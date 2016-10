Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

heute wird der Träger des Friedensnobelpreises 2016 verkündet, und wie immer schießen davor die Spekulationen ins Kraut: Als Favoriten gelten angeblich Edward Snowden und der saudische Internetaktivist Raif Badawi. Aber solche Prognosen sind in der Regel so zuverlässig wie die für den Eröffnungstermin des Berliner Flughafens. Insofern könnte es auch gut sein, dass es im Nobelpreiskomitee zu einem deutschen Derby kommt: Angela Merkel gegen Helmut Kohl, die Kanzlerin der Flüchtlinge gegen den Kanzler der Einheit.

Kohl, soviel ist sicher, hält es für ein schweres Versäumnis, dass er Jahr für Jahr übergangen wird. Und es ärgerte ihn, dass Merkel in der Sache nie einen Finger für ihn krumm gemacht hat. Als vor neun Jahren der damalige EU-Kommissionspräsident José Manuel Barosso den Altkanzler für den Preis vorschlug, ließ Merkels Sprecher ausrichten, die Regierung sehe keine Notwendigkeit, die Initiative "durch weitere schriftliche Eingaben zu verstärken". Das ist in Oggersheim unvergessen. Ein Preis für Merkel wäre zwar eine Ehre für die Kanzlerpartei CDU. Ob er dem parteiinternen Frieden dienen würde, ist eine ganz andere Frage.

Hassprediger Fest

DPA

Gestern trat Nicolaus Fest, der ehemalige Vizechef der "Bild am Sonntag", mit großem Aplomb der AfD bei. Die Partei hatte dafür eigens einen Saal in der Bundespressekonferenz gemietet. Fest, promovierter Jurist und Sohn des ehemaligen FAZ-Herausgebers Joachim Fest, soll so etwas wie das bürgerliche Aushängeschild der Partei werden. Sein Auftritt war dann allerdings eher ein Weckruf für den Verfassungsschutz. Fest stellte den Islam in eine Reihe mit dem Nationalsozialismus. Er will Moscheen verbieten und Kopftücher aus dem Straßenbild verbannen - "genauso wie ich die SS-Runen der Nazis im öffentlichen Raum nicht sehen will". Hassprediger, soviel wurde gestern klar, müssen nicht Bart und Turban tragen.

Südkoreas kaputter Akku

AFP

Der südkoreanische Handyhersteller Samsung könnte gute Nachrichten gut gebrauchen. Heute werden in Seoul die neuen Quartalszahlen verkündet. Zuletzt musste der Konzern über 2.5 Millionen Exemplare des Luxus-Smartphones Galaxy Note 7 zurückrufen, nachdem Akkus regelrecht explodiert waren. Vor zwei Tagen wurde in den USA ein Flugzeug wegen eines brennenden Samsung-Handys evakuiert. Die Meldungen sind nicht nur für den Konzern ein Unglück, sondern auch für das fernöstliche Land. Kaum eine Volkswirtschaft ist so abhängig von einem einzelnen Unternehmen wie die südkoreanische von Samsung. Manche Länder kommen durch Revolutionen ins Wanken. In Südkorea reicht eine schlecht verbaute Batterie dazu.

Hier die Nachrichten der Nacht:

Gewinnerinnen des Tages

... sind die Frauen in Deutschland. Gerade einigte sich die Koalition auf das "Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern". Es sieht vor, dass Arbeitnehmer in Firmen mit mehr als 200 Beschäftigten von ihren Chefs künftig Auskunft darüber verlangen können, wie viel Geld ihre Kollegen in vergleichbaren Positionen verdienen. So soll erreicht werden, dass Frauen künftig erfahren, wenn Männer für gleiche Leistung mehr Geld bekommen. Im Bundeskabinett selbst herrscht schon lange Transparenz. Dort ist mit 17.992 Euro im Monat eine Frau die Spitzenverdienerin.

