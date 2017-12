heute vor einem Jahr erlebte Deutschland seinen bisher größten islamistischen Anschlag: Der Attentäter Anis Amri tötete mit einem Lkw zwölf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, 55 Menschen wurden verletzt. Für die Gedenkfeierlichkeiten wird heute die Umgebung des damaligen Tatorts zum Sicherheitsbereich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird eine Rede halten, in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wird eine Andacht abgehalten. Um 12 Uhr wird in Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Mahnmal für die Opfer eingeweiht: ein Riss im Boden, den die Angehörigen der Opfer symbolisch schließen sollen - jede Familie wird ein paar Gramm flüssigen Goldes darin versenken. Die Gedenkfeierlichkeiten werden den ganzen Tag dauern.

Der Jahrestag ist eine gute Gelegenheit, um daran zu erinnern, dass dieser Anschlag wohl hätte verhindert werden können. Ich empfehle Ihnen zwei Beiträge: die große Recherche meiner SPIEGEL-Kollegen vom Juli. Sie weisen in ihrem Text nach, dass die Geschichte des Attentats die Geschichte eines beispiellosen Behördenwirrwarrs ist - und eines Versagens des deutschen Föderalismus. Hören Sie zum gleichen Thema auch unseren Podcast "Stimmenfang" mit meinen Kollegen Sandra Sperber und Wolf Wiedmann-Schmidt. Darin ist von einer alarmierenden Zahl die Rede: Mehrere Hundert Beamte in mindestens 64 Behörden waren mit Anis Amri befasst - und konnten ihn nicht stoppen.

US-Präsident Donald Trump feiert heute wohl einen großen Erfolg: Repräsentantenhaus und Senat werden sehr wahrscheinlich seiner Steuerreform zustimmen. Sie soll die Steuerlast um gewaltige 1,5 Billionen Dollar senken und zugleich das bei Trump verhasste Krankenversicherungsgesetz von Barack Obama ("Obamacare") ausschalten. Sollte die Reform durchkommen, werden die Republikaner in Trumps kurzer Amtszeit schon viel von dem umgesetzt haben, was sie sich vorgenommen haben. Doch die Steuerreform ist in der Bevölkerung unpopulär, vor allem die Reichen und die Unternehmen sollen davon profitieren. Dieser Sieg kann Trump also auch schaden - nächstes Jahr, bei den Zwischenwahlen zum Kongress, bei denen die Republikaner ohnehin um ihre Mehrheit bangen müssen.

Der Streit um die umstrittene polnische Justizreform tritt in die nächste Phase: Die EU-Kommission könnte heute gegen Polen ein Verfahren zum Entzug der Stimmrechte in der EU einleiten. Das gab es noch nie. Einerseits ist das harte Vorgehen der Kommission verständlich, denn der Rechtsstaat gerät in Osteuropa zunehmend unter Druck - und das rührt an den Grundwerten Europas. Die Justizreform soll der Regierungspartei PiS einen größeren Einfluss auf die Rechtsprechung sichern und wird wohl die Unabhängigkeit der Justiz einschränken.

Zugleich sind harte Strafmaßnahmen kontraproduktiv, weil sie den antiliberalen Kräften nur neue Wähler zuführen. Wenn Sie wissen wollen, wie es dazu kam, dass viele im Osten sich von der EU abwenden, empfehle ich Ihnen die Lektüre dieser hochinteressanten Geschichte im aktuellen SPIEGEL: "Niemand war begeisterter von der EU, niemand profitierte vom Beitritt mehr als die Polen, Tschechen und Ungarn. Und trotzdem wählen viele nun Rechtspopulisten, die gegen Brüssel hetzen. Was ist da schiefgegangen?"

Vermutlich müssen sich die deutschen Universitäten schon bald ein neues Verfahren zur Vergabe von Studienplätzen im Fach Medizin ausdenken. Gut möglich, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe heute die bisherige Regelung teilweise als verfassungswidrig verbieten wird. Die Konzentration auf die Abiturnote beim Numerus Clausus könnte gegen Grundrechte verstoßen. In diesem Fall müssten die Universitäten kostspielige neue Eignungstests einführen, um jedes Jahr unter Hunderttausenden Studienanfängern die geeignetsten auszusieben. Die Hintergründe des Rechtsstreits lesen Sie in diesem Stück meines Kollegen Dietmar Hipp.

... bin ich selbst - doch für wie lange? Aus Neugier habe ich vor Monaten den Bruchteil eines Bitcoins im damaligen Gegenwert von rund 50 Euro gekauft. Aus mir nach wie vor nicht ganz verständlichen Gründen ist dessen Wert inzwischen auf fast 900 Euro gestiegen. Ich gehöre damit zu den Nutznießern der wohl größten Spekulationsblase aller Zeiten, die sich nur mit der holländischen Tulpenmanie des 17. Jahrhunderts vergleichen lässt. Als Bitcoin-(Teil)-Besitzer fühlt man sich wie einer dieser Zocker am Black-Jack-Tisch in Las Vegas, die immer eine Runde zu lang weiterspielen. Nun warte ich auf den richtigen Moment zum Ausstieg, aber den erwischt man ja bekanntlich nie. Lesen Sie hier die Hintergründe zur Aufregung um Bitcoin - und warum Kryptowährungen Dollar und Euro verdrängen könnten.

