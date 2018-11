Die Lage am Donnerstag

Bei dem Versuch, sich vom Agenda-2010-Erbe ihrer Parteien zu befreien, greifen Andrea Nahles und Robert Habeck dieser Tage schon rein sprachlich daneben. Die SPD-Chefin will das kalte Wort "Hartz IV" durch den wohlig-warmen Begriff "Bürgergeld" ersetzen - und hat dabei offenbar übersehen, dass ausgerechnet das Sozialhilfe-Konzept der FDP denselben Namen trägt.

Getty Images Annalena Baerbock, Robert Habeck

Habecks "Garantiesicherung" wiederum ist ein unsinniges Blähwort, weil man sich schwer eine staatliche "Garantie" vorstellen kann, die nicht zugleich "gesichert" ist. Und so wird sich das Publikum möglicherweise an ein Wort George Bernhard Shaws erinnern, wenn die beiden heute beim Arbeitgebertag in Berlin auftreten: "Die Politik ist das Paradies zungenfertiger Schwätzer".

Das Lutz-Paradoxon

DPA Richard Lutz

Zufriedene Kunden sind wichtiger als der Gewinn: So lautet die Losung, mit der Bahnchef Richard Lutz derzeit seinen Job zu retten versucht. Das Problem ist nur, dass der Manager zuletzt beide Ziele verfehlt hat. Der Gewinn brach im ersten Halbjahr um fast 24 Prozent ein, die Pünktlichkeit der Fernzüge ging von Januar bis Oktober um gut 12 Prozent zurück. Wie wäre es, wenn der Aufsichtsrat des Konzerns den Manager bei seiner heutigen Klausur daran erinnern würde, dass er eine doppelte Aufgabe hat: für wohlgestimmte Passagiere und wirtschaftlichen Erfolg gleichermaßen zu sorgen.

Fragen und Umfragen

DAVID HECKER/EPA-EFE/REX Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz

Heute ist Halbzeit im Rennen um die Merkel-Nachfolge, Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn treffen sich zur vierten von acht Regionalkonferenzen in Halle an der Saale. Wem die Anhänger der Unionsparteien derzeit den Vorzug geben, ist unter den Fachleuten der Meinungsforschungsinstitute allerdings heftig umstritten. Laut Infratest hat Kramp-Karrenbauer einen Vorsprung vor Merz von 46 zu 31 Prozent, während sie die Forschungsgruppe Wahlen lediglich mit 35 zu 33 Prozent vorn sieht. Nach den Erkenntnissen der Emnid-Forscher dagegen liegt Merz in Front, und zwar mit einem deutlichen Vorsprung von 49 zu 32 Prozent. Wie sagte schon Winston Churchill? "Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat".

Ist die Deutsche Bank zu retten?

REUTERS Stefan Krause

Wenn es um die Krise der Deutschen Bank geht, sind sich die meisten Beobachter einig: die Investmentbanker sind schuld. Stefan Krause, der frühere Finanz-Vorstand des Geldhauses, ist gänzlich anderer Ansicht, wie Sie heute im SPIEGEL-plus Interview meines Kollegen Tim Bartz nachlesen können. Statt sich aus dem Geschäft mit Absicherungsinstrumenten oder Übernahmen zurückzuziehen, sagt Krause, müsse die Deutsche Bank "das Kapitalmarktgeschäft in den USA und Asien ausbauen".

DIE LAGE - der kompakte Nachrichtenüberblick am Morgen: aktuell und meinungsstark. Jeden Morgen (werktags) um 6 Uhr. Bestellen Sie direkt hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Gewinnerin des Tages...

REUTERS / TT Annie Lööf

...ist Annie Lööf. Die Vorsitzende der schwedischen Zentrumspartei ist aktuell die letzte Hoffnung, dem Land zwei Monate nach der Parlamentswahl eine Regierung zu verschaffen. Weil der linke wie der rechte Parteienblock an der Aufgabe gescheitert ist, eine Koalition zu bilden, soll es nun die junge Juristin richten. Heute muss sie dem Parlamentspräsidenten über ihre Sondierungsgespräche berichten, die sie vor allem mit einem Argument bestritten hat: Neuwahlen würden allein den rechtspopulistischen Schwedendemokraten nutzen. Denen, so befand sie, dürfe man aber "keinen entscheidenden Einfluss geben".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Michael Sauga