Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

die Koalition berät heute im Kabinett über die Einführung der Flexi-Rente. Sie soll das Weiterarbeiten über das Rentenalter hinaus attraktiver machen. "Flexi-Rente" - das klingt cool und freundlich, ist letztlich aber doch nur ein weiterer verzweifelter Versuch der Politik, die Folgen der Überalterung in Deutschland irgendwie abzufedern. Wir sind das Land der grauen Haare, und das ist weit mehr als nur ein finanzielles Problem: Wo die Alten in der Mehrheit sind, haben es neue, frische Ideen schwer. Dagegen hilft leider auch keine Flexi-Rente.

Junckers schwerer Gang

Brexit, Schuldenkrise, Flüchtlinge, Terror: Die EU befindet sich in der Multi-Krise. Entsprechend groß ist der Druck auf EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor seiner heutigen Grundsatzrede vor dem Europaparlament. Beobachter erhoffen sich einen Entwurf zur Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen. Doch wie begrenzt Junckers Macht ist, hat seine "State of the Union"-Ansprache vom vergangenen Jahr gezeigt. Darin hatte der Luxemburger die Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen innerhalb der EU und einen permanenten Verteilmechanismus vorgeschlagen. Beides gilt heute als gescheitert.

Sigmar Gabriel, der Kilometerfresser

SPD-Chef Sigmar Gabriel ist ja bekanntlich drauf und dran, Kanzlerkandidat der SPD zu werden. Was er für den Kanzlerjob sicher vorweisen kann, ist eine gewisse Weltläufigkeit: Wie nur wenige Spitzenpolitiker interessiert er sich dafür, was in anderen Ländern passiert. Und er schreckt auch vor langen Reisen nicht zurück: Gabriel ist heute zu wirtschaftspolitischen Gesprächen in Buenos Aires. Am Donnerstag geht es weiter nach Montreal zu Gesprächen über das (an der SPD-Basis umstrittene) Ceta-Abkommen. Am Freitag fliegt er zurück nach Berlin. Das wären grob gerechnet fast 30.000 Kilometer in drei Tagen. Wenn's denn etwas bringt.

Verlierer des Tages

ist Franz Beckenbauer. Der viel Bewunderte enttäuscht erneut seine Fans. 5,5 Millionen Euro hat er sich nach SPIEGEL-Informationen aus dem Sponsorentopf der Sommermärchen-WM gesichert, obwohl er immer beteuert hatte, ehrenamtlich für den Traum von der Heim-WM gearbeitet zu haben. "Beckenbauer war ein Schönmaler, ein Schlawiner, ein Scheinheiliger, zumindest jenseits des Rasens", kommentiert sehr treffend mein Kollege Jürgen Dahlkamp. "Was bleibt, wird eine Lebensbilanz sein, die besser mit dem Titel als Weltmeistertrainer abgeschlossen gewesen wäre."

Roland Nelles