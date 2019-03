alles Gute zum Frauentag! Heute ruht die Politik in der Hauptstadt, weil der Internationale Frauentag in Berlin zugleich ein neuer Feiertag ist. Der wird mit diversen Veranstaltungen gewürdigt. Unter dem Motto "Kommt zusammen! Für ein Europa der Frauen" treten in Berlin etwa die Sozialdemokratinnen Katarina Barley, Svenja Schulze und Parteichefin Andrea Nahles auf.

Die meisten Frauen, mit denen ich rede, würden sich das Feiertagsspektakel übrigens gerne schenken. Statt eines Ehrentages hätten sie lieber gleichberechtigte Aufstiegschancen und mehr Geld - zumindest genauso viel, wie ihre männlichen Kollegen. Das Ziel muss also sein, diesen Tag überflüssig zu machen. Echte Gleichberechtigung gäbe es dann, wenn es keinen Feiertag mehr bräuchte, um auf etwas aufmerksam zu machen, was selbstverständlich sein sollte.

Botschafter wechsel Dich

Der deutsche Botschafter in Venezuela, Daniel Kriener, wird heute wohl zurück nach Berlin fliegen. Die Regierung von Machthaber Nicolás Maduro hat ihn zur unerwünschten Person erklärt und Kriener aufgefordert, das Land zu verlassen. Die Bundesregierung hatte sich im Machtkampf zwischen Maduro und seinem Widersacher Juan Guaidó klar positioniert und Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt sowie rasche Neuwahlen gefordert.

Die Folgen dieser Einmischung in die inneren Angelegenheiten bekommt Kriener nun ganz konkret zu spüren. Vor seinem Abflug traf er sich mit Guaidó noch einmal zu Beratungen im Parlamentsgebäude (ein Interview mit Guaidó über den Fall können Sie hier nachlesen).

Der diplomatische Stellvertreterkrieg wird derweil in Berlin fortgesetzt. Guaidó will nun einen seiner Vertrauten als neuen Botschafter Venezuelas in Deutschland installieren. Der bisherige, von Maduro entsandte Botschafter, ist bislang jedoch nicht abberufen worden. Welcher Botschafter künftig für wen an welchem Ort sitzen wird, hängt allein vom Ausgang des Machtkampfes in Caracas statt. Und der ist weiter völlig offen. Aktuell wird das Land von einem gigantischen Stromausfall heimgesucht, zahlreiche Bundesstaaten haben derzeit keine Elektrizität, in der Hauptstadt Caracas bleibt es komplett finster. Der Stromausfall dürfte den Machtkampf verschärfen, denn Machthaber Maduro wittert "Sabotage".

Frühling oder Chaos in Algerien?

In Algerien werden heute nach dem Freitagsgebet erneut Demonstrationen im ganzen Land erwartet. Sie richten sich gegen die erneute Kandidatur des 82-jährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika und dessen Machtapparat. Algerien-Expertin Isabelle Werenfels sagt im SPIEGEL, nur der Tod Bouteflikas könnte die Krise beenden.

Wie zu Zeiten des Arabischen Frühlings sind viele Algerier, insbesondere die Jugend, begeistert vom Geist des Aufbruchs, den die Proteste atmen. In den europäischen Hauptstädten verfolgt man das Aufbegehren vor der Wahl am 18. April indes weniger begeistert. Dort herrscht die Angst vor, dass die Demonstrationen am Ende auch in Blutvergießen enden könnten und die Situation im Lande eskaliert. In Wahrheit fürchtet man sich wohl vor allem vor weiteren Flüchtlingen.

Warum so viele Abschiebungen scheitern

2018 war die Zahl der gescheiterten Abschiebungen aus Deutschland höher als die der durchgeführten. Woran das liegt, legen meine Kollegen Jörg Diehl und Roman Lehberger in einem ungewöhnlichen Interview offen. Es gelang ihnen, einen führenden Beamten in einer Ausländerbehörde zu sprechen, der für das sogenannte Rückkehrmanagement zuständigen ist, für Abschiebungen also. Um die reale Lage ungeschönt schildern zu können, wurde ihm Anonymität garantiert. Sonst würde dem Mann jetzt wohl die Entlassung drohen.

Die Sanktionsmöglichkeiten der Ämter mache auf Betroffene, die sich der Ausreise verweigern, "keinerlei Eindruck", erklärt der Beamte im Gespräch. "Sie haben von uns so gut wie nichts zu befürchten." Es sei "lächerlich einfach, eine Abschiebung zu verhindern". Im Prinzip sei es so: "Wer sich nicht an unsere Regeln hält, wer uns nach Kräften sabotiert - gewinnt." Der Beamte fordert bundeseinheitliche Vorgaben und ein klares politisches Bekenntnis. "Ein bisschen abschieben geht nicht."

Gewinner des Tages...

... sind die Fans von Eintracht Frankfurt. Beim Achtelfinalspiel gegen Inter Mailand (Endstand 0:0) präsentierten sie nicht nur eine gigantische Choreografie sondern feierten ihre Mannschaft, als ginge es um Alles. Viele seelenlose Clubs, die von Ölscheichs, Oligarchen oder Konzernen gelenkt werden, bekommen nicht mal im Endspiel um die Champions League eine so leidenschaftliche Unterstützung wie die Eintracht in diesem Achtelfinal-Hinspiel der zweitrangigen Euro League.

