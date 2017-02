Deutschland hat bekanntlich einen neuen Bundespräsidenten, und die Leitartikler sind sich heute Morgen uneins, ob die Wahl Frank-Walter Steinmeiers ein "Festtag der Demokratie" ("Süddeutsche Zeitung") war, oder ob die vielen Enthaltungen in den Reihen der Union womöglich doch eine "Kanzlerinnen-Dämmerung" ("Welt") ankündigen.

Meine SPIEGEL-ONLINE-Kollegen Florian Gathmann und Severin Weiland beschreiben in ihrer Analyse, wie der neue Bundespräsident die SPD angesichts der jüngsten Umfragen weiter in Jubelstimmung versetzt und die Union deprimiert: "Aber was, wenn an diesem Nachmittag eben nicht nur ein neuer Präsident gewählt worden ist? Dann hätte Merkel es nicht nur verpasst, einen Sozialdemokraten für Bellevue zu verhindern - sondern den politischen Wechsel im Lande beschleunigt."

Wenn Schulz zu Trump wird

Sicher ist: Mit diesem letzten gemeinsamen Kraftakt der Großen Koalition ist der Wahlkampf endgültig entbrannt. Das zeigte sich am Wochenende nicht zuletzt an zwei Meldungen aus dem aktuellen SPIEGEL. Da ist zum einen Horst Seehofer, der gern in die USA fliegen möchte, um Donald Trump zu treffen. Und da ist zum anderen Finanzminister Wolfgang Schäuble, der den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz mit Trump vergleicht.

Wenn man Schäuble beim Wort nimmt, könnte Seehofer auch einfach Schulz treffen. Ist leichter zu arrangieren und verbraucht weniger CO2. In diese Reihe seltsamer Vergleiche passt: Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" bezichtigt Schulz heute Morgen in einem Kommentar der Verbreitung von "Fake News" und meint damit eigentlich nur, dass sie in manchen Fragen nicht seiner Meinung ist. Ist wirklich jemandem damit gedient, wenn deutsche Politiker und Medien so tun, als hätten die Kandidaten von CDU und SPD irgendetwas mit dem bizarren US-Wahlkampf zu tun?

Trump trifft Trudeau

Ich schreibe es ungern, aber auch in dieser Woche wird uns Donald Trump ununterbrochen auf allen Kanälen heimsuchen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er auch heute kurz nach dem Aufwachen, also zwischen 12 und 13 Uhr deutscher Zeit, etwas Wütendes twittern wird, vielleicht sogar in Großbuchstaben. Nachdem er das Wochenende Golf spielend mit dem japanischen Premier Shinzo Abe verbracht hat, trifft sich Trump heute mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau, dem Posterboy der Liberalen, der in fast allen Fragen für das Gegenteil des US- Präsidenten steht: für Feminismus, Freihandel, offene Einwanderungspolitik. Mit öffentlicher Kritik hat sich Trudeau aus nachbarschaftlichen Erwägungen bisher zurückgehalten. Wie die beiden sich wohl verstehen werden? Das jedenfalls lässt sich nach drei Wochen Trump schon sagen. Für ihn ist in seinen Beziehungen zu ausländischen Politikern vor allem eines wichtig: Ob er jemanden mag.

Die Schweizer und das Prinzip Volksabstimmung

Seit dem Brexit-Votum ist in Deutschland für viele zur unumstößlichen Gewissheit geworden, dass Volksabstimmungen des Teufels seien. In der Schweiz, wo Volksabstimmungen Teil des demokratischen Selbstverständnisses sind, haben die Bürger diese düstere Sicht einmal mehr widerlegt: 60 Prozent haben der erleichterten Einbürgerung der dritten Generation von Ausländern zugestimmt. Und das, obwohl die Gegner das ganze Land mit der schwarzen Silhouette einer vollverschleierten Frau plakatierten. Das Beispiel Schweiz zeigt: Es stimmt nicht, dass Volksabstimmungen immer nur Rechtspopulisten zugutekommen. Zugleich ist das Vertrauen der Bürger in die eigene Regierung in keinem OECD-Land höher: 77 Prozent der Schweizer vertrauen ihrer Regierung, in Deutschland sind es 62 Prozent, in Frankreich 30 Prozent.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Will Kimble, ein Hobby-Opernsänger auf der hawaiianischen Insel Maui, der die Fed-Cup-Tennispartie zwischen den USA und Deutschland mit dem Deutschlandlied eröffnete. Genauer gesagt mit der ersten Strophe des Deutschlandlieds, die bekanntlich mit den seit 1945 nicht mehr gebräuchlichen Worten "Deutschland, Deutschland über alles" beginnt. "Ich konnte das nicht glauben und hätte heulen können. Das war einfach ein unfassbar trauriger und schockierender Moment", sagte Teamchefin Barbara Rittner: "Ich war fassungslos, wie das passieren konnte. Das finde ich unentschuldbar. Es ist ein Skandal." Der amerikanische Tennisverband entschuldigte sich.

