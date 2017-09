die Tage der Weltmacht Deutschland sind wohl gezählt. Es war eine kurze Periode: Sie begann in der Flüchtlingskrise 2015 und hatte ihre besten Momente nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Zwei Ereignisse haben diesen Höhenflug beendet:

Das eine ist die Wahl vom Sonntag. Deutschland war für das liberale Ausland vor allem eine moralische Weltmacht, wegen der Flüchtlingspolitik. Nach dem Erfolg der AfD fragt man sich wieder, ob den Deutschen wirklich zu trauen ist.

Das andere Ereignis ist die Rede, die der französische Präsident Macron gestern gehalten hat. Er will den europäischen Einigungsprozess weit vorantreiben, und das drängt Merkel in die Defensive. Wehrt sie sich gegen Macrons Pläne, was wahrscheinlich ist, wird sie ihre Rolle als Anführerin Europas verlieren. Als Nummer zwei in Europa könnte Merkel aber nicht die Nummer eins der westlichen Welt sein.

Schade, dass es so schnell vorbei ist. War 'ne schöne Zeit, die Weltmachtzeit.

Die Macht der Ostfriesen

Eine neue Weltmacht ist dagegen das Land Niedersachsen, jedenfalls eine Weltmacht in Deutschland. Nie waren die Niedersachsen so einflussreich. Ende des Monats wählen sie ihren Landtag, und nun hat halb Berlin Angst vor Hannover, Wolfsburg, Osnabrück und Ostfriesland.

Angela Merkel und Martin Schulz haben Angst, dass ihre geschwächte Position durch ein schlechtes Ergebnis in Niedersachsen noch schwächer wird. Union, FDP und Grüne haben Angst, dass sie Stammwähler verlieren, wenn sie in den Berliner Koalitionsverhandlungen Parteipositionen räumen. Bevor nicht Big Niedersachsen gewählt hat, wird wohl nicht viel passieren auf dem Weg nach Jamaika.

Angela Merkel, das sollte man unbedingt wissen, hält heute eine Wahlkampfrede im gigantischen, furchterregenden, metropolenhaften Hildesheim.

Ich vermisse öffentliche Empörung zum Fall Frauke Petry.

Hier ist sie: Hat es das schon einmal gegeben? Eine Politikerin zieht in einen Wahlkampf ausdrücklich für eine Partei, wirbt für sich unter dem Logo dieser Partei, ist die Vorsitzende dieser Partei, sodass jeder Bürger fest davon ausgehen muss, dass sie die Interessen dieser Partei im Bundestag vertreten würde. Am Tag nach der Wahl sagt diese Politikerin, dass sie der Fraktion dieser Partei nicht angehören will, kündigt dann an, dass sie diese Partei verlassen wird. Sie äußert sich so, dass man davon ausgehen muss, dass sie den Rückzug schon im Wahlkampf geplant hat, vielleicht sogar davor.

Diese Politikerin ist überdies für eine neue Ehrlichkeit angetreten, weil sie nichts so verabscheue wie Fake News und Lügenpresse und dieses gesamte politische Establishment in Berlin, das dem Bürger nur Sand in die Auge streue oder ihn verhöhne. Des Weiteren kritisiert diese Politikerin die Abgründigkeit ihrer Gefährten von der AfD. Sie behauptet, eine gemäßigt konservative Politikerin zu sein, sie behauptet, Regierungsfähigkeit anzustreben. Sie will seriös Politik machen.

Dazu fallen mir nur zwei Wörter ein: Fake Frauke.

Heldentod in der Ära Merkel

Eine Nachlese zum Wahlabend: Vier Männer der SPD haben gegen Angela Merkel verloren. Drei davon sind am Ende ausgerastet. Gerhard Schröder hat ihr 2005 in der Elefantenrunde den Sieg absprechen wollen. Peer Steinbrück hat 2013 kurz vor Schluss allen den Mittelfinger gezeigt, und nun hat Martin Schulz in der Elefantenrunde einen ziemlich trollhaften Auftritt hingelegt. Nur der brave Frank-Walter Steinmeier blieb auch nach dem Desaster von 2009 brav.

Die Quote drei von vier ist zu groß, um an einen Zufall glauben zu können. Es ist wohl eher so, dass es für testosterongesteuerte Männer noch immer eine besondere Kränkung darstellt, gegen eine Frau zu verlieren. Ihre Ehre können sie nur wiederherstellen, indem sie vor aller Augen einen letzten Angriff starten, trotz der Vergeblichkeit. Früher nannte man das einen Heldentod. Muss aber echt nicht mehr sein, Jungs.

Bayerische List

Der Matchplan des FC Bayern München für das Spiel heute Abend gegen Paris Saint-Germain dürfte feststehen: ein frühes Foul oder ein Handspiel im eigenen Strafraum und dann Vorteile aus der Zerrüttung des Gegners ziehen. In der teuersten Schulhofclique der Welt, nein, falsch, im teuersten Sturm der Welt gibt es Streit um die Elfmeter. Wer darf für Paris schießen, Neymar oder Cavani? Kommt es heute zum Strafstoß, wird der Nichtschütze in traditioneller Schulhofmanier bis zum Ende schmollen. Gegen nur noch zehn aktive Pariser hätte München eine Chance. (Sollte Ancelotti das hier lesen: Ich bin jederzeit für weitere Ratschläge erreichbar.)

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages

Gestern Abend sah ich Norbert Lammert in Berlin auf einer Veranstaltung, auf der das neue Buch des Historikers Heinrich August Winkler ("Zerbricht der Westen?") vorgestellt wurde. Man sprach natürlich auch über die AfD, und Lammert sagte den tröstlichen Satz: "Der Domestizierungseffekt des deutschen Parlaments ist beachtlich." Er erinnerte an andere "Erweckungsbewegungen", die sich im Bundestag als "laue Lüftchen" erwiesen hätten. Den Grünen, die in ihrer "Kostümierung" und ihrer Ablehnung von Dienstwagen zunächst noch auffälliger gewesen seien als die Politiker der AfD, habe er einmal zugerufen: "Am Ende hat der deutsche Parlamentarismus euch mehr verändert als ihr den deutschen Parlamentarismus." Ohne Frage.

Es ist ein Drama, das Lammert ausgerechnet in der neuen Legislaturperiode nicht mehr Parlamentspräsident sein wird. Sein Verstand, seine Formulierungskunst und seine Erfahrung werden dem Parlament fehlen. Der Bundestag ist deshalb mein Verlierer des Tages.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwoch,

Ihr Dirk Kurbjuweit