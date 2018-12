die Bilder von den Protesten der Gelbwesten ("Gilets Jaunes") gegen die Reformen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erinnern schon fast an einen Bürgerkrieg. Nun will die französische Regierung versuchen, die Situation zu entspannen. Macron wies Premierminister Edouard Philippe an, Vertreter der Protestler von heute an zu Gesprächen zu empfangen.

Macron steckt in einem Dilemma. Zwar weiß er, dass viele Franzosen mit den Zielen der Gelbwesten sympathisieren. Gleichzeitig muss er aber befürchten, dass er als Reformer schwach erscheint, wenn er seine Politik nun unter dem Druck der Straße verändert. Gut möglich ist also ebenso, dass die Sache weiter eskaliert. Sollte es in Paris am nächsten Wochenende erneut zu Krawallen kommen, ist die Verhängung des Ausnahmezustands durch den Präsidenten denkbar. Eine extreme Maßnahme: Dann kann es zum Beispiel Ausgangsperren und Versammlungsverbote geben.

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

In Katowice beginnt der Klima-Gipfel

Getty Images

Der G20-Gipfel in Argentinien ist zu Ende, da beginnt heute im polnischen Katowice schon der nächste Mammut-Event: der Uno-Klimagipfel. Dort soll beraten werden, wie die Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz von 2015 durch klare Regeln zur Umsetzung ergänzt werden können. Leider steht das Treffen in Polen unter keinem guten Stern - und das hat viel mit den G20-Gesprächen in Argentinien zu tun.

US-Präsident Donald Trump hat in Buenos Aires erneut ausdrücklich den Widerstand seiner Regierung gegen das Pariser Klimaschutzabkommen betont. Damit war er dort zwar allein. Doch die Amerikaner hoffen wohl darauf, dass auch andere Länder bald aus der historischen Vereinbarung ausscheren - Saudi-Arabien und Russland zum Beispiel. Oder Brasilien, wo gerade der Populist Jair Bolsonaro die Macht übernimmt. Insofern ist der Gipfel in Katowice auch ein Test: Meint es der Rest der Welt beim Klimaschutz weiterhin ernst oder findet Trump neue Nachahmer? SPIEGEL ONLINE berichtet von heute an über die Beratungen in Katowice. Im neuen SPIEGEL finden Sie zudem einen umfassenden Report zu den dramatischen Auswirkungen des Klimawandels.

Amerika nimmt Abschied von Bush Senior - auch Trump

DPA

Der Leichnam des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush wird heute im US-Kapitol in Washington aufgebahrt. Bei einer Zeremonie wollen dort Abgeordnete des Senats und des Repräsentantenhauses des Toten gedenken. Danach können Bürger Abschied vom 41. Präsidenten der USA nehmen. Am Mittwoch wird in der National Cathedral in Washington die offizielle Trauerfeier für Bush stattfinden (lesen Sie hier einen Nachruf). Donald Trump wird auch daran teilnehmen. Bush hat Trump zu seinen Lebzeiten zwar verachtet, er wählte wohl sogar dessen Rivalin Hillary Clinton. Gleichwohl wünschte er sich, dass der amtierende Präsident bei der Trauerfeier anwesend ist - aus Respekt vor dem Amt. Die Familie des Verstorbenen dürfte trotzdem auf Abstand zu Trump bleiben. Von George W. Bush, dem Sohn, ist überliefert, dass ihm zu Trumps Politik nur zwei Worte eingefallen sein sollen: "Verrückter Scheiß."



Verlierer des Tages...

DPA

... ist Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Die israelische Polizei empfiehlt eine Anklage gegen den Regierungschef in einer Affäre um den Telekom-Riesen Bezeq. Es gebe ausreichende Beweise für Bestechung, Betrug und Untreue Netanyahus. Auch gegen seine Frau Sara wird in dem Fall eine Anklage empfohlen. Netanyahu wird verdächtigt, dem Unternehmen rechtliche Vergünstigungen gewährt zu haben. Im Gegenzug soll die zu dem Konzern gehörende Internetseite "Walla" positiv über ihn berichtet haben. Netanyahu steht bereits in zwei anderen Fällen unter Korruptionsverdacht. Er bestreitet alle Vorwürfe. Ob es zu einer Anklage kommt, muss nun die israelische Generalstaatsanwaltschaft entscheiden.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Ihr Roland Nelles