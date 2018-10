normalerweise schreiben wir hier über die Ereignisse des Tages, nun aber kommen wir Ihnen gleich mit einem ganzen Jahrhundert. Warum? Weil heute für uns ein besonderer Tag ist. Unsere Abonnenten und die Zeitschriftenhändler bekommen in diesen Stunden eine Sonderausgabe des SPIEGEL zugestellt, eine Ausgabe wie es sie in bald 72 Jahren SPIEGEL noch nie gegeben hat. Es ist ein normaler SPIEGEL außer der Reihe, Teil eines multimedialen Projekts der gesamten SPIEGEL-Gruppe, eines Projektes, das bei SPIEGEL ONLINE, bei SPIEGEL TV, in unseren Social-Media-Kanälen, auf unseren SPIEGEL-live-Veranstaltungen und im SPIEGEL unter der Zeile #frauenland läuft.

Ja, es geht um Frauen, um Frauen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft - was nicht heißt, verehrte Männer, dass es nicht auch um Sie geht. Denn das ist anders ja gar nicht möglich. Wenn es um Frauen geht, geht es um Männer und umgekehrt. Es geht um die Gesetze, die manchmal Frauen benachteiligen, aber manchmal eben auch Männer: Im Scheidungsfall kann das so sein, beim Streit um das Umgangsrecht der Kinder. Es geht um den Alltag und die Frage, ob die schwedischen Männer recht haben, die wir für unser Frauenheft besucht haben und die erzählten: Männer hätten am allermeisten von der Gleichberechtigung profitiert. Es geht um alles und alle. Denn genau das ist das Ziel der so oft verhöhnten, so oft missverstandenen Frage nach der Gleichberechtigung: ein besseres Leben für alle, tatsächlich.

Es ist ein großes Ziel. Und deswegen hier, jetzt, heute und in diesen Tagen unsere große #frauenland-Aktion.

Andrea Grambow / Joscha Kirchknopf / DER SPIEGEL Amanda Nilsson, 20, Erzieherin

Warum aber nun genau? Und warum jetzt? Weil wir finden, dass dies ein guter Moment ist, um Bilanz zu ziehen. Vor 100 Jahren ist in Deutschland die entscheidende Voraussetzung geschaffen worden, mit der die Gleichberechtigung überhaupt erst denkbar wurde. Am 12. November 1918 ist das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Es war ein langer und harter Kampf vorausgegangen, aber die Frauenbewegung, wie wir sie kennen, begann dann erst vor 50 Jahren, im September 1968, mit einem energischen Tomatenwurf einer Studentin auf Männer. Vor einem Jahr im Oktober wiederum erreichte Deutschland von den USA aus schließlich die #MeToo-Bewegung. Und die wirkt sich aus, bis in diese Tage, bis in diese Stunden. Der Fall um den Richter Brett Kavanaugh zeigt es: #MeToo offenbart in den USA die Polarisierung der Gesellschaft. In Deutschland offenbart sich durch #MeToo, dass dieses Land längst nicht so modern ist, wie seine Bewohner es vielleicht empfinden, es vielleicht wollen.

Denn es stimmt ja nur so halb, was Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem W20-Gipfel im Frühjahr vergangenen Jahres noch gesagt hat, dass nämlich die eigentlichen Schlachten um die Gleichberechtigung früher und von anderen bereits geschlagen worden seien und dass sie deswegen das Wort "Feministin" nicht ganz auf sich beziehen könne.

Ja, es sind Schlachten geschlagen worden. Und genau dadurch wurden Bedingungen geschaffen, die es möglich machen, die tieferen Schichten des Miteinanders in den Blick zu nehmen - im Bewusstsein, dass Dinge veränderbar sind. Dass vieles gut ist, aber längst noch nicht alles. Dass trotz allem ein besseres Leben möglich ist.

Wie?

Die eine Antwort gibt es nicht, es gibt viele Wege, es braucht eine Debatte über diese Wege, und die wollen wir vorantreiben:

SPIEGEL TV hat sechs erfolgreiche Frauen in ihrem Arbeitsalltag begleitet. Sehen können Sie die von Maria Gresz moderierte Sendung "Die Unbeugsamen" hier.

SPIEGEL ONLINE bietet seit Montag eine Schwerpunktwoche zur #MeToo-Debatte, die wir unter #frauenland auf Twitter diskutieren.

In der gedruckten Sonderausgabe des SPIEGEL zeigen wir neue Diskussionen, aber gleichzeitig auch, wie sehr wir alle noch verfangen sind in alten Mustern, die sich in besagten tiefen Schichten auswirken und uns wider besseren Wissens an der Gleichberechtigung hindern.

Lêmrich

Warum zum Beispiel, so fragen wir im Sonderheft, putzen Frauen immer noch mehr als Männer? Es ist keine so kleine Frage, auch wenn sie lächerlich klingt. Da Frauen sich fürs Häusliche so sehr zuständig fühlen, fallen sie bei der Erwerbsarbeit zurück und werden damit abhängig von Männern, was denen gar nicht so angenehm ist, wie oft behauptet. Und woran liegt es nun? Frauen seien selber schuld, sagen Soziologen. Das Zuhause sei eben auch eine Sphäre der Macht, in der Frauen eben doch ganz gerne herrschten. Frauen setzten hier ihre Standards, achteten auf Einhaltung und gäben sie unbewusst weiter: Bereits in den ersten Lebensjahren leisteten Töchter mehr im Haushalt. Mit steigendem Alter ließen die Söhne weiter nach - und die Mütter nähmen es hin.

Der erste Schritt zur Veränderung: das ist das Bewusstsein, dass der Putzeimer nicht selbstverständlich in die Hände der Frauen gehört. Und die Macht am Konferenztisch und in der Chefetage nicht selbstverständlich in die der Männer.

DER SPIEGEL SPIEGEL-Herausgeber Rudolf Augstein mit der Sekretärin Renate Möhring

Auch im Männerladen SPIEGEL selbst war das so, jahrzehntelang. Wie die Männermacht, wie nicht zuletzt der SPIEGEL-Gründer und 2002 verstorbene Herausgeber Rudolf Augstein dieses Blatt geprägt hat, wie sich das Verhältnis der Geschlechter in den Anfängen darstellte und wie es heute ist, davon handelt ein Essay, den ich für das Heft #frauenland verfasst habe. Eine Erkundung in eigener Sache; denn auch der SPIEGEL musste sich ändern, und er ist weiterhin dabei, dies zu tun.

Veränderung lohnt sich, das sehen heute nicht nur Frauen, sondern auch Männer so. Seit Beginn der #MeToo-Bewegung hieß es immer wieder, Männern sei diese Bewegung lästig, sie fühlten sich unter Generalverdacht gestellt. Eine Umfrage aber, die wir exklusiv für unser Sonderheft in Auftrag gegeben haben, bringt andere Erkenntnisse hervor: Wir haben getrennt voneinander Männer und Frauen gefragt, ob sie die #MeToo-Debatte gut finden oder nicht. Überraschung - zwei Drittel finden die Debatte tatsächlich positiv. Die Zustimmung, kein Witz, liegt bei Männern exakt so hoch wie bei den Frauen: bei 66 Prozent. Frauen wollen es, Männer wollen es: sich den Debatten stellen und einen besseren Weg finden. Das zeigt diese erfreuliche Zahl.

Ihnen viel Freude an #frauenland, wir wiederum freuen uns auf die Debatte.

Ihre Susanne Beyer