anfangs schien es, als würde der Kampf um den CDU-Vorsitz nach der Logik eines Fußballspiels entschieden. Friedrich Merz hatte das frischere Offensivkonzept sowie mit Wolfgang Schäuble und dem Wirtschaftsflügel die wirksameren Unterstützer auf dem Platz. Doch je länger der Wettkampf dauert, desto mehr Schwächen offenbart der Favorit. Erst das Geeier um sein Millioneneinkommen ("gehobene Mittelschicht"). Dann die wenig durchdachten Ausführungen zum Asylrecht, bei denen sich der gelernte Jurist vorhalten lassen muss, die Rechtslage nicht zu kennen.

Wenn sich heute die Spitzenpolitiker der CDU zu ihren Gremiensitzungen treffen, werden sie möglicherweise zu dem Schluss kommen, dass der Wettkampf nicht wie ein Fußball-, sondern wie ein Tennisspiel zu lesen ist: Es gewinnt, wer die wenigsten Fehler macht.

Rache für die Wende

DPA

Bei den Beratungen der sogenannten Kohlekommission geht es eigentlich um die Frage, wie Deutschland seine Klimaziele einhalten kann. Doch die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer sind offenbar entschlossen, die Sitzungen des Gremiums für etwas anderes zu nutzen: einen Rachefeldzug für die Demütigungen der Wendejahre. 60 Milliarden Euro fordern sie als Gegenleistung für den Braunkohle-Ausstieg - als wollten sie beweisen, dass Ossis genauso dreist sein können wie jene westdeutschen Subventionsjäger, Versicherungsvertreter und Unternehmensberater, die sich einst an der deutschen Vereinigung bereichert haben. Vielleicht sollten die Mitglieder der Kommission vor ihrer heutigen Sitzung noch einmal nachlesen, wie der Magdeburger Landeschef Reiner Haseloff seinen Vorstoß im aktuellen SPIEGEL begründet: "Einen zweiten Strukturwandel wie nach der Wende", sagt er, "kann man den Menschen nicht zumuten".

Der Balken der Bischöfe

DPA

Die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht heute eine Arbeitshilfe zur Lage der Christen in Kuba und Venezuela. Sicher ein wichtiges Thema, noch mehr aber würden sich die Gläubigen derzeit wohl eine Arbeitshilfe zur Lage der katholischen Kirche im eigenen Land wünschen. Der Missbrauch Tausender Kinder und Jugendlicher ist nur ungenügend aufgearbeitet, immer noch sperren sich die Bischöfe gegen eine weltliche Strafverfolgung ihres sündigen Personals. Wie lautete einst die Frage des Apostels Matthäus? "Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge?" (Mt 7,3)

Fragen Sie Doktor Bushido

Getty Images

Heute beraten Experten des Berliner Senats, wie der grassierenden Clan-Kriminalität in der Hauptstadt beizukommen ist. Vielleicht sollten sie Gangsta-Rapper Bushido fragen, der zu diesem Thema seine ganz eigenen Erkenntnisse gesammelt hat. Erst ließ er sich mit einem berüchtigten Araber-Clan ein, dann suchte er Schutz bei der Konkurrenz, und nun kann er froh sein, dass vergangene Woche die Polizei zur Razzia bei seinen Gegnern angetreten ist. Die Frage liegt auf der Hand: Darf man als Sänger "den Weg des Kriegers" verherrlichen, wenn man als Millionär auf das staatliche Gewaltmonopol setzt?

Gewinnerin des Tages...

AP

... ist Theresa May. Als die britische Premierministerin kürzlich ihren Brexit-Deal im Unterhaus präsentierte, fiel das Urteil vernichtend aus. Inzwischen aber wird immer klarer, dass ihre Gegner zwar viele Kritikpunkte, aber keine Alternative haben. Labour-Chef Jeremy Corbyn nicht, der kaum einen sanfteren Ausstieg aushandeln könnte als May. Und schon gar nicht die Hardliner unter den Tories mit ihrem Kamikaze-Plan eines radikalen Bruchs. Nachdem die EU gestern den Austrittsvertrag gebilligt hat, ist es zumindest nicht ausgeschlossen, dass die britischen Parteien bei ihren heutigen Beratungen auf eine alte Lebensweisheit stoßen: Am Ende gewinnt nicht der beste Plan, sondern der am wenigsten schlechte.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Start in die neue Woche.

Ihr Michael Sauga