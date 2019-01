beinahe regelmäßig wird die deutsche Politik von einem Gespenst heimgesucht. Wir haben wieder eine solche Phase erreicht, das Gespenst dieser Zeit heißt Friedrich Merz. Das Gespenst der Politik ist der Mann (eine Frau kam noch nicht vor), der es eigentlich machen müsste, der es mutmaßlich besser könnte, vor allem Kanzler sein. Helmut Schmidt war das Gespenst von Bundeskanzler Willy Brandt, Franz Josef Strauß das Gespenst von Bundeskanzler Helmut Kohl, Wolfgang Schäuble das Gespenst von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nun ist Merz das Gespenst von Annegret Kramp-Karrenbauer, ein voreiliges Gespenst, denn sie ist ja noch nicht Bundeskanzlerin.

Aber seine Anhänger raunen schon, dass er es machen müsse, dass ihn eine Urwahl der Union an AKK vorbei bugsieren solle, ins Kanzleramt. Das Gespenst hält sich meist mit öffentlichen Äußerungen zurück, rasselt nur im Hintergrund mit den Ketten, bewegt sich naturgemäß im Irrealis. Hätte das Gespenst das Amt inne, wäre alles besser. Allerdings zählt das Gespenst nicht zu den edlen Gestalten der Politik. Entweder scheut es den offenen Kampf gegen den Amtsinhaber (Schmidt, Strauß, Schäuble,) oder es akzeptiert eine Niederlage nicht (Merz). Gäbe es die Gespenster der Politik nicht, würde man sie nicht vermissen.

Babyschanze

AFP

Heute geht die Vierschanzentournee auf die dritte Etappe, das Springen in Innsbruck. Meine Theorie zu diesem Thema: Wir sind alle geborene Skispringer, machen aber nichts daraus. Wenn ich meine jüngste Tochter, ein Baby, über meinen Kopf hebe, nimmt sie sofort eine Skisprunghaltung ein, streckt die Beine durch, nimmt die Arme an die Seite, leicht abgewinkelt, hält den ganzen Körper unter Spannung. Besser kann man es nicht machen, das ist mindestens eine 18,0 in der Haltungsnote (an der Telemark-Landung arbeiten wir noch). Ringsum sehe ich, dass alle Babys sich so verhalten.

Während wir Laufen mühsam lernen müssen, könnten wir von vornherein alle Schanzen dieser Welt beherrschen, aber nach und nach vergeuden wir dieses Talent. Was zum Glück nicht für Markus Eisenbichler gilt. Er blieb dran, wurde bei den beiden ersten Springen jeweils Zweiter, versemmelte zwar die Qualifikation für Innsbruck, hat aber noch gute Chancen, die Tournee zu gewinnen.

Gewinner des Tages

AFP

Heute erscheint in Frankreich der neue Roman von Michel Houellebecq. Am Montag kommt er in Deutschland unter dem Titel "Serotonin" heraus, jeweils mit hoher Startauflage. Houellebecq gilt in Europa als der Schriftsteller mit dem besten Gespür für unsere Zeit. Sein Roman "Unterwerfung" setzte sich früh mit dem Antagonismus islamischer und rechtsradikaler Kräfte auseinander. Bei ihm gewannen die französischen Muslime.

In "Serotonin" geht es auch um den Niedergang der französischen Bauern, was wieder wie ein Treffer wirkt, da der Protest der sogenannten Gelbwesten vor allem von der Landbevölkerung getragen wurde. Im neuen SPIEGEL, den Sie heute ab 18 Uhr digital lesen können, finden Sie eine ausführliche Besprechung des Romans. Überschrift: "Pathologe des Abendlands".

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit