"Am wichtigsten ist der Geruch nach Blut", sagt Pat Brown, und dann überreicht er SPIEGEL-Redakteur Philip Bethge einen Burger, der aussieht wie ein Burger, riecht wie ein Burger, schmeckt wie ein Burger, aber ganz anders ist als die Burger, die man sonst so isst. Es fehlt das Fleisch. Die Bulette ist ein Fake, sie besteht aus Pflanzenprodukten, die aber so gemischt und bearbeitet sind, dass der Geruch von Blut entsteht - und der Geschmack von Fleisch. Was das soll? Fleisch, viel Fleisch ist ein Problem, nicht nur für die Gesundheit, auch für den Planeten, weil die Fleischproduktion mehr zur Erderwärmung beiträgt als der Auto- und Flugverkehr.

In der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL beschreiben Bethge und zwei Kollegen die Folgen des Heißhungers nach Steaks und Würstchen und die Arbeit an den Alternativen. Dazu gibt es Hinweise für gesunde Ernährung.

Durchgegangen

Nicht einmal die Spitzen der eigenen Partei halten Björn Höcke noch aus. Der Bundesvorstand der AfD hat ein Ausschlussverfahren gegen den Rechtsausleger beschlossen. Meine Berliner Kollegen Melanie Amann und Markus Feldenkirchen fuhren nach Thüringen, wo Höcke Landes- und Fraktionsvorsitzender ist, und sprachen mit ihm über seine Dresdener Rede, in der Höcke die Erinnerungskultur der Deutschen geschmäht hatte.

Im SPIEGEL-Gespräch zeigt sich Höcke zerknirscht: "Die Dresdener Rede war ein Fehler." - "Da ist etwas mit mir durchgegangen." - "Ich habe mich ein bisschen verloren." Aber er bestreitet, in seiner Rhetorik Anleihen bei den Nazis genommen zu haben. Ist das glaubhaft? Lesen Sie selbst. Ein spannendes, verstörendes Gespräch erwartet Sie.

Wahnsinn mit Macht

Manchmal wünscht man sich, geirrt zu haben. Vor einem Jahr, als sich Donald Trump durch den Wahlkampf pöbelte, stand das Wort "Wahnsinn" auf dem SPIEGEL-Cover. Es gilt leider immer noch. Nur ist es jetzt präsidialer Wahnsinn, Wahnsinn mit Macht, Wahnsinn mit Atomwaffen.

Die abgelaufene Woche brachte neue Tiefpunkte, neue Sorgen, ob das gut gehen kann. Trumps Regierung bewegt sich Richtung Watergate, aber es gibt kaum Hoffnung, dass der Präsident zurücktritt oder abgesetzt wird. Unser Auslandsaufmacher analysiert die aktuelle Lage rund um das Weiße Haus.

Missbrauchter Glaube

Ein Imam als Spitzel - geht es noch perfider? Ein Mann, dem sich die Gläubigen anvertrauen, bei dem sie Rat und Seelsorge suchen. Ein Rechercheteam des SPIEGEL befasst sich mit Fällen aus Deutschland, in denen Imame Informationen über Gemeindemitglieder an türkische Behörden liefern und sie als Anhänger der Gülen-Bewegung denunzieren. Auch der Geheimdienst MIT spioniert in Deutschland.

Die Spitzelberichte, schreiben meine Kollegen, zeigen, "wie der Machtapparat Erdogans in die deutsche Gesellschaft eindringt und die türkische Gemeinschaft hier zu spalten versucht, bisher weitgehend ungehindert von den deutschen Behörden".

Löwenjungen

Zwei Brüder, Nadim, 12, und Khalid, 13: Beide werden vom IS entführt, beide werden mit brutalen Methoden zu Selbstmordattentätern ausgebildet, beide werden gleichzeitig zu den Orten der Anschläge geführt. Khalid zündet die Bombe und stirbt, Nadim nicht. Jetzt sitzt er im Gefängnis, wo ihn unser Reporter Claas Relotius besucht hat.

Er traf auf ein Kind, das nicht töten und nicht sterben wollte, das kaum spricht, aber viel malt: IS-Fahnen, Enthauptungen. Seine Eltern sind tot, sein Bruder ist tot, seine Schwester ist verschollen. Er sitzt in einer kleinen Zelle ohne Fenster, und niemand weiß, was das für ein Leben werden soll. "Löwenjungen" - eine große, bewegende Reportage, wie man sie nur selten zu lesen bekommt.

Verliererin des Tages

DPA Shopping in der Innenstadt (Symbolbild)

Die Modebranche nimmt die Unsterblichkeit vorweg, die uns die Biotechnik bescheren wird. In den Kaufhäusern hängt Kleidung, die zum Teil 500 Jahre hält. Deshalb könnte die Modebranche Gewinnerin des Tages sein, aber sie ist Verliererin des Tages. Bei der Billigmode herrschen gerade zwei Trends, die sich auf eine Art widersprechen, die man nur idiotisch nennen kann. Einerseits werden die Modezyklen kürzer, bis zu zwölfmal im Jahr kommen neue Kollektionen in die Läden. Andererseits wird mehr Polyester verwendet, das extrem haltbar ist und sich erst nach 500 Jahren auflöst. Also wachsen die Müllberge. Wenn Sie allerdings glauben, 500 Jahre alt werden zu können, sollten Sie sich mit Polyestermode eindecken. Dann haben Sie - sagen wir: 2340 -, wenn die Zehnerjahre des 21. Jahrhunderts wieder in sein sollten, den passenden Retro-Look im Schrank.

