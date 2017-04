in Berlin beginnt heute der Bundesparteitag der FDP. Die Laune dürfte gut sein bei den Liberalen, schließlich liegen sie nach der Nahtoderfahrung von 2013 in Umfragen bundesweit konstant bei mehr als fünf Prozent, in Nordrhein-Westfalen könnten sie sogar zweistellig werden. Parteichef Christian Lindner hat die Liberalen praktisch im Alleingang wiederbelebt.

Kein Wunder, dass er die Partei jetzt als Ein-Mann-Show betreibt. Nur der Wahlwerbespot, der sich ausgiebig mit den Befindlichkeiten des 38-Jährigen beschäftigte und ihn in Unterwäsche ablichtete, ging vielleicht etwas zu weit. Die Partei dürfte ihn trotzdem mit einem überzeugenden Votum als Spitzenkandidat ausstatten. Parteivize Wolfgang Kubicki warnte bereits vor einem "sozialistischen Ergebnis" à la Martin Schulz.

Franziskus und der Islam

Der Papst reist heute nach Ägypten. Es ist ein Besuch mit doppelter Botschaft. Franziskus sendet ein Signal für die bedrohten Christen in dem muslimischen Land, natürlich. Aber er besucht auch den Groß-Scheich Ahmad al-Tayyeb, Leiter der berühmten al-Azhar Universität, der wichtigsten Lehranstalt des sunnitischen Islam, und sendet so ein Zeichen der Annäherung zwischen dem Vatikan und den Muslimen. Zuvor war das Verhältnis unter Benedikt XVI. sehr abgekühlt. Die beiden Religionsführer werden gemeinsam an einer Konferenz teilnehmen, Tayyeb hatte sich vor kurzem in einer historischen Erklärung für die Rechte der Kopten eingesetzt. Dem Papst aus Argentinien, so scheint es, gelingt der Dialog mit dem Islam viel besser als dem Papst aus Deutschland.

Steigende Flüchtlingszahlen

Immer mehr Menschen nehmen den gefährlichen Weg von Libyen über das Mittelmeer nach Europa. Um 45 Prozent stieg die Zahl der Flüchtlinge auf der Mittelmeerroute seit Anfang 2017 im Vergleich zum Vorjahr. Auch Migranten aus Asien nehmen immer häufiger diesen Weg. Italien ist überfordert, die EU ratlos, und in Berlin hofft man, dass die Migranten nicht nach Deutschland weiterziehen. Kehrt die Flüchtlingskrise zurück? Mit dieser Frage beschäftigt sich unter anderem der neue SPIEGEL, den Sie heute Abend ab 18 Uhr digital lesen können.

Kriminelle Kreativität

Eigentlich war ich ziemlich sicher, dass wir das absurdeste Verbrechen des Jahres gesehen hatten, als vor zwei Wochen ein 28-Jähriger aus Habgier versuchte, eine halbe Fußballmannschaft auszulöschen. Doch jetzt kommt dieser Bundeswehroffizier, der monatelang ein Doppelleben als angeblicher Bürgerkriegsflüchtling führte, einschließlich Anhörung durch das Bamf und Zuweisung zu einer Flüchtlingsunterkunft. Und das mutmaßlich alles, um einen fremdenfeindlichen Anschlag zu begehen. Also quasi Flüchtling werden, um dann Flüchtlinge umzubringen.

