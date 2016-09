Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute soll gegen 18 Uhr die von den USA und Russland vereinbarte Waffenruhe in Syrien beginnen. Bei einem Erfolg wollen Russen und Amerikaner in sieben Tagen gemeinsam gegen den IS vorgehen. Uno-Helfer stehen gleichzeitig bereit, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen. Wenn die Waffenruhe hält, wäre dies ein großer Schritt hin zu einem dauerhaften Frieden für Syrien. Nach den Erfahrungen der vergangenen Monate muss man aber leider sagen: Die Zuversicht hält sich in Grenzen.

"Sitzung umma"

Zwei Stunden soll die Aussprache zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer im Kanzleramt gedauert haben, danach tagte man noch mit SPD-Boss Sigmar Gabriel in einer Dreierrunde. Nun wollen sich die Parteichefs angeblich zusammenraufen und vernünftig in der Koalition zusammenarbeiten. Was das - vor allem für die Flüchtlingspolitik - bedeutet, blieb unklar. Konkrete Beschlüsse gab es nicht. Dazu wird nun weiter getagt. Wie sagte schon Franz Josef Strauß so schön: "Sitzung ogsetzt, abghetzt, ausanandergsetzt, ( ) gschwätzt, nix gsagt, vertagt, vui san zsammakumma, nix is rauskumma, Sitzung umma."

Entscheidung über Präsidentenwahl in Österreich

In Wien soll heute bekannt gegeben werden, ob die Präsidentenwahl verschoben werden muss. Wir erinnern uns: Es geht um die Stichwahl, die wegen Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung annulliert wurde. Eigentlich soll die Wahl um das höchste Amt im Staate am 2. Oktober stattfinden. Ex-Grünen-Chef und Europa-Freund Alexander Van der Bellen und der FPÖ-Kandidat und Europa-Gegner Norbert Hofer bewerben sich um das Amt. Nun gibt es offenbar Probleme mit den Kuverts, in denen Briefwähler ihre Stimmzettel verschicken. Der Kleber hält nicht immer, die Kuverts fallen auseinander. Kein Scherz.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verliererin des Tages

ist Frauke Petry, denn die AfD-Chefin rührt kräftig in der braunen Soße. Sie findet, den Begriff "völkisch" mit rassistisch gleichzusetzen, sei eine unzulässige Verkürzung. "Wir sollten daran arbeiten, dass dieser Begriff wieder positiv besetzt ist", sagte sie der "Welt am Sonntag" - und löst einen Sturm der Entrüstung aus. Zu Recht: Die "völkische Weltanschauung" ist einer der zentralen Begriffe in Hitlers "Mein Kampf". Auf der Idee, die deutsche/arische Rasse sei anderen überlegen, fußte seine gesamte verbrecherische Politik. Dieser Begriff kann deshalb nie wieder positiv besetzt sein, genauso wenig wie die Begriffe "Gaskammer" oder "nationalsozialistisch" jemals wieder positiv besetzt sein können. Die AfD will angeblich nicht rassistisch sein - wer nach solchen Sätzen von Frau Petry immer noch daran glaubt, ist selber schuld.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, Ihr

Roland Nelles