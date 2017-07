die Nachbereitung der Hamburger G20-Krawalle dauert an. Heute kommt dort der Innenausschuss der Bürgerschaft zu einer Sondersitzung zusammen, um hoffentlich etwas Licht in das Dunkel zu bringen, wie das alles passieren konnte.

Es soll um das Sicherheitskonzept und die Einsatztaktik gehen, das ist gut, das sind ja die zentralen Punkte, zu denen man am liebsten einen Fragenkatalog einreichen würde. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es am Ende zugehen wird wie beim "Literarischen Quartett": Der Vorhang zu und alle Fragen offen.

Kretschmann im Spagat

Diesel und kein Ende: Heute wird in Stuttgart die Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Land Baden-Württemberg verhandelt. Die Umweltorganisation will das Diesel-Verbot in Stuttgart per Gerichtsentscheid durchsetzen, nachdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann von der Idee schon wieder abgerückt ist. Kretschmann ist ohnehin in schwieriger Lage, seit auch Daimler immer tiefer im Diesel-Sumpf versinkt. Der eigenen Partei war die Nähe des grünen Ministerpräsidenten zu den Autobossen im Südwesten ohnehin immer verdächtig, der Lauschangriff auf dem Parteitag, wo Kretschmann gegen die Naivlinge in den eigenen Reihen wetterte, hat die Sache nicht besser gemacht. Der Spagat zwischen landesväterlichen Wirtschaftsinteressen und grünem Umweltbewusstsein wird immer akrobatischer.

Urteil zu Pfullendorf

Hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei ihrer Reaktion auf die Bundeswehr-Skandale von Pfullendorf und Illkirch überzogen? Hat sie die Vorfälle unnötig aufgebauscht, um sich ja nicht dem Vorwurf aussetzen zu müssen, sie würde verharmlosen? Heute wird es am Verwaltungsgericht Sigmaringen um die juristische Beurteilung dieser Frage gehen, dort wird die Klage von vier Bundeswehrsoldaten verhandelt, die nach dem Skandal um fragwürdige Praktiken bei der Sanitäter-Ausbildung in der Kaserne Pfullendorf gehen mussten. Sie klagten gegen die Entlassung aus der Truppe, das Urteil wird am Donnerstag erwartet - es dürfte zugleich etwas darüber sagen, ob die Ministerin nun überreagiert hat.

Werte der Zukunft

"Unsere Gesellschaft scheint zu zerfallen: Die breite Mitte erodiert" - das ist die Ausgangsthese der Studie "Next Germany", die heute in Berlin vorgestellt wird. Das Zukunftsinstitut hat Tausende von Gesprächen ausgewertet, um die Wertvorstellungen der Deutschen zu ergründen. Die Forscher stellten, überspitzt gesagt, fest, dass die meisten Deutschen in überkommenen Wertvorstellungen des alten Links-Rechts-Schemas gefangen sind, obwohl sie eigentlich nicht mehr daran glauben. Dasselbe gilt für die Politik. Die Folge sei eine tiefe Krise der Demokratie. Die Zeit, so die Zukunftsforscher, sei deshalb reif für größere Visionen und Zumutungen, für Parteien, die sich den Bürgern ehrlich zuwenden. Klingt ein bisschen platt, aber nicht uninteressant. Jedenfalls habe ich sofort den Selbsttest gemacht und festgestellt, dass ich zu den 20 Prozent der Deutschen gehöre, die schon in der Zukunft angekommen sind. Das hat mich beruhigt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinnerin des Tages...

... ist die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Der Italienerin wird heute in der Landesvertretung in Brüssel der Hessische Friedenspreis verliehen - für ihren Einsatz zur Beilegung des Atomstreits mit Iran. Unter ihrer Leitung sei der Durchbruch in den äußerst schwierigen Verhandlungen um das iranische Atomwaffenprogramm gelungen, heißt es in der Begründung. Bleibt nur zu hoffen, dass der US-Präsident die Einigung auch noch zu schätzen lernt und das mühsam erarbeitete Werk nicht auf den Müllhaufen der Geschichte befördert: Obwohl sich Iran an die Vereinbarungen hält, verhängte Trump gestern neue Sanktionen gegen das Land.

