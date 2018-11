Die Lage am Dienstag

während vor der Krim der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert, reden im Westen des Kontinents alle von der Europäischen Armee: Emmanuel Macron, Angela Merkel und auch die zuständige Bundesministerin Ursula von der Leyen, die heute vor der Berliner Sicherheitskonferenz auftritt. Das Problem ist nur, dass vor dem ersten Einsatzbefehl noch ein paar Dinge geklärt werden müssten.

Zum Beispiel, ob die Armee wie in Frankreich der Exekutive oder wie in Deutschland dem Parlament unterstellt wird. Und welches Parlament in diesem Falle zuständig wäre: der Bundestag oder das Europaparlament, von dem wiederum das Bundesverfassungsgericht meint, es sei eigentlich gar keine richtige Volksvertretung? Und auch das wäre dann zu untersuchen: Sollte man von Projekten, bei denen es mehr Fragen als Antworten gibt, nicht besser die Finger lassen?

Migrationsstreit bei der Linken

Der umstrittene Uno-Migrationspakt entzweit nun auch die Linke. Während Parteichefin Katja Kipping dem Abkommen zustimmen will, weil es "die Lage von Millionen Menschen ordnet und verbessert", liegt das Papier für Sahra Wagenknecht "vor allem im Interesse großer Unternehmen". Der Pakt idealisiere Migration, sagt die Vorsitzende der Bundestagsfraktion im aktuellen SPIEGEL. Heute stellt sich Wagenknecht den eigenen Abgeordneten in Berlin, doch es hat den Anschein, als wünsche eine wachsende Zahl von ihnen eine höchst praktische Anwendung des Uno-Wanderungspapiers. Wie wäre es, so fragen sie, wenn Wagenknecht einfach aus der Partei migrierte?

Wer macht den Merz?

Was unterscheidet Friedrich Merz von Roland Koch? Beide CDU-Veteranen haben einen gemeinsamen Europa-Aufruf mit Philosophie-Professor Jürgen Habermas unterschrieben, in dem unter anderem eine europäische Arbeitslosenversicherung gefordert wird. Doch nur einer von ihnen, Merz nämlich, kandidierte anschließend für den Parteivorsitz. Heute wollen die Initiatoren des Aufrufs Bilanz ziehen, und vor allem Sozialdemokraten fragen sich nun, welcher im Ruhestand lebende Mit-Unterzeichner aus ihren Reihen wohl ebenfalls Comeback-Gedanken wälzt: Ex-Finanzminister Hans Eichel oder doch eher die frühere Wirtschafts-Ressortchefin Brigitte Zypries?

Reden mit den Taliban

Aus Afghanistan kommen in diesen Tagen höchst widersprüchliche Meldungen. Einerseits führen die USA direkte Verhandlungen mit den Taliban über einen Waffenstillstand. Andererseits werden nach westlichen Angaben jeden Monat mindestens 500 Sicherheitskräfte bei Anschlägen getötet. Heute beginnt in Genf eine zweitägige Afghanistan-Konferenz, vor der sich der neue US-Sonderbotschafter Zalmay Khalilzad erstaunlich hoffnungsvoll gibt: "Die letzten Entscheidungen eines Krieges", sagt er, "werden immer am Verhandlungstisch getroffen".

Verlierer des Tages...

... ist Oliver Bäte. Der Chef des Allianz-Konzerns ist zwar gerade für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt worden, doch seine Bilanz ist bestenfalls gemischt, wie Sie heute bei SPIEGEL+ nachlesen können. Bätes Zahlen stimmen zwar, schreibt mein Kollegen Martin Hesse, doch habe "er es versäumt, die Beschäftigten hinter einem Ziel, einer Idee, einem Leitbild zu vereinen".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL+-Empfehlungen für heute

