der Reigen im Bellevue setzt sich fort: Heute wird CSU-Chef Horst Seehofer am runden Tisch des Bundespräsidenten Platz nehmen und seine Sicht auf das Scheitern von Jamaika erläutern. Mit Steinmeier und Seehofer treffen zwei Gleichgesinnte aufeinander. Beide dürften sich darüber einig sein, dass der beste Weg aus der Regierungskrise in eine Neuauflage der Großen Koalition führt.

In Hannover soll heute Stephan Weil zum Ministerpräsidenten gewählt werden. An der Spitze einer Großen Koalition. So einfach kann das gehen. In Berlin tut sich die Führung der Sozialdemokraten dagegen immer schwerer, ihre strikte Absage an die Union zu begründen. Warum besteht die SPD auf Neuwahlen, an deren Ende mit großer Wahrscheinlichkeit doch wieder eine Große Koalition stehen würde? Umfragen zeigen zudem, dass beide Volksparteien bei Neuwahlen vermutlich noch einmal Stimmen verlieren würden. Am Ende hätten sie vielleicht nicht einmal mehr eine Mehrheit, dann wäre auch im Bund ein Kenia-Bündnis nötig, das letzte Aufgebot der Mitte, bestehend aus Union, SPD und Grünen.

Inzwischen rumort es in der SPD, immer mehr Genossen ziehen Schulz' Festlegung in Zweifel. Wird es sich die SPD noch einmal anders überlegen?

Das ganze Drama um Merkel, Lindner, Jamaika und die SPD lesen Sie in unserer Titelgeschichte im neuen SPIEGEL, den wir aus aktuellem Anlass vorgezogen haben. Sie können ihn heute ab 16 Uhr elektronisch lesen. Das Heft erscheint in dieser Woche schon am Donnerstag.

Den Haag urteilt über Ratko Mladic

AFP

Ich erinnere mich noch, dass ich in diesen Tagen Dienst hatte. Als junge Redakteurin, zuständig für Osteuropa, hatte ich in der Nachrichtenredaktion der "FAZ" unter anderem die Aufgabe, den täglichen Artikel über den Krieg im zerfallenden Jugoslawien aus Agenturmeldungen zusammenzuschreiben. Fast immer ging es dabei um Kämpfe, Tote, Vertriebene. Ich war, würde ich sagen, nach einigen Monaten schon ziemlich abgehärtet. Doch in diesen Tagen im Juli 1995 wurde aus dem Krieg, an den ich mich fast gewöhnt hatte, ein Grauen, das ich mir nicht hatte vorstellen können. Nicht jetzt und hier, Mitte der Neunzigerjahre in Europa.

Nachdem die bosnischen Serben die Schutzzone von Srebrenica eingenommen hatten, ohne dass die internationale Gemeinschaft eingriff, erwartete man Schlimmes, aber nicht das. Ich erinnere mich, wie die ersten Agenturmeldungen auf meinem Bildschirm einliefen, die von Selektionen berichteten, bei denen die Serben Männer von Frauen und Kindern trennten. Wie es erste Nachrichten über ein Massaker gab, wie ich sie anfangs nicht wahrhaben wollte, dann immer mehr Meldungen über den Massenmord an den Geflüchteten und schließlich schreckliche Gewissheit: Am Ende waren 8000 Bosniaken tot.

Heute spricht das Uno-Tribunal in Den Haag sein Urteil über Ratko Mladic. Er wird lebenslang bekommen, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ich wünsche dem Ex-General, dass er nie wieder ruhig schläft.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Gewinner des Tages...

DPA/ AP/ Future TV

... könnte der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri sein, falls er noch Ministerpräsident ist. Vergangene Nacht ist er wie angekündigt nach Beirut zurückgekehrt, heute will er eine Militärparade zum Unabhängigkeitstag besuchen. Vielleicht ist ja sein unerklärlicher Rücktritt von Saudi-Arabien aus einfach ein Fehler gewesen, ein Fake, und der Libanon wird weiter vorangehen auf dem Weg zu einem stabilen Staat, in dem Schiiten, Sunniten und Christen friedlich zusammenleben, unbehelligt von den rivalisierenden Großmächten Saudi-Arabien und Iran. Dann wäre Hariri wirklich Gewinner des Tages und alles wäre gut.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Wünsche in Erfüllung gehen.

Mit herzlichem Gruß,

Ihre Christiane Hoffmann