie Russland oder China betrieben wird. Da wachsen bekanntlich nur wenige Bananen.

