die SPIEGEL-Zentrale in der Hamburger Hafencity ist umgeben von großen Straßen und von Wasser, den Abzweigungen der Elbe. Wir hören an den normalen Tagen den steten Strom des Verkehrs, mal tutet ein Schiff, mal ruft jemand auf der Terrasse vor unserer Kantine oder lacht - keine Geräusche, die irgendwie verbunden wären mit dem Außergewöhnlichen, Bemerkenswerten, aus dem Journalismus wird.

In den Tagen der zurückliegenden Woche aber veränderten sich die Geräusche da draußen von Stunde zu Stunde: eine merkwürdige Mischung aus Stille und Aggression. Der normale Verkehrsstrom verebbte, die Straßen leerten sich, Stille also, und erst minutenweise, dann stundenlang das ratternde Geräusch der kreisenden Hubschrauberrotoren, die schrillen Polizeisirenen, anschwellend, abschwellend.

G20-Gipfel in Hamburg.

SPIEGEL ONLINE Aussicht aus dem SPIEGEL-Haus

Heute am frühen Morgen trifft sich die Kanzlerin mit ihren internationalen Kollegen noch einmal zu einer Arbeitssitzung, am frühen Nachmittag empfängt sie dann zu einer Pressekonferenz, um wesentliche Ergebnisse des Gipfels zu verkünden.

Das neue SPIEGEL-Heft haben wir Donnerstagnacht fertigproduziert und haben dafür Themen gefunden, die über den Gipfel hinausreichen.

Meine Kollegen Klaus Brinkbäumer und Barbara Hans haben Donnerstagnachmittag im Hotel Atlantic ein SPIEGEL-Gespräch mit Kanadas Premier Justin Trudeau geführt, kurz nachdem er in Hamburg gelandet war. Sie trafen sich im Zimmer 215 und sprachen darüber, ob er, Trudeau, eigentlich vorhabe, der amerikanische Anti-Trump zu werden oder ob er es längst sei und wenn ja, in welcher Hinsicht. Trudeau räumte ein, wie sehr er den von Trump initiierten Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen bedauere, aber: "Wir sind in engem Kontakt mit Präsident Trump." Die eigentliche Freundesclique in der internationalen Politik macht er woanders aus: "Uns dreien, Angela, Emmanuel und mir, geht es darum zu sagen: Wir können mit den bestehenden Systemen arbeiten."

Im SPIEGEL-Interview sprach sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau eindeutig für das umstrittene Freihandelsabkommen mit der EU aus. Sehen Sie im Video seine Argumente.

Video Axel Martens / Der Spiegel

Unser Washington-Korrespondent Christoph Scheuermann sprach mit der Globalisierungskritikern Naomi Klein, ebenfalls Kanadierin. Sie bezweifelt allerdings, dass die bestehenden Systeme in der Lage seien, mit den großen Herausforderungen der Zeit umzugehen. Der G20-Gipfel aber schaffe "einen Raum, in dem man der Trump-Regierung Widerstand leisten kann".

Mit zehn Widerständlern auf der Straße haben wir ebenfalls gesprochen - Demonstranten, die uns ihre Motivation erklärten. Unser Autor Thomas Darnstädt, Jurist mit Fachgebiet Polizeirecht, Bürgerrecht und internationales Recht, betont in einem Kommentar, dass Demokratien gerade in Zeiten der Globalisierung ohne Demonstrationen nicht zu denken seien.

DPA G20-Gegner

Die Demonstrationen eskalierten allerdings. Darnstädt rechnete damit, als er seinen Kommentar im Vorfeld schrieb. Er sieht vor allem die Stadt Hamburg in der Verantwortung. Was nicht heißt, dass die Autonomen sich nicht hätten zusammenreißen müssen. Zusammenreißen ist ein wesentliches Merkmal der Demokratie.

