Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

kann mir mal jemand helfen? Ich kapiere da eine Sache nicht. Im vergangenen Sommer prognostizierte Innenminister de Maizière eine Flüchtlingszahl von 800.000 für das gesamte Jahr 2015. Das war vor Angela Merkels Entscheidung, die Flüchtlinge, die in Ungarn festsaßen, nach Deutschland zu holen, also vor ihrer angeblichen Öffnung der Grenzen und der angeblichen Einladung an die Menschen der gebeutelten Welt, in die Bundesrepublik zu fliehen. Kürzlich wurde bekannt, wie viele Flüchtlinge 2015 tatsächlich gekommen sind: 890.000. Theoretisch wären Merkels "Einladung" also nur 90.000 Menschen gefolgt. Da kann die Bundeskanzlerin ja fast beleidigt sein. Und dafür dieser ganze Aufruhr: Merkels Abrutschen in den Umfragen, der Hass, der Boom der AfD? Oder habe ich das alles nicht verstanden? Vielleicht hilft mir der Innenminister, der heute in Berlin die Flüchtlingszahlen für den September 2016 vorstellen wird.

Teufelswerk Ceta?

Heute beginnt in Karlsruhe die Verhandlung zum Freihandelsabkommen Ceta, das den Warenaustausch zwischen der EU und Kanada erleichtern soll. Das Bundesverfassungsgericht wird in den nächsten Tagen klären, ob Teile des Abkommens in Kraft treten können, bevor alle Parlamente zugestimmt haben. Es sei aus diesem Anlass daran erinnert, dass im 19. Jahrhundert der Kampf um Freiheit und Einheit auch mit dem Kampf um Freihandel innerhalb des zersplitterten Deutschlands begann. Es sei daran erinnert, dass ein freier Binnenmarkt einer der ersten Schritte zur Europäischen Union war. Es könnte also sein, dass der Freihandel ein Vorbote, eine Voraussetzung für das politische Zusammenwachsen der Welt ist, in Freiheit. Und das wäre ja nicht so schlecht. Dies sollten vielleicht jene bedenken, die Ceta oder TTIP für Teufelswerk halten.

Schlicht, schlichter, Steuerreform

Manchmal ist Politik so schlicht, wie man befürchtet. Das Bundeskabinett wird heute eine Steuerreform für 2017 auf den Weg bringen. Das ist ohne Frage eine gute Sache, die kalte Progression ist schon lange ein Ärgernis und soll eingedämmt werden. Zudem wird das Kindergeld steigen, ebenso der Grundfreibetrag und der Kinderfreibetrag. Und da steht doch noch etwas auf dem Programm für 2017, was war das noch? Eine WM? Nein, die ist 2018. Ein Schaltjahr? Erst wieder 2020. Eine Bundestagswahl? Richtig, eine Bundestagswahl, Zeit für Geschenke. So schlicht geht es zu in der Hauptstadt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer die Tages

Der Pakt mit dem Teufel kann sich lohnen. Doktor Faust zum Beispiel kommt recht glimpflich davon. Mephisto verschafft ihm einige Wonnen, bekommt aber seine Seele nicht. Faust wird erlöst. Für die Republikanische Partei in den USA wird das wohl nicht so enden. Sie ließ sich mit dem diabolischen Donald Trump ein, für das Versprechen, dass er die Präsidentschaft erobert. Dafür musste diese altehrwürdige Partei, die Partei Abraham Lincolns, in Kauf nehmen, dass Trump sämtliche Werte in den Schmutz drückt, dass er einen der ekelhaftesten Wahlkämpfe aller Zeiten führt. Aber wo bleiben die Wonnen? Präsident wird Trump wohl nicht werden, das dämmert nun auch den Republikanern, und sie fangen an, sich von ihrem Kandidaten zu distanzieren. Für das Nichts wollen sie sich nicht beschmutzt haben. Haben sie aber. Erlösung winkt nicht. Sie müssen von vorne anfangen, sich neu gründen und sind deshalb die Verlierer des Tages.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch.

Ihr Dirk Kurbjuweit