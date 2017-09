vor vier Jahren gab es nach der Bundestagswahl eine schwarz-grüne Mehrheit, doch damals führte Jürgen Trittin die Ökopartei in die Opposition. Diesmal wollen Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt unbedingt regieren, aber den aktuellen Umfragen zufolge wird es möglicherweise nur für die Rolle des Junior-Junior-Partners in einer Jamaika-Koalition reichen. Gut möglich, dass sich die Grünen dann lieber neue Spitzenkandidaten suchen und endlich ein Buchstabenkürzel bekommen: EOP - Ewige Oppositionspartei.

Melanias Schuh-Werk

AFP

Einen Shitstorm erntete Präsidenten-Gattin Melania Trump, als sie sich Ende August in Zwölf-Zentimeter-Schlangenleder-Stilettos auf den Weg in die Überschwemmungsgebiete nach Texas machte. Heute will ihr Ehemann Donald das Zerstörungswerk von Hurrikan "Irma" in Florida in Augenschein nehmen, weshalb in den USA nun zwei Fragen gestellt werden. Erstens: Kommt Melania mit? Und zweitens: Welche Farbe haben die Gummistiefel?

Das Documenta-Drama

DPA

Heute ziehen die Veranstalter der Kasseler Documenta eine künstlerische Bilanz, das finanzielle Desaster steht schließlich längst fest. Nach der jüngsten Prognose wird die Kunstschau mit einem Minus von rund sieben Millionen Euro abschließen, die Stadt Kassel und das Land Hessen müssen einen Rettungsschirm aufspannen, damit die Ausstellung noch bis zum Wochenende geöffnet bleiben kann. Wie lautete noch mal das Motto der Veranstaltung? "Von Athen lernen."

Wahlkampf im Thalia

Wie ist die Stimmung im deutschen Wahlherbst 2017, so lautet die Frage des nächsten SPIEGEL-Gesprächs im Thalia-Theater, "traumlos, wunschlos oder glücklich?" Darüber diskutieren am kommenden Montag die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, und die Schriftstellerin Juli Zeh. Die Moderation übernimmt SPIEGEL-Autor Nils Minkmar

Verlierer des Tages...

... sind Frauke Petry und Alice Weidel. Die beiden AfD-Frauen sind erbitterte Rivalinnen wenn es um die Führungsfunktion in ihrer Partei geht. Doch davon wird wenig zu spüren sein, wenn sie sich heute zu einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt im baden-württembergischen Heidenheim treffen. Im Gegenteil, wahrscheinlich werden sie sich einträchtig gegen die Rassismus-Vorwürfe wehren, die gegen sie im Raum stehen. Ihren Zweikampf haben sie vorerst auf die Zeit nach der Bundestagswahl vertagt, getreu dem alten Politikermotto: Erst stützen, dann stürzen.