DPA Ein Auto brennt am Rande der Demonstration "G20 Welcome to hell"

Globalisierung und Ernährung

Die neue Titelgeschichte des SPIEGEL wird auf Sie, liebe Leserin, lieber Leser, so wirken, als sei sie weit weg von den Themen des G20-Gipfels. Tatsächlich geht es um ein Thema des Alltags, den Ernährungskult. Aber gibt es da nicht doch einen gar nicht so fernen Zusammenhang? An den Essenstischen herrscht Überfluss, zugleich müssen wir uns ständig fragen, welche Lebensmittel Allergien auslösen könnten, welche nicht mehr ethisch vertretbar sind. Tatsächlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Klimawandel, diesen Zusammenhang zwischen diversen Produkten und der Ausbeutung großer Menschengruppen. Essen ist politisch, in Zeiten der Globalisierung so sehr wie noch nie. Aber nehmen wir die Probleme der globalisierten Politik zu persönlich? Reagieren wir mit unseren Körpern und Seelen? Ist der Ernährungskult Ausdruck einer Essstörung? Die Titelgeschichte weist einen Ausweg: Gesundes und ethisch vertretbares Essen ist mit Genuss, Freude und Lust zu vereinbaren.

Gutes und einfaches Essen? SPIEGEL-Redakteur Hilmar Schmundt hört einfach auf sein Bauchgefühl.

Video Marco Kasang / Der Spiegel

Die Wahl und der Dieselmotor

Noch zehn Wochen bis zur Wahl, die Regierung hat es mit Millionen Wählern zu tun, die aus gutem Grunde sauer sind: Es sind Fahrer von Diesel-Autos. Im Deutschlandaufmacher im neuen SPIEGEL beschreiben meine Kollegen, wie die Regierung die Besitzer von Dieselwagen dazu bringen will, ihre Fahrzeuge nachzurüsten. Die Einschätzung meiner Kollegen: "Die Operation wird Milliarden kosten, ihr Nutzen ist ungewiss. Experten warnen vor der nächsten Diesellüge." Unterdessen ist es wegen des Dieselskandals zu einer ersten Festnahme in Deutschland gekommen. Nach Informationen meiner Kollegen aus dem Wirtschaftsressort hat die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft München II zu Beginn der Woche einen Motorenentwickler der VW-Tochter Audi verhaftet. Audi rückt immer mehr ins Zentrum der Diesel-Affäre.

Gewinner des Tages...

... sind für mich zwei Männer, die sich seit 56 Jahren lieben. Alfred Kaine, 88 Jahre alt, und John Günther, 81 Jahre alt. Normalerweise erstrahlen Menschen, wenn plötzlich das Besondere möglich ist, aber als mein Kollege Frank Hornig und ich uns mit den Herren zum SPIEGEL-Gespräch trafen, leuchteten sie geradezu, weil endlich etwas passiert war, was ihnen Normalität ermöglicht. Der Bundestag hat ein Gesetz zur Ehe für alle beschlossen.

picture alliance / dpa Die erste eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland

Wir haben sie als Zeitzeugen befragt, sie lernten sich 1961 während der Adenauerjahre in Stuttgart kennen, niemals hätten sie sich damals in der Öffentlichkeit berührt. Als sie sich einmal in der Dunkelheit am Fenster küssten, befürchteten sie, dass nun die Polizei käme - denn es galt noch der Paragraf 175, der Homosexualität unter Strafe stellte. Während der Kanzlerschaft von Willy Brandt wurde manches besser, doch dann kamen die achtziger Jahre, die Furcht vor Aids und eine erneute Stigmatisierung. Ihre Liebe war ohne Angst nicht zu denken, doch sie hatten den Mut, sich zueinander zu bekennen. 1999 haben sie sich nach dem Landesgesetz zur Hamburger Ehe verpartnert, zwei Jahre später gingen sie nach dem Bundespartnerschaftsgesetz ein zweites Mal zum Standesamt. Gibt es jetzt ein drittes Hochzeitsfest? "Nein", so sagt John Günther: "Das erste Mal war schön! Beim zweiten Mal war's schon komisch. Es war dieselbe Standesbeamtin. Sie sagte: 'Was soll ich Ihnen denn jetzt noch erzählen?'"

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

