Die Lage am Freitag

wurde ein Mädchen geboren? Ein Junge? Oder einfach ein Mensch? Was die Geschlechter angeht, ist die Lage komplizierter geworden. Der alte Dualismus von Mann und Frau löst sich allmählich auf, das Uneindeutige, das Andere wird mehr und mehr anerkannt. Gleichzeitig denken Frauen und Männer neu über ihre Rollen nach, vor allem über den Umgang miteinander.

Wir haben dieses Feld für unsere Titelgeschichte in dieser Woche ausführlich untersucht. Sorgt die Natur für Mädchen und Jungen im klassischen Sinne, oder sind es die Eltern, die ihre Kinder sehr früh auf Rollen festlegen? Wird nicht dem Körper, dem Aussehen insgesamt zu viel Aufmerksamkeit beigemessen, vor allem bei jungen Menschen? Wie beeinflusst ein Frauenverachter wie Donald Trump die Debatte um die Geschlechter?

Antworten finden Sie im neuen SPIEGEL, der heute schon am Kiosk liegt, wegen des Feiertags Heilige Drei Könige in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt. Übrigens sind die Stapel in ihrem Kiosk gemischt. Es gibt zwei Titelbilder: Eines zeigt einen Mann, das andere eine Frau, auf den ersten Blick jedenfalls.

Im Video: Gender-Forscherin Stevie Schmiedel erklärt, was sie gegen Rosa hat

Video Helena Manhartsberger / DER SPIEGEL

Wirklich?

Es gibt diese Fälle: Flüchtlinge verüben schlimmste Verbrechen an Frauen. Jede Vergewaltigung, jede sexuelle Nötigung ist eine zu viel, jede löst unsagbares Leid aus. Aber auch fast jede führt zu einem Aufschrei, zu Wut und Hass gegen Flüchtlinge generell. In rechten Kreisen wirken diese Untaten beinahe willkommen. Man kann daraus etwas machen, kann sie politisch nutzen.

Ein Team vom SPIEGEL hat untersucht, wie viele Fälle es wirklich gibt. Meine Kollegen haben sich die unsägliche Website "Rapefugees.net" vorgenommen. Dort wird jeder angebliche Fall von Vergewaltigung vermeldet. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Ressort Deutschland haben 291 auf der Webseite erwähnte Fälle untersucht. Was ist passiert? Wer waren die mutmaßlichen Täter? Was meinen Sie wohl, was dabei herauskam?

Schicker Müll

Laura Höflinger/ DER SPIEGEL

Neues Jahr, neue Kleidung, klar. Weg mit dem alten Look, wir brauchen noch ein paar schicke Teile für den Hochwinter, den Spätwinter, den Frühfrühling, den Hochfrühling, den Spätfrühling, und auch noch etwas für dazwischen. Wir brauchen immer etwas Neues. Firmen wie Zara oder H&M erneuern ihre Kollektionen bis zu 24 Mal im Jahr. Da müssen wir doch folgsam sein.

Vielleicht auch nicht. Im neuen SPIEGEL finden Sie eine Geschichte über Fast Fashion und ihr Gegenteil. Fast Fashion: das ist hoher Umweltverbrauch, das ist eine Menge Müll. Die Gegenbewegung nimmt Recycling wirklich ernst. Und es müssen ja nicht 60 Kleidungsstücke im Jahr sein, das ist der durchschnittliche Konsum eines Deutschen.

Im Video: SPIEGEL-Redakteur Philip Bethge alias Dr. Phil erklärt den wahren Preis der Mode

Video Olaf Heuser / DER SPIEGEL

Steinzeit-Hacker

Stellen Sie sich vor, Sie müssen 100 Millionen Dollar klauen, bevor Sie wieder nach Hause dürfen. Es gibt solche Menschen, sie sind Geschöpfe von Kim Jong Uns Nordkorea. Er lässt Hacker ausbilden und schickt sie an die Botschaften in aller Welt, damit sie von dort aus die Sicherheitssysteme von Banken und Unternehmen durchlöchern und Geld oder Informationen umleiten. Es ist bizarr, wie ein so rückständiges Land im Cyberkrieg ganz vorne mitmischt. Meine Kollegen Marcel Rosenbach und Wieland Wagner haben Experten getroffen, die von einer bedrohlichen Entwicklung erzählen.

Nach dem Attentat

Dominik Butzmann/ DER SPIEGEL

Eine Frau wird von einem Lastwagen überrollt, bleibt liegen, spürt ihre Beine nicht mehr. Weihnachtszeit 2017, Berlin, Breitscheidplatz. Eine andere Frau setzt sich zu ihr, hält ihre Hand, tröstet sie eine halbe Stunde lang, bis Sanitäter kommen. So ist eine Freundschaft entstanden zwischen zwei Frauen, die schwer an diesem Attentat leiden, die eine vor allem körperlich, die andere seelisch. Britta Stuff und Wolf Wiedmann-Schmidt haben diese Geschichte aufgeschrieben. Sie lässt einen nicht los.

Wahre Übertreibung

Steffen Jänicke/ DER SPIEGEL

Unserem Literaturkritiker Volker Weidermann ist etwas gelungen, was es in der Presse noch nicht gab: Ein Gespräch mit dem Geschwisterpaar Eva und Robert Menasse, die beide erfolgreiche Schriftsteller sind. Am besten gefällt mir die Passage, in der sie über ihre Familienfeste zur Weihnachtszeit berichten.

Robert Menasse: Und ich koche und dann werden Geschichten erzählt. Viele zum hundertsten Mal, aber jedes Mal wieder eine Spur besser.

Eva Menasse: Und ich korrigiere sie.

Robert Menasse: Und ich übertreibe sie, damit sie wahr werden. Exemplarisch.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Die SPIEGEL-Plus-Empfehlungen für heute

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre des neuen Hefts und ein entspanntes Wochenende.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit